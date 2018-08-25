Долги за капремонт не спишут

СЕГОДНЯ 22:30 2018-08-25T22:45:39+03:00

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В 2018 году план по капремонту в Волгоградской области по объему практически такой же, как за все предыдущие годы вместе взятые. О том, как идет обновление жилого фонда, какие проблемы при этом возникают и как они решаются «Комсомолка» поговорила с генеральным директором УНО «Региональный фонд капремонта» Алексеем Конотопкиным.

- В плане на 2018 год у нас стоит 716 домов - с учетом тех объектов, которые перешли с 2017 года, а также тех, что перешли с 2016 года по причине расторжения договоров с недобросовестными подрядными организациями. Мы были вынуждены уйти в судебные разбирательства и экспертизы. С начала реализации программы капремонта с 20 подрядными организациями регоператор расторг договоры в одностороннем порядке.

Из вошедших в краткосрочный план этого года 716 домов порядка 30 объектов могут быть исключены из программы – этот вопрос сейчас рассматривается на различных комиссиях. Вполне возможно, что их признают неподлежащими капремонту и аварийными. Остальные 686 домов мы должны сдать в этом году. На сегодняшний день практически все контракты отыграны, договоры заключены, подрядчики работают.

По предварительным оценкам, по ряду организаций есть отставание от графика: это касается где-то 10 - 12 домов. В таких случаях мы рассматриваем расторжение договоров с подрядчиками, которые не выполняют договорные обязательства. После расторжения будут объявлены повторные конкурсы. Но мы все же рассчитываем, что в этом году запланированные объемы освоим.

О ПРОБЛЕМАХ И РЕШЕНИЯХ

- В прошлом году многие контракты выставляли на торги по два - три раза. Ситуация изменилась?

- Дело было в том, что не хватало подрядных организаций, которые имели право участвовать в электронных аукционах. Их действительно было недостаточно на тот объем, который у нас был в планах. При этом не предусматривались авансы, а, как вы понимаете, далеко не каждая строительная организация имеет достаточно оборотных средств, которые бы позволили бы ей работать без авансирования.

Чтобы изменить ситуацию, мы увеличили количество комиссий по предварительному отбору подрядчиков и к концу 2017 года набрали достаточно организаций, которые имели право участвовать в электронных аукционах. Также мы изменили систему договоров: требования к подрядным организациям ужесточили в части сроков, штрафных санкций, расторжения договора, внесения в «черный список», но в тоже время предусмотрели авансирование. Это привлекло подрядчиков.

В конце 2017 года по 172 домам конкурсы проходили по 2 - 3 раза. И только после того, как мы изменили систему и условия договоров, конкурсы были отыграны, правда, уже поздней осенью. В то же время еще в 2017 году мы смогли ускорить работы по проектированию объектов на 2018 год и даже отыграть часть контрактов. Это позволило строителям приступить к ремонту уже весной, а ведь в предыдущие годы подрядчик заходил на объект в лучшем случае в середине лета. То есть, мы постарались переломить эту ситуацию.

- В прошлые годы в домах капитально ремонтировали в основном только кровлю и фасад. И обещали продолжить работы позже...

- Да, я напомню, что, начиная с 2018 года, на всех объектах идет комплексный ремонт. Это и кровля, и фасад, и фундамент, и коммуникации. И уже в прошлом году мы, выполняя свои обязательства, стали возвращаться на те объекты, где ранее была выполнена лишь часть работ.

В шести сотнях домов сейчас идет капремонт.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ВОЛГОГРАДЦЫ ПОВЕРИЛИ В КАПРЕМОНТ

- Много поступает претензий от жителей?

- Претензии есть, но они изменились – на содержательном уровне. Раньше жильцов не устраивало качество работ, были претензии к подрядчикам. Они и сегодня есть, но таких жалоб намного меньше. Сейчас появилась тенденция, когда жители не согласны с цветом фасада или кровли. Или хотят использовать другие материалы, например, не оштукатуренный фасад, а вентилируемый.

Изменилась и ситуация с подрядчиками. В работу и в контроль над ними мы вовлекли самих жителей, общественников. Активно работаем с Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ. Конечно, на первых порах работы фонда было много непонимания, ожидание, что это все временно, что программу капремонта отменят. Сегодня мы видим совсем другое отношение - желание сделать как можно лучше для себя и своего дома. Жители обсуждают текущие, актуальные вопросы: они выбирают цвет фасада, решают, нужна ли им отмостка, из какого материала ее лучше сделать. Для нас и подрядчика разницы никакой, а для них это может быть очень важно.

99% волгоградцев готовы совместно работать с подрядчиком. И опытные строители, заходя на объект, первым делом стараются наладить взаимодействие с жителями через активистов либо старшего по дому. Когда оно есть, жалоб, как правило, не возникает.

- В середине июля были сильные дожди. В Волгограде ввели режим ЧС. Мэрия до сих пор ликвидирует последствия. В области протекли крыши более 70 домов. А как пережили ливни дома, где как раз проходил капремонт кровель?

- В июле 2018 года в Волгограде и области были обращения от жильцов всего 38 квартир – и это на 700 домов. Согласитесь, разница есть? Конечно, и этих фактов не должно было быть, но, думаю, в целом смогли мы устоять перед стихией и не допустить массовых затоплений, недовольства жителей.

К слову, в 2017-м тоже были дожди, и были пострадавшие собственники, и тогда мы очень жестко поступили с подрядчиками, которые допустили протекание кровли и недобросовестно отнеслись к возмещению ущерба. Мы участвовали в судебных разбирательствах, всем жителям весь ущерб был возмещен. Подрядчик сегодня понимает, что в такой ситуации прежде всего он серьезно пострадает в финансовом плане. Поэтому строители во время нынешних дождей буквально дежурили на объектах. После мы по каждой затопленной квартире вместе с ними прошли. Договорились о возмещении ущерба - деньгами или ремонтом. Однако есть четыре квартиры, где к согласию так не пришли: жильцы решили взыскивать ущерб через суд.

КОГДА В ЖИЛЬЦАХ СОГЛАСИЯ НЕТ

- Часто жильцы не пускают подрядчиков в свои квартиры?

- Да, и это проблема довольно серьезная. Приходя на дом, мы должны заменить все инженерные коммуникации. Но если какая-то квартира нас не пустила, мы не можем работать по стояку, то есть, в таком случае от действий одного собственника страдает весь подъезд. Мы сегодня применяем современные материалы – при замене тех же труб канализации используем пластик вместо чугуна. И не всегда новые материалы совместимы со старыми, которые установлены в квартирах людей, не желающих впускать подрядчиков.

Поскольку на законодательном уровне эта проблема до сих пор не урегулирована, у нас только один выход - обращаться в суд. Такая практика уже есть. Но есть ситуации, когда жильцов можно понять: если подрядчик как слон в посудной лавке придет, разобьет все, тут уже мы вмешиваемся.

Есть еще проблема с самовольно остекленными балконами, когда мы не можем отремонтировать фасад: такие квартиры есть в домах по проспекту Металлургов, в Красноармейском районе. Выезжаем, обсуждаем, решаем, ищем выход.

- Какой дом в Волгограде самый проблемный?

- Самый проблемный в Волгограде дом на сегодняшний день - это дом № 52 на улице Гражданской. Старший дома, в нашем понимании, занимает неконструктивную позицию, плюс имеются разногласия между жителями дома. Нам пришлось даже обращаться в суд с понуждением разрешить нам выполнить работы по капитальному ремонту. Но успели отремонтировать только кровлю, а вот ремонт фасада остановили. Уже практически год мы не работаем, хотя балконы уже срезали.

Дело в том, что жители требуют, чтобы ремонт балконов мы выполняли по конкретной, нужной им технологии. И они на ней настаивают, хотя не являются специалистами в этой области. Проектировщик дал заключение, что сегодня применение этой технологии невозможно из-за отсутствия материала. Предложил другое проектное решение. Мы, как специалисты, считаем, что оно даже лучше первоначального. Но собственники не позволяют нам его применить. Мы постараемся все же все балконы в этом доме восстановить, но - только после разрешения ситуации в судебном порядке.

Кстати, если балкон в доме уже обрушился, есть проектные решения, которые нам позволяют его восстановить. Но есть и ситуации, когда это невозможно. Один такой дом находится в Кировском районе, где из-за разрушения балкон снесла УК. После обследования нам дали заключение, что нет проектных решений для безопасного восстановления этого балкона. Пока это единственный случай в регионе.

ПОДРЯДЧИК ЗАПЛАТИТ ЗА БРАК

- Часто подрядчикам приходится возвращаться на дома по гарантии?

- К сожалению, такие случаи есть - в основном речь идет о фасадах и кровле.

Пример – дом № 6 по улице Титова. Подрядчик допустил брак, штукатурка начала осыпаться с фасада, с балконов. У каждой подрядной организации есть гарантийный срок, в течение которого она обязана устранять все свои недостатки. Это как минимум пять лет. По нашему требованию в доме часть работ с главного фасада выполнили. Со двора - нет. Сейчас мы разбираемся с подрядчиком в суде. Но, не дожидаясь решения, мы наняли другую организацию, которая выполнит ремонтные работы. А их стоимость потом будем взыскивать через суд.

Так выглядит сейчас недавно отремонтированный дом на Титова, 6.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По коммуникациям гарантийные случаи возникают редко. Единственный случай на моей памяти – проблемы с отоплением по адресу поселок Кирпичный, 8. Подрядчика понудили все переделать, но как выяснилось, это был брак поставщика и материала. И поставщик согласился за свои деньги все переделать.

Бывает, что подрядчик отработал, дал гарантию на 5 лет. Но потом, например, обанкротился. Мы остаемся с теми проблемами, которые могут возникнуть в период гарантийного срока и должны искать деньги на устранение брака. Для решения этой проблемы сейчас предлагают ввести систему страхования.

То есть при заключении договора подрядчик заключает договор со страховой компанией и уже она возмещает затраты, если возникает гарантийный случай. Либо возместит ущерб, либо затраты. Но, подчеркну, каких-то глобальных изменений в законодательном плане в сфере капремонта ждать уже не стоит - они уже произошли, а сейчас мы точечно настраиваем систему.

Переделывает брак другой подрядчик.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В ИДЕАЛЕ - КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ ДВОРА, ДОМА И ПОДЪЕЗДОВ

- К нам в редакцию часто обращаются читатели с вопросом, когда будут капитально ремонтировать подъезды.

- В подъездах мы работаем только в части замены электропроводки, окон и отделки откосов, замены инженерных коммуникаций там, где стояки идут по подъездам. Сам подъезд за счет средств капитального ремонта не обновляется. Мы всегда говорим управляющим компаниям: мы сделали фасад, коммуникации, а вы после этого отремонтируйте подъезд. Многие идут на это. Тогда получается целый комплекс. Сейчас мы также пытаемся совместить нашу программу с проектом «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого во дворах ремонтируют внутриквартальные проезды, восстанавливают освещение. Так и должно быть в идеале. Но здесь не всегда можно подстроиться: у нас планы на капитальный ремонт расписаны на 30 лет вперед, а дворы на участие в этом проекте отбирают по конкурсу каждый год.

ЗАДОЛЖАЛИ МИЛЛИАРД

- Исправно ли волгоградцы платят за капремонт?

- В начале действия программы капремонта мы собирали 45% начисленных взносов. С января 2018 года мы вышли на 88% собираемости. Все основные долги скопились за 2014 - 2016 годы, когда люди не верили в программу капитального ремонта. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Жители платят, теперь они говорят о качестве, вносят предложения, становятся активными участниками процесса.

В целом волгоградцы на сегодняшний день задолжали за капремонт порядка миллиарда рублей. Мы работаем в судах, с судебными приставами. Объем большой и нам не хватает юристов. Но каждый должен помнить - не платить за капремонт не получится. Задолженность никуда не уйдет, не забудется, хотя многие надеются, что три года пройдет и ее спишут.

Кстати, по этому вопросу было много совещаний на уровне Минстроя РФ. Сейчас планируют внести изменения в законодательство, согласно которым срок исковой давности по долгам за капремонт будет отменен.

Еще один больной для нас вопрос – госпошлина. Мы - бюджетная организация, мы не живем на деньги, которые собираем с населения, как многие считают. Фонд капремонта является подведомственным учреждением регионального комитета ЖКХ. Все наши расходы оплачивают из областного бюджета. Учитывая сложную ситуацию, нам, конечно, не дают лишних денег. На уровне правительства сейчас также решают вопрос о освобождении фондов от уплаты госпошлины. Если эти решения осенью будут приняты, ситуация сразу изменится.

Самый крупный неплательщик - мэрия Волгограда. Долг превысил 180 миллионов рублей. Но в итоге с помощью администрации области мы нашли компромиссное решение и подписали мировое соглашение. Механизм реструктуризации задолженности выработан и расписан на несколько лет. Сегодня вместе с долгами прошлых лет администрация Волгограда начала платить и текущие взносы.

3,71 миллиарда рублей получат подрядчики по завершению работ по капремонту.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

КАПРЕМОНТ В ЦИФРАХ

827 многоквартирных домов отремонтировали по программе капитального ремонта в Волгоградской области, начиная с 2014 года. Из них:

34 - в 2014 году,

260 - в 2015 году,

275 - в 2016 году,

258 - в 2017 году.

716 домов должны отремонтировать в 2018 году, из них к середине августа:

в 98 - работы завершены,

в 596 - капремонт должны завершить в 2018 году,

на 17 - идут торги;

5 - в стадии проектирования.

На 3,71 миллиарда рублей заключены контракты на капремонт.

2,16 миллиарда рублей - на счете регионального оператора.