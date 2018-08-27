В Волгограде на Красном во время криминальной разборки зарезали человека

27 Авг. 23:15 2018-08-27T23:55:34+03:00

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Пока официальных комментариев об этом громком происшествии в Краснооктябрьском районе от правоохранительных органов нет. Точно известно, что криминальная разборка произошла возле Царицынской оперы. Местные жители около девяти вечера услышали выстрелы.

- Когда я проходила мимо здания, то видела, что двое мужчин сидели на скамейке и о чем-то беседовали. Я прошла мимо, а через какое-то время услышала три выстрела. Пройти обратно по тойже дорожке не удалось. Полиция приехала через несколько минут и оцепила территорию, - говорит "КП-Волгоград" волгоградка Светлана Исаева.

Как стало известно «КП-Волгоград», разговор очень быстро перешел в поножовщину. Ддвое мужчин с ножами в руках подрались. Но схватка длилась недолго. В результате конфликта один зарезал другого. На этом все не закончилось. Кто-то из наблюдавших за убийством расстрелял труп.

- Я видела, как после выстрелов с места происшествия рванула машина. Возможно, из нее и стреляли, - говорит еще один очевидец.

Сейчас на месте ЧП работают криминалисты - за ленточку никого не пускают. Выясняют личности свидетелей, выстрелившихиз пистолета, опрашивают очевидцев. По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.

Проходит информация, что убитый – бизнесмен Юрий Иванов, которого долгое время считали правой рукой Кадина. После смерти авторитета от пули, он мог стать «смотрящим» в Волгограде. Мужчину неоднократно задерживали, но он умудрялся выйти сухим их воды.

Правда, в следственном комитете личность зарезанного, а потом расстрелянного, не уточняют.