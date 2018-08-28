Техническим директором Tele2 «Юг» назначен Олег Савчук

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-28T15:16:43+03:00

Он займется развитием компании и координацией взаимодействия с представителями власти и партнерами

Изменить размер текста: A A

Альтернативный оператор мобильной связи объявил о назначении Олега Савчука на должность технического директора макрорегиона «Юг» Tele2. Он будет обеспечивать эффективность работы технических служб в группе южных филиалов компании, отвечать за качество работы сети и выполнение планов ее развития. Важным направлением в работе станет координация действий технических служб с другими подразделениями компании, а также поддержание должного уровня взаимодействия с представителями органов власти и партнерами.

- Технический директор - одна из ключевых позиций в управленческой команде макрорегиона. Именно от сетевой инфраструктуры зависит качество услуг связи, а значит – удовлетворенность наших абонентов. Я рад, что наша макрорегиональная команда укрепляется сильными и опытными управленческими кадрами. Олег Савчук имеет большой управленческий опыт и серьезные достижения в телекоммуникационной отрасли. Уверен, что его профессионализм и знание лучших отраслевых практик будут способствовать развитию компании на юге, - отметил директор макрорегиона «Юг» компании Константин Мотлях.

НАША СПРАВКА

Олег Савчук окончил Кемеровское высшее военное училище связи по специальности «Радиосвязь», имеет степень МВА по стратегическому менеджменту и управлению организацией.

Карьеру начал в 2002 году в сибирском филиале «Вымпелкома». Последние 10 лет работал в ПАО «Мегафон». С 2016 года был директором по строительству сети Кавказского филиала, где отвечал за техническое развитие инфраструктуры и координацию процессов строительства мобильной и транспортной сетей, а также фиксированной сети ШПД для B2B-клиентов на территории 14 регионов.

Женат, имеет двоих детей. Увлекается активными видами спорта - горными лыжами и велосипедом, любит путешествовать.