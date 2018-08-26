2018-08-26T17:16:16+03:00
Общество

В Камышине устроили побоище арбузами

Город отметил традиционный фестиваль карнавалом и «мочиловом»
Екатерина МАЛИНИНА
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На поле боя остались только "снаряды".На поле боя остались только "снаряды".Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

25 и 26 августа у Камышина двойной праздник. И День города и Арбузный фестиваль. Городу исполнилось 350 лет, а арбузному фестивалю 11 лет.

Сначала устроили Большой карнавал «Фантастика в лицах арбузной столицы». Участниками стали чуть ли не полгорода. Возглавил колонну по традиции "Арбузный царь" со свитой.

Командовал парадом Арбузный царь. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Командовал парадом Арбузный царь.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Ну а следом шли и ехали невероятные персонажи. Тут вам и «Охотники за приведениям» с Лизунами и Зефиром и герои «Пятого элемента» танцующие мастерски брейк и Дарт Вейдер из "Звездных войн".

Камышане постарались, чтобы стать похожими на своих героев. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Камышане постарались, чтобы стать похожими на своих героев.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Охотники на параде мирно шли рядом с привидениями. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Охотники на параде мирно шли рядом с привидениями.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Нарядили даже собак, представив их инопланетянами из фильма «Люди в черном». Герои фантастических историй в совсем не летних костюмах улыбались зрителям, несмотря на жару.

Собак такое перевоплощение не смущало. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Собак такое перевоплощение не смущало.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Охлаждались арбузами. Их было вдоволь. Любой мог получить свою порцию сладкой ягоды. На фестивале также выбрали самый большой экземпляр. Победил Евгений Гладченко. Его арбуз весил 24150 граммов.

"Автор" гигантского арбуза Евгений Гладченко. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

"Автор" гигантского арбуза Евгений Гладченко.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Секрет очень простой. Нужно вкладывать свой труд, свою душу, и земля благодарит тебя хорошим урожаем, - рассказывает «КП-Волгоград» бахчевод.

Самыми счастливыми на празднике были дети. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Самыми счастливыми на празднике были дети.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Главным шоу традиционно стало «Арбузное мочилово». Две команды из добровольцев сражались не на жизнь, а на мякоть. Целыми арбузами, конечно, никто не бросался. Использовали сердцевину, успевая ее при этом еще и есть во время битвы.

Сражались участники мякотью. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Сражались участники мякотью.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Удовольствие получили не только участники, но и зрители, которые заразились весельем, наблюдая за «мочиловом». Победителей определить не удалось. Все до единого оказались с ног до головы в арбузах. В конце войны даже устроили фигурное катание по полю боя.

Участники не щадили соперников. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Участники не щадили соперников.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

С ног до головы в арбузе. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

С ног до головы в арбузе.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

А потом все дружно отправились мыться к бочке с водой.

Справка «КП»

Арбузный фестиваль проходит вот уже 11 лет. Поводом для его организации стала легенда. Будто бы в 1722 году Петр 1, который направлялся в Персидский поход, попробовал в Дмитриевске (сейчас Камышин) арбуз. Государь воскликнул: «Зело отменный плод!». Позже он велел отлить медный арбуз, который установили на ратуши Дмитриевска. Так что теперь местные жители считают Камышин - арбузной столицей России.

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