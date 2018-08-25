Сражение за сердце и кошелек покупателя ведут: ŠKODA KODIAQ, Ford Kuga, Nissan X-Trail и SantaFe

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-25T01:45:18+03:00

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Современный покупатель выбирает машины не только сердцем, но и разумом. В условиях роста цена на бензин, повышения НДС, волей-неволей начинаешь думать как себя поведет авто дальше, что конкретно получаешь за свои деньги кроме прогрессивного дизайна и качественной отделки салона. Проведем сравнительный тест-драйв наиболее близких моделей, конкурирующих между собой за владельца современного, вместительного и комфортного внедорожника. На старт приглашаются модели: ŠKODA KODIAQ, Ford Kuga, Nissan X-Trail и SantaFe.

Современные технологии в оснащении салона

Основное время в машине мы проводим внутри, поэтому удобство и комфорт салона значительно влияют на выбор покупателя. Сравниваем плюсы и минусы тестируемых внедорожников.

Ford Kuga – лидер среди наших моделей по бедности оснащения салона. Владельцу доступны панорамный люк, обогрев руля и ассистент парковки с камерой. Отдельная климатическая зона задним пассажирам Куги недоступна. Установить систему кругового обзора в автомобиль нельзя даже за дополнительную плату.

Первоначально интерьер Nissan радует двухцветной раскраской, но потом замечаешь его спартанский характер. При неплохой эргономике, список опций небольшой. Например, обогрев руля в принципе недоступен, в условиях зимы и холодной весны с осенью это не радует. В наличии панорамный люк на крыше, помощник парковки и система кругового обзора т.д. На солнце экран мультимедийной системы трудноразличим, а его клавиши не всегда реагируют на нажатие.

Водителю в SantaFe при всех его габаритах внутри сразу настроить положение кресла под себя не получается. Приборная панель создает ощущение, что в космическом корабле: все очень большое и слишком много информации. Салон – большой, но из технического оснащения присутствуют обогрев руля, адаптивный круиз-контроль. Кожаная обивка и электропривод крышки багажника.

Сравнение интерьера и эргономики KODIAQ, Kuga, X-Trail и HYUNDAI SantaFe.

ŠKODA KODIAQ среди конкурентов выделяет максимальный уровень оснащения салона. Водителю доступно все необходимое начиная от обогрева руля и сидений и заканчивая системой кругового обзора и 3-зонным климат-контролем. За рулем ŠKODA KODIAQ быстро находишь удобное положение, система управления привычна, интуитивно понятна . Стоит отметить наличие большого и практичного рулевого колеса, снабженного системой обогрева. Внедорожник предлагает своим владельцам высокий уровень оснащения уже в базовой комплектации:

Подогрев сидений;

Кондиционер;

Система электрорегулировки (могут иметь функцию памяти);

Трансформации сидений из третьего ряда;

Тканевая обивка (либо отдельная установка вариантов ткань-кожа, либо ткань-замша);

Четыре варианта дизайна декоративных элементов.

Сравнение ŠKODA KODIAQ, Ford Kuga, Nissan X-Trail и SantaFe по степени технической оснащенности

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Размер салона и багажника

ŠKODA KODIAQ – явный лидер с точки зрения свободного пространства салона и размеров багажников среди остальных моделей. Для владельцев чешского внедорожника доступно до 7 полноценных сидений, при этом как там свободно размещаются взрослые пассажиры. Благодаря многочисленным возможностям трансформации салона модель легко приспосабливается под нужды владельца — кресла можно складывать независимо друг от друга, сдвигать и регулировать угол наклона. У пятиместной машины с докаткой объем отсека составляет 635 литров. Если сложить все кресла почти в ровный пол, то объем увеличивается до 1980 л у пятиместной машины и 1968 у семиместной. С точки зрения удобства, оснащение чешского авто максимально:

Фонарик;

Крючки;

Отделения для мелочей;

Розетка-прикуриватель;

Органайзер под полом.

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Конкуренты увозят меньше, и возможности трансформации внутреннего пространства у них хуже:

Минимальный размер багажного отделения у Ford Kuga, в нем установлен простенький органайзер, розетка, докатка и освещение.

Багажник X-Trail – небольшой и при этом один из самых аскетичных – в наличии только плафон подсветки и розетка, но есть полноразмерное запасное колесо.

HYUNDAI SantaFe занимает второе место среди сравниваемых авто по размерам багажника и пространству салона.

Безопасность

Вместительные современные внедорожники часто покупают для поездок всей семьей, поэтому этот показатель один из критических при выборе машины. Все сравниваемые модели обладают классическим набором систем пассивной безопасности. По количеству активных элементов защиты лидером выступает модель из Чехии. ŠKODA KODIAQ получил максимальные 5 звезд по итогам краш-теста EURO NCAP[i]. Автомобиль отлично справился со всеми испытаниями благодаря многочисленным системам безопасности, которых в нем установлено максимальное количество среди сравниваемых моделей.

Сравнение ŠKODA KODIAQ, Ford Kuga, Nissan X-Trail и SantaFe с т.з. активных систем безопасности

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Экономичность

Большому автомобилю требуется много топлива – устаревший миф. Современные технологии силовых агрегатов, настройки подвески и коробки передач позволяют получить расход у большого внедорожника на уровне бюджетной иномарки, а чаще еще меньше.

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Все участвующие в тесте автомобили потребляют в смешанном режиме меньше психологически важных 10 л. на 100 км. На ŠKODA KODIAQ установлены самые экономичные двигатели по сравнению с конкурентами. При этом авто не утратило ни динамику ни проходимость. Чешский внедорожник с 2-литровым бензиновым двигателем и полным приводом лидирует как с т.з. экономичности, так и по времени разгона до 100 км/ч и показателю крутящего момента.

Управляемость

X-Trail демонстрирует неплохую управляемость на прямых загородных трассах. Автомобиль плавно разгоняется и держит дорогу. Все меняется, когда мы эксплуатируем его в городе: в поворотах приходиться долго крутить руль плюс наблюдаются внушительные крены. Резво стартовать со светофора, быстро перестроиться в потоке или совершать активные обгоны на нем получается с трудом. Долго ездить на Nissan за пределами асфальта не рекомендуется – вариатор в сложных дорожных условиях перегревается быстрее муфты. Подвеска больше спроектирована для асфальта, где она мягко отрабатывает все неровности, кочки грунтовой дороги часто пробивают ее. В целом предназначение Nissan X-Trail – широкие ровные прямые европейские дороги.

Руль Ford Kuga информативен, но это не помогает справить на асфальте с ощущением, что управляешь большой высокой машиной. Расчетливые американцы снабдили свой кроссовер минимально необходимым уровнем динамики, ее хватает в городе, но запаса нет. Подвеска у Ford более жесткая, чему у Nissan, но это дает больше контроля за поведением авто на дороге и меньше кренов в поворотах. По внедорожной подготовке Ford проигрывает остальным моделям – у него нет ни принудительной блокировки муфты привода задних колес, ни внедорожной программы вспомогательной электроники, ни системы помощи при спуске.

По сравнению с чешским кроссовером Santa Fe более инертен и заторможен на дороге. Мощности двигателя в 200 л.с. с трудом хватает для такого большого внедорожника. Автомобиль просто сопротивляется любой спешке и активному вождению, в повороты он входит неспешно, оттормаживается тяжелее.

Чехи обеспечили своему внедорожнику хорошую энерговооруженность, любителям активного стиля езды за рулем скучать не придется. Результат не заставил себя ждать – при управлении ŠKODA KODIAQ совершенно не чувствуется внушительная масса автомобиля. У модели минимальные крены в поворотах, отличная обратная связь по рулю и ощущение практически легкового авто. Разгонной динамики у KODIAQ с запасом, машина хорошо показывает себя как в городе, так и на трассе. В условиях бездорожья помогает тяговитый двигатель, прекрасно настроенная программа режима Off-Road и продвинутый помощник при спуске.

Записаться на тест-драйв кроссовера ŠKODA KODIAQ можно у официального дилера ŠKODA компании Волга Раст Октава по тел: +7 (8442) 55-23-55.

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[1] Климатроник

[2] Эриа Вью

[3] Парк ассист

[4] АСС

[5] ЕвроНкап

[6] Фронт ассист

[7] Блинд спот детект

[8] Реа трафик алерт

[9] Крью протект асисст

[10] Мульти колижн брейк

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