Стали известны подробности убийства криминального авторитета в Волгограде

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-28T10:09:24+03:00

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Убийство Юрия Иванова, предпринимателя и по совместительству криминального авторитета, произошло около девяти вечера 27 августа напротив Царицынской оперы.

Своего убийцу Юрий Иванов прекрасно знал. Часто общались по делам. В этот вечер мужчины встретились около Царицынской оперы, в которой находится Волгоградская федерация бокса. Разговор быстро перешел на повышенные тона. Жук, прозвище собеседника, схватился за пистолет, но он дал осечку, тогда в руках оказался нож. Иванов не сопротивлялся – просто не успел. Защитить мужчину пытался его охранник, но тоже получил ножевое ранение. Хотя успел сделать несколько выстрелов. Их и слышали живущие неподалеку волгоградцы.

Шансов выжить у Иванова практически не было – на его теле эксперты-криминалисты нашли многочисленные ножевые ранения. Его товарищ - в больнице под охраной. Подозреваемого задержали - он даже не пытался скрыться.

Жука доставили следователям. Сейчас они выясняют причины конфликта. По факту убийства возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Известно, что Юрий Иванов долгое время считали правой рукой Кадина, решал финансовые вопросы. После смерти авторитета от пули, он мог стать «смотрящим» в Волгограде, но не случилось. Мужчину неоднократно задерживали, но Иванов умудрялся выйти сухим их воды.

Архив "КП"

Кстати, это не первая и не последняя криминальная разборка в Волгограде.

26 октября 2009 года

В элитном поселке на Тулака расстреляли заместителя председателя Волгоградской федерации бокса Станислава Галкина. Убийцы застали Галкина во дворе собственного коттеджа около 13.30 во время занятий спортом. По версии следствия, погибший знал убийц, так как автомобиль беспрепятственно проехал на территорию охраняемого поселка, не вызвав подозрения у охраны. Преступники расстреляли свою жертву из автоматического оружия с глушителем. На теле погибшего насчитали более десяти выстрелов, в том числе в голову. Спустя несколько часов, сожженную иномарку найдут на берегу Волги, неподалеку от места преступления (читать дальше).

30 апреля 2010 года

Рядом с теннисным кортом «Теннисия» в Краснооктябрьском районе трое преступников расправились с владельцем комплекса «Сталинград». Поиграть в теннис предприниматель Василий Бухтиенко наведывался регулярно и убийцы знали его график. Поэтому нападение и было организовано в относительно тихом месте: в парке перед кортом. Как только Бухтиенко вышел из салона и открыл багажник, чтобы взять спортивную сумку, его окружили трое парней. В руках одного из нападавших мелькнул электрошокер, разряд тока пришелся в ногу бизнесмена. От сильной боли Бухтиенко упал на землю, после чего убийцы просто добили свою жертву металлическим прутом. Когда стало ясно, что мужчина мертв, парни перелезли через ограду и скрылись на автомобиле «Нива» светлого цвета (читать дальше).

23 сентября 2010 года

Неподалеку от остановки «Площадь Ленина» около 22.30 расстреляли известного в криминальных кругах спортсмена Владислава Трещева. У 28-летнего кандидата в мастера спорта по боксу была назначена встреча, он ждал знакомых в своем тонированном автомобиле BMW, припарковавшись у бордюра. Неожиданно рядом притормозила "Лада Приора". Трещев даже не успел пригнуться, как стекла в отечественной машине опустились и из «Приоры» открыли огонь по иномарке (читать дальше)

18 августа 2011 года

Громкое преступление случилось в центре Волгограда - был застрелен, казалось бы, непотопляемый «авторитет» 46-летний Владимир Кадин. Он отдыхал в кругу друзей в кафе «Фасоль» в самом центре города на улице Чуйкова. Было жарко и компания мужчин разместилась на открытой террасе. За соседним столиком с Кадиным сидели несколько телохранителей. На часах было около десяти вечера, и в сумерках охрана не заметила, как к площадке подобрался молодой мужчина. Он оказался сзади компании, достал пистолет и выстрелил Кадину в голову. Все случилось в считанные секунды (читать дальше)

14 января 2012 года

Громкие хлопки услышали жители частного сектора в Дзержинском районе. Около 8.30 56-летний азербайджанский бизнесмен Чериев вышел из дома, чтобы поехать по делам. Неожиданно неизвестный открыл огонь по Audi Q7. Как стало известно «Комсомолке», киллер поджидал жертву у дома, спрятавшись за деревом. Он стал палить по автомобилю из автомата Калашникова, выстрелов было не меньше 25. Три пули угодили в цель – у мужчины огнестрельное ранение в область грудной клетки, брюшной полости и головы (читать дальше)

15 января 2013 года

Около девяти часов вечера в Волгограде расстреляли известного криминального авторитета Михаила Кудинова. Киллеры поджидали его во дворе дома №26 по улице Менжинского. 40-летний мужчина вышел из собственого подъезда и стал прогревать машину, собираясь ехать по делам. Неожиданно у черного Porsche Cayenne притормозила машина, оттуда раздалась автоматная очередь. Мужчина скончался от огнестрельных ранений, три пули попали в цель - в грудь и живот (читать дальше)

21 мая 2014 ода.

Жжертвой киллеров стал Михаил Брудный, директор Тракторозаводского рынка. Напротив кафе «Маруся» он случайно встретился с коллегой Евгением Ремезовым, заведующим Центральным рынком. Приятели обнялись. В этот момент убийца выстрелил в голову Брудному. Пуля задела бизнесмену сонную артерию. Он умер по пути в больнице. Досталось и Евгению Ремезову он оказался в реанимации на грани жизни и смерти.

Кстати, убийц и заказчика Брудного задержали и даже осудили (читать дальше).