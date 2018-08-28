Отец, дедушка и ребенок погибли на пожаре в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 10:42 2018-08-28T12:06:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная трагедия произошла ночью 28 августа в городе Котово Волгоградской области. Около половины третьего ночи загорелся деревянный дом на улице Зеленой. Сосед заметил огонь и вызвал пожарных в 2.48. Когда они приехали на место, крыша дома уже полыхала вовсю. Внутри остались люди. Погибла семья из трех человек - малышка, ее папа и дедушка. Их тела обнаружили спустя 20 минут, когда пожарные потушили огонь.

В доме жила семья с тремя маленькими детьми-погодками и родителями. 33-летняя женщина в эту страшную ночь проснулась первой. Осознав, что дом горит, крикнула остальным, подхватила двух малышей 2016 и 2018 года рождения и выбежала из дома. Оставив грудничков на улице, попыталась вернуться в дом. Но огонь уже разгорелся слишком сильно и преградил ей дорогу. В доме остались муж, трехлетняя дочка и отец. Спасти их не удалось. Сама женщина получила сильные ожоги.

Как оказалось, отец семейства так и не проснулся. Он погиб во сне. А дедушка с маленькой внучкой пытались выбраться из дома, но не сумели. Они наглотались дыма и гари.

- Во время пожара погибли мужчины 69 и 33 лет и девочка 2015 года рождения. Причины трагедии сейчас выясняют эксперты, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК России по Волгоградской области. - Предварительная причина возгорания - замыкание проводки. Пожар начался в коридоре.

Следователи сейчас проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.