25 и 26 августа 2018 в Камышине: День города, арбузный фестиваль, парусная регата, Согдиана и салют - программа праздника

СЕГОДНЯ 01:40 2018-08-25T01:48:00+03:00

25 и 26 августа 2018 года в Камышине масштабно отметят 350-й День города и устроят Камышинский арбузный фестиваль [полная программа мероприятий, перекрытия дорог]

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В 2018 году Камышин ярко отметит свой 350-й день рождения. Праздник продлится несколько дней, самые яркие события в программе мероприятий на День города Камышина 2018 пройдут 25 и 26 августа. А главными фишками станут парусная регата и Камышинский арбузный фестиваль, где уже в 11-й раз докажут, что арбуз - это не только вкусно, но и интересно. С пирса в воду будут бросаться фантастические «Летающие дольки», самые смелые отправятся в плавание на надувных матрасах, конечно же, арбузных, и ворвутся в арбузное мочилово, главная задача которого - закидать противника арбузной мякотью. На сцене будут зажигать звезды – ансамбль «Частушка» Геннадия Заволокина, Согдиана и Маша Панова. А завершится программа мероприятий в День города Камышина 2018 праздничным фейерверком. Салют в Камышине начнется 26 августа в 23.00. Учтите, что на День города 2018 в Камышине введут перекрытия дорог. Не проехать будет ко всем площадкам Арбузного фестиваля. Под запрет попадет и алкоголь.

25 и 26 августа 2018 главным событием праздника в Камышине станет арбузный фестиваль. Стартует он с арбузного парада, темой которого на этот раз будет «Фантастика в лицах арбузной столицы». Главные события развернутся на Комсомольской площади и парке «Топольки» в 7-м микрорайоне. В программе мероприятий Камышинского арбузного фестиваля 2018 - конкурсы, интерактивные площадки, ярмарки, бесплатная «Арбузная обжорка», выступления парашютистов, спортивные состязания и масса самых разных развлечений. Здесь же определят победителей выставки цветов, конкурсов пугал - «Бахчевой страж», детских колясок - «Арбузные малыши», выберут самый большой арбуз и самый резной, над которым поколдуют мастера карвинга, а также лучший «Арбузный сувенир» из подручных материалов.

В городском парке Камышина развернется «АРТ-бузная корка», где будет зажигать молодежь. В программе мастер-классы по хип-хопу, квесты, велотриал и концерт.

Большой концерт, развлечения и салют ждут гостей 26 августа 2018 на Комсомольской площади.

С днем рождения, Камышин!Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

25 АВГУСТА 2018 В КАМЫШИНЕ: ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ. Площадь Комсомольская

25 августа 2018 в 9.00 - открытие ярмарки.

25 августа 2018 с 10.00 - «Арбузный парад» 2018 по маршруту ул. Октябрьская - ул. Пролетарская - Бородинский мост - площадь Комсомольская.

25 августа 2018 в 11.00 - дефиле барабанщиц и встреча Петра I, открытие Камышинского арбузного фестиваля 2018, награждение победителей конкурсов «Арбуз-экспо 2018» и «Карнавальный променад» (сцена №1) и «Арбузные малыши» (сцена №2).

25 августа 2018 с 11.00 до 14.00 - бесплатное угощение «Арбузная обжорка», «Космические гонки», «Арбузная Россия», «Арбузный аквагрим» (сцена №2).

25 августа 2018 с 12.00 до 13.30 – концерт и съемки программы «Играй, гармонь!»

25 августа 2018 в 13.30 – грандиозное «Арбузное мочилово» и «Арбузная олимпиада».

25 августа 2018 с 12.00 - парусная регата крейсерских яхт «Кубок Нижней Волги - 2018», река Камышинка.

25 августа 2018 в 17.30 - «Камышинский Арбат», флешмоб ко Дню города. Площадь у ДК «Текстильщик»:

25 августа 2018 в 20.00 - арбузный велопарад «Будь ярче!» по маршруту от ДК «Текстильщик» до краеведческого музея.

25 АВГУСТА 2018 В КАМЫШИНЕ: ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ. 7 микрорайон, парк «Топольки», район «Бухта»

26 августа 2018 с 12.00 до 17.00 - парусная регата крейсерских яхт «Кубок Нижней Волги - 2018», река Камышинка.

26 августа 2018 в 14.00 - открытие интерактивных и детских площадок, акция «Камышинская обжорка», конкурс пугал «Бахчевой страж».

26 августа 2018 с 14.00 до 19.00 - «Арт-бузная корка», «Арбузная феерия».

26 августа 2018 в 15.00 - заплыв на матрасах

26 августа 2018 в 16.00 - конкурс «Летающие дольки»

26 августа 2018 с 18.00 до 19.00 – концерт на День города Камышина 2018

26 августа 2018 с 20.00 до 23.00 – концерт на 350-й День города Камышин с участием звезд. На главной сцене выступят Согдиана и Маша Панова. Площадь Комсомольская. Салют начнется в 23.00.

ВАЖНО!

В места гуляний можно будет пройти только после осмотра. Пьяных туда не пустят, а продавать алкоголь вблизи мест гуляний запретят.

Перекрытия дорог 25 и 26 августа 2018 на время Камышинского арбузного фестиваля:

- 25 августа 2018 с 7.00 до 14.30 в Камышине перекроют дороги на пл. Комсомольская и ул. Некрасова от 3 мкр до пл. Комсомольской. Объезд - по улицам Тургенева, Рязано-Уральской, проезду Текстильный, Некрасова, Федоркова, Петровской, Малой Зеленой.

- 25 августа 2018 с 9.00 до 10.00 перекроют ул. Октябрьскую и ул. Зеленую (пл. Павших Борцов) от ул. Пролетарской до ул. Советской. Объезд - по ул. Советской;

- 25 августа 2018 с 10.00 до 10.40 в Камышине перекроют дороги от ул. Октябрьской до 3-го микрорайона по ул. Пролетарской, Бородинскому мосту, пл. Комсомольской, ул. Некрасова. Объезд - по федеральной автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград, ул. Рязано-Уральской, проезду Текстильный, ул. Некрасова.

- 26 августа с 13.00 до 19.00 в Камышине перекроют дорогу в 7 микрорайоне у домов № 25, 26, 27. Объезд - по внутриквартальным дорогам.

- 26 августа с 19.00 до 24.00 в Камышине перекроют дорогу от проезда Текстильный по ул. Рязано-Уральской, ул. Тургенева, пл. Комсомольской, ул. Федоркова, ул. Петровской до ул. Малой Зеленой, от ул. Октябрьской по ул. Пролетарской, Бородинскому мосту, пл. Комсомольской, ул. Некрасова до 3-го микрорайона. Объезд - по федеральной автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград, ул. Рязано-Уральской, проезду Текстильный, ул. Некрасова.