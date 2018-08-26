Во время капитального ремонта захламили двор. Что делать?
- Что делать, если во время проведения капитального ремонта строители захламили весь двор? Банки из-под штукатурки и краски, старый шифер, новые материалы, кучи строительного мусора. По двору не пройти, детей выпускать небезопасно. Елена.
На вопросы волгоградцев отвечает генеральный директор УНО «Региональный фонд капремонта» Алексей Конотопкин:
- У подрядной организации есть проект по капитальному ремонту. В нем есть раздел - организация строительства. Там прописано, что подрядчик должен определить место для вагончика какого-то, где он должен хранить материалы, инструменты, где рабочие должны переодеваться. Старый материал, который строители сгружают на придомовую территорию, подрядчик должен в первую очередь предложить самим жильцам. Тот же шифер, возможно, кому-то на даче он пригодится. Если он жильцам не нужен, то подрядчик обязан хлам не складировать, а вывозить.
Если такие жалобы к нам поступают, у нас предусмотрена система штрафов за неправильную организацию работ. Есть инспекции в районных администрациях, которые также за этим следят и могут привлечь строителей к административной ответственности.
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