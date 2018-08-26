Как провести общее собрание собственников в доме

СЕГОДНЯ 01:52 2018-08-26T01:55:50+03:00

Как использовать придомовой участок - под парковку или детскую площадку? Решить можно только сообща. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Ни один серьезный вопрос по поводу своего дома и двора жильцам не решить в одиночку. Выбрать способ управления домом, управляющую компанию и совет дома, принять решение о текущем и капитальном ремонте, распорядиться судьбой придомового участка и решить все основные вопросы совместного бытия жильцы многоквартирного дома могут на общем собрании собственников. Инициатором его проведения может стать любой собственник или несколько жильцов. Но зачастую большой и весьма распространенной проблемой для волгоградцев, решивших провести общее собрание, становится получение реестра всех фактических собственников помещений в многоквартирном доме. А отсутствие списка или устаревшие сведения могут стать причиной, по которой собрание могут признать неправомочным, а его решения - недействительными. Ведь реестр - обязательное дополнение к протоколу, и именно по его данным идет подсчет голосов собственников. Что делать и с чего начать, если вы решили провести собрание собственников, разъясняют специалисты инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.

Раньше инициатору собрания приходилось запрашивать сведения в Росреестре. Но предоставляли их не бесплатно. УК же не спешили помогать жильцам, особенно если вопросы, которые собирались решать на собрании, были им невыгодны.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В РЕЕСТРЕ СОБСТВЕННИКОВ

Сейчас в части 3.1 статьи 45 Жилищного кодекса РФ прописана обязанность для УК, ТСЖ и кооперативов вести актуальный реестр собственников помещений. В списке должны быть указаны данные собственников помещений: ФИО частного лица или полное наименование и ОГРН юридического лица, а также номер квартиры (помещения) и данные о размере доли в праве общей собственности. Закреплена законом и процедура получения реестра инициатором общего собрания.

КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ

Сейчас, чтобы получить реестр собственников помещений в МКД для проведения собрания, достаточно письменно обратиться в управляющую организацию. УК или ТСЖ обязаны предоставить документ по запросу в течение пяти дней. При этом спрашивать разрешения собственников на передачу их данных из реестра не требуется.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Получается, что потребовать реестр собственников может любой из них. Но только в случае, если собирается проводить общее собрание.

- Во избежание разногласий в запросе в управляющую организацию указывайте намерение созвать общее собрание собственников, что исключит повод для дискуссий о необходимости предоставления запрашиваемого реестра, - советуют в региональном Госжилнадзоре.

Ну а если в УК или ТСЖ список вам так и не дали или тянут время, жалуйтесь в жилинспекцию Волгограда или в областной Госжилнадзор. За нарушения коммунальщикам грозят штрафы. Отвечать по закону придется и тем, кто воспользуется данными из реестра в других целях, а не для проведения собрания.

- Необоснованно частые запросы могут служить поводом для того, чтобы в таких действиях усмотреть признаки злоупотребления правом, - отмечают специалисты ведомства. - В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса РФ, «если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков».

НА ЗАМЕТКУ

Какие вопросы решают на общем собрании

По закону общее собрание собственников помещений в доме должны проводить минимум раз в год. На деле же жильцы собираются куда реже. Чаще всего причиной собрания становятся:

- выборы совета дома и председателя;

- расторжение договора и смена УК;

- желание открыть спецсчет на капремонт;

- изменение размера взноса за содержание и ремонт;

- желание сдать в аренду общие помещения дома или установить рекламные конструкции;

- выбор способа управления;

- использование придомового участка, в том числе принятие решения об участии в программе по формированию комфортной городской среды.

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