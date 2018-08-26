2018-08-26T22:20:39+03:00
Спорт

Проигрыш «Ротора» закончился жестким разговором с фанатами

Команда на «Волгоград Арене» проиграл «Факелу» в дополнительное время
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина МАЛИНИНА
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Разговор получился очень жестким.Разговор получился очень жестким.Фото: Екатерина СИМОХИНА

26 августа «Ротор» встречался с «Факелом» на «Волгоград Арене». Матч был очень важным для волгоградцев. Целая серия неудачных для команды игр повлекла за собой непринятую отставку Роберта Евдокимова и конфликт с фанатами. А после этой игры он обострился до предела.

Посмотреть на игру на стадион пришли 29 тысяч человек. Ждали победы – невозможно все время проигрывать.

Игра с "Факелом" была яркой, но закончилась она поражением "Ротора". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Игра с "Факелом" была яркой, но закончилась она поражением "Ротора".Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч начался бодро. Волгоградцы сразу же пошли в атаку. И на третьей минуте Андрей Мязин использовал ослабление защиты соперникам и забил первый гол. Но «Факел» тоже был настроен решительно. Поэтому на 19 минуте Михаил Бурюков смог завершить комбинацию и распечатал уже наши ворота. Игра держала в напряжении весь первый тайм. Команды показывали настоящий футбол. Вполне возможно, на такое оживление повлияло, что на трибунах сидел Министр спорта, который прилетел в Волгоград обсудить с губернатором вопросы развития массового спорта и судьбы наследия ЧМ-2018.

Второй тайм был таким же насыщенным. Атак было много. И «Ротор» выглядел чуть ярче, особенно на последних минутах основного времени. Игроки били по воротам снова и снова и мазали раз за разом. Болельщики надеялись, что в дополнительное время команда сможет собраться: ради себя, ради зрителей, ради волгоградского футбола. Но не случилось. Мяч в ворота «Ротора» отправил Бабенков.

Фанатов отгородили от поля стеной охраны. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фанатов отгородили от поля стеной охраны.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Игра закончилась под свисты с фанатского сектора, аплодисменты заслужил только Олег Николаев. Когда большинство зрителей покинули трибуны, фанаты остались. Они потребовали команду на разговор. Правда, диалога не получилось. Болельщики были слишком разгорячены, чтобы разговаривать, а не крыть матом игроков. Но ситуацию спасли Исламнур Абдулавов, Александр Фильцов, Азат Байрыев. Игроки прошли через многочисленную охрану, которую выставили перед фанатским сектором, и стали общаться с людьми лично. Они выслушали все, что накипело за время многочисленных проигрышей у любителей футбола. Они ходят на все матчи, тратят деньги на билеты и абонементы, шарфы, футболки. Поддерживают каждый матч.

- Что мы еще можем сделать, чего вам не хватает, в чем ваша проблема? - сыпались на игроков вопросы. И роторовцы пытались на них ответить.

Когда все выпустили пар, пришли к единому решению: футболисты сделают все, чтобы побеждать, а фанаты не оставят команду одну без поддержки. Сейчас это особенно важно, в сложное для «Ротора» время, когда подвис вопрос с главным тренером и футболисты еще не успели толком сыграться.

Конфликт завершился миром: фанаты будут болеть за "Ротор".

Конфликт разрешился на этот раз мирно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Конфликт разрешился на этот раз мирно.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Пока мы едины, мы непобедимы», - скандировали болельщики под конец. Они остаются с командой.

О психологии говорил и Роберт Евдокимов на послематчевой пресс-конференции.

- Это психология. Это яма, в которую мы забрались, и не можем выбраться. Нам нужна хоть одна победа, но не получается. Мы понимаем болельщиков, - подвел итог игры главный тренер.

Теперь футболистам придется очень стараться в игре с «Химками», чтобы оправдать тающие надежды фанатов. Матч состоится 31 августа на стадионе «Арена Химки».

Пресс-конференция. Роберт Евдокимов.

Игру построили на атаках. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Игру построили на атаках.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Роторовцы выглядели достойно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Роторовцы выглядели достойно.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фанаты до последней минуты верили в победу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фанаты до последней минуты верили в победу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Самые преданные болельщики освистали игроков после матча. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Самые преданные болельщики освистали игроков после матча.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фанаты согласились не терять надежду и продолжать болеть за "Ротор". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фанаты согласились не терять надежду и продолжать болеть за "Ротор".Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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