2018-08-27T15:20:14+03:00
Общество

Под Волгоградом варвары срывают краснокнижные лотосы

А потом эти люди еще выкладывают фото с безжизненными цветами в соцсети
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Трудно поверить, что у кого-то поднимается рука вырвать такую красоту. Но, к сожалению, такие есть.Трудно поверить, что у кого-то поднимается рука вырвать такую красоту. Но, к сожалению, такие есть.Фото: Татьяна АЛЕКСЕЕВА
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В августе к озеру в поселке «Лебяжья поляна», что под Волгоградом, едет поток туристов. Нет, не купаться, они едут увидеть красоту краснокнижных лотосов, которые зацветают в это время года. Озеро в ароматных нежно-розовых цветках выглядит потрясающе. Правда, не все приезжают по велению своей тонкой души, каждый год появляются и те, кто едет сюда ради модной тенденции. Причем ради, так называемого «хайпа», ради трендового фото или видео, они не только лезут в заросли лотосов, ломая стебли и кувшинки на своем пути, но еще и срывают «на память». И даже не стесняются выкладывать эти фотографии в свои соцсети. Забывая о том, что лотосы занесены в Красную книгу, охраняются законом и за их уничтожение грозит немаленький штраф (статья 8.35. Штраф для физлиц до 5000 рублей). Но даже это их не останавливает.

Ради красивого фото они уничтожают цветы с семенами. Но многие потом такие постыдные фотографии удалили из соцсетей. Фото группы ФБ "Лебяжья поляна".

Ради красивого фото они уничтожают цветы с семенами. Но многие потом такие постыдные фотографии удалили из соцсетей. Фото группы ФБ "Лебяжья поляна".

- Посмотрите, вот так выглядят ВАНДАЛЫ, - на страничке «Лебяжьей поляны» появились фото тех, у кого поднялась рука уничтожить божественную красоту. - Мы продержались почти весь сезон. В этом году Лебяжью Поляну посетили за пару месяцев тысячи человек, но в эти выходные приехали те, кому глубоко наплевать на природное достояние региона, на то, что цветки формируют коробочки семян и на чувствительную корневую систему цветов. Для «фото на память» люди готовы на уничтожение самого восхитительного краснокнижного растения.

mademoiselle.yuliyamademoiselle.yuliya
Это прекраснооо Волгоградцы, спокойно мы его нашли
52 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Вот девица, работающая мастером маникюра в салоне красоты, позирует с охапкой поникших лотосов. А вот еще одна волжанка хвастается сорванным цветком с подписью "Волгоградцы, спокойно, мы его нашли!». Или фотограф, зазывающий последовать примеру своей жены, которая залезла по пояс в озеро с нежными цветками.

Правда, некоторые авторы после огласки успели удалить постыдные фото. Но пугают сотни лайков под этими постами. Радуют в этой ситуации только в противовес сотни негодующих комментарии от людей, которые презирают таких вандалов.

- Нашли игрушку - и даже не стыдно!? Дикари. Ну вот, мы все увидели ваш интеллектуальный уровень, торчащий из-под плинтуса, - возрадуйтесь! И ведь не стесняются. Да еще и детей приучают к этому! Стыдобища! – негодует волгоградский блогер Ольга Жинжикова. - Что делать с такими людьми? Дать им славу: пусть страна знает своих «героев» в лицо. Пусть захлебнутся в известности.

«Совести у них нет!", «Достояние региона – ничто, для них важнее фото для Инсты…», - вторят негодующие комментаторы.

В качестве защиты от таких варваров посоветовали установить вокруг озера ограждение. И еще один (один уже установлен при въезде к озеру, но, видимо, одного мало) большой информационный щит, где черным по белому написать, что лотосы рвать запрещено! Может хоть кого-то это остановит.

photo.maksimovphoto.maksimov
Весьма эмоциональная поездка на фотосессию в лотосах. Жена с поцарапанными ногами, но с красивыми фотографиями
105 отметок «Нравится»44 комментариевInstagram
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