Под Волгоградом варвары срывают краснокнижные лотосы

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-27T15:20:14+03:00

Трудно поверить, что у кого-то поднимается рука вырвать такую красоту. Но, к сожалению, такие есть. Фото: Татьяна АЛЕКСЕЕВА

А потом эти люди еще выкладывают фото с безжизненными цветами в соцсети

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В августе к озеру в поселке «Лебяжья поляна», что под Волгоградом, едет поток туристов. Нет, не купаться, они едут увидеть красоту краснокнижных лотосов, которые зацветают в это время года. Озеро в ароматных нежно-розовых цветках выглядит потрясающе. Правда, не все приезжают по велению своей тонкой души, каждый год появляются и те, кто едет сюда ради модной тенденции. Причем ради, так называемого «хайпа», ради трендового фото или видео, они не только лезут в заросли лотосов, ломая стебли и кувшинки на своем пути, но еще и срывают «на память». И даже не стесняются выкладывать эти фотографии в свои соцсети. Забывая о том, что лотосы занесены в Красную книгу, охраняются законом и за их уничтожение грозит немаленький штраф (статья 8.35. Штраф для физлиц до 5000 рублей). Но даже это их не останавливает.

Ради красивого фото они уничтожают цветы с семенами. Но многие потом такие постыдные фотографии удалили из соцсетей. Фото группы ФБ "Лебяжья поляна".

- Посмотрите, вот так выглядят ВАНДАЛЫ, - на страничке «Лебяжьей поляны» появились фото тех, у кого поднялась рука уничтожить божественную красоту. - Мы продержались почти весь сезон. В этом году Лебяжью Поляну посетили за пару месяцев тысячи человек, но в эти выходные приехали те, кому глубоко наплевать на природное достояние региона, на то, что цветки формируют коробочки семян и на чувствительную корневую систему цветов. Для «фото на память» люди готовы на уничтожение самого восхитительного краснокнижного растения.

mademoiselle.yuliya Это прекраснооо Волгоградцы, спокойно мы его нашли

Вот девица, работающая мастером маникюра в салоне красоты, позирует с охапкой поникших лотосов. А вот еще одна волжанка хвастается сорванным цветком с подписью "Волгоградцы, спокойно, мы его нашли!». Или фотограф, зазывающий последовать примеру своей жены, которая залезла по пояс в озеро с нежными цветками.

Правда, некоторые авторы после огласки успели удалить постыдные фото. Но пугают сотни лайков под этими постами. Радуют в этой ситуации только в противовес сотни негодующих комментарии от людей, которые презирают таких вандалов.

- Нашли игрушку - и даже не стыдно!? Дикари. Ну вот, мы все увидели ваш интеллектуальный уровень, торчащий из-под плинтуса, - возрадуйтесь! И ведь не стесняются. Да еще и детей приучают к этому! Стыдобища! – негодует волгоградский блогер Ольга Жинжикова. - Что делать с такими людьми? Дать им славу: пусть страна знает своих «героев» в лицо. Пусть захлебнутся в известности.

«Совести у них нет!", «Достояние региона – ничто, для них важнее фото для Инсты…», - вторят негодующие комментаторы.

В качестве защиты от таких варваров посоветовали установить вокруг озера ограждение. И еще один (один уже установлен при въезде к озеру, но, видимо, одного мало) большой информационный щит, где черным по белому написать, что лотосы рвать запрещено! Может хоть кого-то это остановит.