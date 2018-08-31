23-летняя волгоградка взяла под опеку семерых детей, чтобы не разлучать братьев и сестер

СЕГОДНЯ 10:11 2018-08-31T11:00:13+03:00

Хотя у нее уже был один ребенок

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Вспомните себя в 23 года. О чем вы мечтали, чем занимались? Дискотеки, тачки, кино, любовь, пляж, шмотки. Что-то на тот момент значимое, но развеевшееся как дым. Александра Ковалевич мечтает немного о другом, точнее, совсем о другом. В свои 23 волгоградка приняла самое важное в своей жизни решение. Она взяла ответственность за восьмерых детей. Хотя собиралась воспитывать только двоих.

ПЕРВЕНЕЦ

Чтобы посмотреть на смелую девушку и на ее не менее смелого мужа, «Комсомолка» отправилась к ним в гости в село Воднобуерачное Волгоградской области.

Встречают нас уже у калитки. Стайка детворы жмется к новой маме. Выглядывают из-под подола, чтобы посмотреть на гостей. И Саша приглашает нас в дом. Тесноват он для такой большой семьи. Но когда Саша с мужем Юрой его покупали, совсем не думали, что будут жить здесь вдесятером.

Дом для десятерых уже тесный.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Александра была единственным ребенком в семье. Обычное счастливое деревенское детство. С мужем познакомил друг. Юра был старше ее на 9 лет.

- Он меня, когда своей маме представил, сказал, что мне 17, а мне тогда только 15 стукнуло. И так три года подряд мне было все время 17, - говорит с улыбкой Саша.

Поженившись, сначала жили с родителями, затем снимали жилье, а потом купили этот дом. Все время после свадьбы пара пыталась завести ребенка. Но врачи ставили Александре неутешительные диагнозы. Девушку пичкали гормонами. Но из результата был только лишний вес. Пациентка поправилась с 70 до 100 килограммов.

- Мы решились с мужем взять малыша из детского дома. Нам предложили Тему. Мальчика забрали от матери, когда тот умирал от голода. Как мне позже сказали медики, еще бы пару дней и сыночка было бы уже не спасти, - рассказывает девушка.

Артем быстро привык к новым родителям. Правда, последних ждал большой сюрприз. У двухлетнего малыша оказалась астма. 22-летняя Саша впервые видела приступ.

- Я полночи простояла с ним на улице, завернутым в одеяло. «Скорая» добралась до нас только через четыре часа. Мы стали постоянными «клиентами» больниц.

«ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ АВТОБУС ПОКУПАТЬ»

За год волгоградка сумела поправить здоровье малыша и задумалась о втором.

- Стали замечать, что Темка растет эгоистом, - продолжает рассказ Саша. - У наших родственников много детей его возраста. И он стал ревновать, устраивать истерики: мое, не дам. Да и самим хотелось еще ребеночка.

О своем желании пара сообщила в опеку. Оттуда позвонили через несколько недель: приезжайте, нужно поговорить.

- Тон меня немного насторожил. В кабинете мне показали фотографии сначала двух белокурых малышей, потом еще двух. Они были такими ангелочками, - вспоминает Саша. - Ну где один, там и четыре, решила для себя. Но оказалось, что их не четверо, а семеро. И все они браться и сестры. От полутора до 14 лет. «Хорошие детки, возьмите, поможем вам, жалко разлучать», - уговаривали меня. У их мамы тяжелая стадия туберкулеза. Лечиться она не собирается, о детях в последнее время не заботилась. Их забрали в детдом на год, надеялись, что исправится, но она за ними так и не приехала. Я позвонила мужу, сказала, что предлагают нам взять семерых. Он лишь сказал: «Теперь придется автобус покупать».

Юрий вырос в многодетной семье, поэтому такому многочисленному пополнению был только рад.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- Я вырос в семье, в которой 13 детей. Пятеро приемных и восемь своих. Считаю, что в доме должно быть много ребятишек. Они несут тепло, уют и любовь, - говорит о своем решении глава семейства Юрий.

«ВОЮЮТ ЗА ВНИМАНИЕ»

Сначала пара навещала будущих дочек и сыночков в детском доме. Младшие приняли новых родителей сразу же – истосковались по теплу. А вот старшие, особенно 14-летняя Валерия, отнеслись настороженно.

- У ребят непростая судьба, у Леры сложный возраст, - еще до встречи с семьей рассказывала «КП-Волгоград» Ирина Бурова, директор Камышинского детского дома. - Но она девочка умная. Когда уезжала из детского дома сказала: «Я буду благодарна новым родителям только за то, что они нас не разлучили». Младших несколько раз пытались взять под опеку. Но мы держались до последнего, ждали, что кто-нибудь не побоится взять всех семерых сразу.

Не побоялись Саша с Юрой. Ребята собирались делать пристройку к дому. Теперь же накопленные деньги пустили на мебель новым детям, одежду, обустройство спальни. Сначала привезли младших, затем старших.

Теперь у Саши сразу восемь детей.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Правда, с одиннадцатилетним Максимом, четырнадцатилетней Валерией и девятилетним Егором познакомиться нам не удалось – ребята отдыхают в лагере. Удалось пообщаться с пятилетней Евой, двухлетней Сашей, семилетней Аней и полуторогодовалым Темой. Все ребята очень улыбчивые. Каждый пытается как можно ближе прильнуть к Саше. Но малыши социально запущены, плохо говорят. Хотя все это можно наверстать.

- Они воюют за наше с Юрой внимание. Днем на мне виснут, вечером Юру облепляют. Чтобы выделиться, даже стучат друг на друга. Но мы пытаемся с мужем от этого отучить.

Это самые младшие из семейства Ковалевич: Саша и ТемаФото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СЧАСТЬЯ

- А как в Воднобуерачном отнеслись к новым маленьким односельчанам?

- Наше село приемными детьми не удивить. На 1200 человек около пятидесяти приемных детей. Я работаю в школе. И 25 процентов школьников – приемные, - объясняет Александра

Нет, большинство опекунских семей могут иметь детей. Но работы в Воднобуерачном нет, поэтому берут воспитанников детских домов под опеку, чтобы подзаработать. У кого-то дети становятся родными, прикипают к сердцу. Кто-то использует их как рабсилу на огородах. Кто-то сдает их как вещь обратно в детдом или ребят забирают за жестокое обращение.

Но вряд ли в действиях Юры с Сашей можно заподозрить меркантильный интерес.

- На первого сына нам выделяют семь тысяч рублей. Но я каждый месяц отчитываюсь чеками: на что потратила. У Темы это в основном лекарства – астма никуда не делась. За остальных еще не получали ни копейки.

Юра работает у фермера трактористом. За то, что пашет на работе по 12 часов, получает 12 тысяч рублей. Саша работает в школе уборщицей. До этого трудилась в магазине в соседнем селе, но стало неудобно ездить. Спасает свой небольшой огород и свое хозяйство.

- Иногда мечтаю только об одном – поспать, - делится героиня. - Готовлю каждый день, каждый день уборка, каждый день стирка, еще и за хозяйством надо следить. Присматривать за дочками и сыночками иногда помогает мама и сестра мужа. Да ребята и сами молодцы. Старшие присматривают за младшими, жизнь научила их заботе друг о друге.

Ребята помогают новым родителям в несложной работе.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Кстати, Саша при такой загруженности успевает уделить время и любимому хобби – гиревому спорту.

- Я занимаюсь этим уже несколько лет. В последний раз заняла в районе первое место. Когда спросили, как тренируюсь, ответила просто: четверых под одну руку, четверых под другую, вот вам и тренировка, - смеется Саша.

- А если свои детки появятся?

- Дай бог. Значит, счастья будет еще больше.