25 и 26 августа 2018 Волгограде: Праздничный уик-энд, «Танцы», «Ночь кино», футбол, букинистический фестиваль, молодежный «Берег», Вахтанг и 5sta Family

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-24T20:04:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоград в выходные 25 и 26 августа 2018 начинает генеральную репетицию праздника в честь 429-летия города, а Камышин отметит свое 350-летие ярким Арбузным фестивалем. В программе уик-энда накануне Дня города 2018 в Волгограде масса интересных событий для молодежи и для всей семьи и выступления звезд. Молодежь ждут на фестивале «Берег-2018» концерты Вахтанга и 5sta Family, молодоженов - песни Бузовой в исполнении оркестра, болельщиков «Ротора» - футбол, любителей хороших отечественных фильмов – «Ночь кино». И это далеко не все самое интересное. Куда пойти и что посмотреть с ребенком или с друзьями 25 и 26 августа 2018 в Волгограде, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГОНКА»

Хотите доказать, что у нас самый танцующий город страны? Тогда вас ждет «Танцевальная гонка» в Волгограде 25 августа с 13.00 до 21.00 в парке «Победы» напротив «Волгоград Арены». Зажигать без остановки, сменяя друг друга, надо будет целых восемь часов. А любитель вы или профессионал здесь совсем не важно. Главное, не останавливаться!

Парк «Победы». 25 августа с 13.00 до 21.00.

«НОЧЬ КИНО - 2018»

25 августа в Волгограде, Волжском, Камышине и по всей стране устроят «Ночь кино». На всех площадках бесплатно покажут три киноленты, которые выбрали сами зрители. В программе мероприятий «Ночи кино - 2018» фильмы «Последний богатырь» (приключения/фэнтези), «Рубеж» (боевик/фантастика) и «Танки» (история/военный).

Главной площадкой акции в Волгограде станет интерактивный музей «Россия - моя история». Здесь «Ночь кино - 2018» начнется в 11.30. С утра в холле представят выставку рукодельницы Татьяны Антюфеевой, а в 15.00 здесь же откроется выставка авторских кукол Екатерины Борзуновой. В полдень детвору научат делать брелок-смайлик из помпона. В 14.00 в лектории покажут сказку «Последний богатырь», в 16.10 - «Танки», в 18.00 - «Рубеж». Все это - бесплатно. А в рамках акции «Любимый киногерой» все, кто придет в образе любимых персонажей, бесплатно смогут посмотреть и экспозиции музея.

Волгоград: Интерактивный музей «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 1 Б. 25 августа, начало в 11.30. Кинотеатр «Синема 5», ТРК «Парк Хаус», 2 этаж, б-р 30-летия Победы, 21. 25 августа, начало в 20.00.

Волжский: КМЦ «Юность Волжского», б-р Профсоюзов, 13. 25 августа, сеансы в 19.00, 21.15, 23.00. Кинотеатр «Киномакс», ТРК «ВолгаМолл», 2 этаж, ул. Александрова, 18а. 25 августа, сеансы в 21.30, 22.00 и 22.30.

Камышин, ЦКиД «Дружба», ул. Пролетарская, 24. 25 августа с 20.00.

Вход везде свободный. 12+

«Последний богатырь» - красивая современная сказка. Фото: кадр из фильма.

ФУТБОЛ: «РОТОР» - «ФАКЕЛ»

В воскресенье на «Волгоград Арене» футболисты «Ротора» встретятся с воронежским «Факелом». Игра будет непростой. Накануне, после проигрыша в борьбе за Кубок России, в отставку чуть не ушел главный тренер волгоградцев. Не отпустили и обещали показать красивую игру. А поддержка болельщиков «Ротору» нужна как никогда.

«Ротор» - «Факел». «Волгоград Арена». 26 августа, начало в 18.00. Билеты от 100 руб.

«БЕРЕГ-2018»: ВАХТАНГ, 5STA FAMILY И МОЛОДЕЖНЫЙ КВАРТИРНИК

Молодежный фестиваль «Берег- 2018» пройдет 26 августа парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». Здесь установят большую сцену с профессиональным светом и звуком. Еще одна концертная площадка разместится в зеленом амфитеатре, где молодые исполнители устроят пикник-квартирник. Целый день нон-стоп в парке будут работать интерактивные развлекательные, образовательные и дискуссионные площадки. В программе фестиваля «Берег» - фотосушка, граффити, спорт, мода, музыка, танцы и многое другое. Хедлайнерами фестиваля станут самый известный битбоксер России Вахтанг и группа 5sta Family.

Площадки фестиваля «Берег-2018» начнут работать с 11 часов утра 26 августа. В это же время художники приступят к созданию тематического арт-объекта. В полдень откроются образовательные площадки, где известные люди поделятся секретами успеха и проведут мастер-классы. Работать они будут до 18.00. С полудня и до закрытия гостей ждет и гастрофест. С 14 до 22 часов волгоградцев ждут x-box и настольные игры. В 17.00 начнется пикник-квартирник.

На главной сцене фестиваля «Берег-2018» с 12 до 14 часов пройдут баттлы диджеев и танцоров, после начнется кавер-фест. В 16.00 будет зажигать кавер-группа THE PUHOVIKS, в 17.00 ее сменит группа ATIKA, а в 18 часов на сцену выйдет OPFA, а после задавать направление вечера будут диджеи - DJ Gee и DJ FNKD. В 20.00 их сменит группа «Октогон». С 21.00 наступит время хедлайнеров. Сначала местные битбоксеры смогут выйти на сцену вместе с Вахтангом, а в 22.00 наступит время завершающего аккорда от группы 5sta Family.

Парк Победы у стадиона «Волгоград Арена». 26 августа с 11.00 до 23.00. Вход свободный.

5sta Family – первые хедлайнеры Дня города. Фото: 5sta Family

«ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ЛЕТО»

В воскресенье, 26 августа, Комсомольский сад приглашает волгоградцев на 3-й букинистический фестиваль «Перелистывая лето». В программе - игры, конкурсы, выступления, стихи и много-много книг, которые можно будет обменять. А еще здесь можно будет оставить книги для сельских библиотек.

Откроются площадки фестиваля в полдень. В 13.00 в парке начнется конкурс чтецов, а в 14 часов поэтов и бардов ждет «Свободный микрофон». В три часа дня на фестивале представят альманах молодых поэтов «Между нами», а в 15.45 со сцены прозвучат песни из отечественных кинофильмов разных лет. В 17.00 на зеленой сцене на пеньках выступят авторы проекта «Вслух». В 18.30 начнется автограф-пати местных поэтов и писателей, которые зачитают отрывки из своих произведений. После закрытия фестиваля вечер в Комсомольском саду до 22.00 продолжит танцевальный опен-эйр.

Комсомольский сад (за НЭТом). 26 августа, с 12.00 до 22.00. Вход свободный.

СВАДЬБА ПОД БУЗОВУ С ОРКЕСТРОМ

Ольга Бузова скоро предстанет в новом реалити-шоу в роли Золушки. А пока вся страна отдает ее замуж. Куда-то отправятся байкерские свадебные кортежи, где-то можно будет увидеть рыцаря на коне. А 26 августа в Волгограде и Волжском в парках прозвучат хиты Бузовой в исполнении оркестра. Поставят и свадебные арки, под которыми тут же можно будет расписаться.

Парк Дружбы: Волгоград - Баку, 26 августа с 14.00. Волжский, парк ДК ВГС. 26 августа с 17.30. Вход свободный.

«СДЕЛАНО ЖЕНЩИНОЙ - СДЕЛАНО В ВОЛГОГРАДЕ»

Ко Дню города волгоградские бизнес-леди и мастерицы подготовили любимому городу и его жителям яркие подарки. В выходные в парке в пойме Царицы устроят уик-энд «Сделано женщиной - сделано в Волгограде». Здесь пройдет hand made ярмарка, творческие мастер-классы, лекции, дискуссии. Будут и развлекательная программа, и интерактивные площадки на любой вкус и возраст. И, конечно, позаботятся мастерицы о том, чтобы вкусно накормить гостей праздника. А развлекать их будут местные коллективы разных направлений. На сцену выйдут и дети, и рок-бард, и скрипачи с зажигательными каверами. Организаторы обещают, что будет вкусно, красиво, весело и интересно.

Парк у музея «Россия - моя история», пойма реки Царицы. 26 августа, с 12.00 до 21.00. Вход свободный.

«ЕМЕЛИН ДЕНЬ - 2018»

В конце августа волгоградских байкеров ждет пятый, юбилейный мотофестиваль «Емелин день». Любители мотоциклов соберутся на живописном берегу Дона, где их ждут встреча с единомышленниками, душевное общение, веселье и новые знакомства. В программе - посиделки у костра, купание в озере, рок-н-ролл, самые настоящие байкерские конкурсы и масса сюрпризов.

На фестивале ждут всех, кто в мототеме. С собой можно захватить палатки (водой и дровами обеспечат организаторы), а можно забронировать домик на базе отдыха «Хуторок» (8-904-414-8888).

К месту проведения фестиваля колонна мотоциклистов стартует 25 августа в 10.00. Сбор колонны на парковке у магазина в Дзержинском районе (ул. Историческая, 154).

Иловлинский район, поселок Краснодонский, берег Дона. 25 и 26 августа.

ЧТО ЕЩЕ

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА И СВЯТЫНИ В ВОЛЖСКОМ

С 24 по 30 августа в павильоне в парке «Волжский» впервые пройдет большая православная выставка. Десятки православных монастырей и приходов из России и ближнего зарубежья представят здесь церковную утварь, книги, иконы, ювелирные изделия, одежду, монастырский мед, выпечку и многое другое. Верующие смогут пообщаться с батюшкой и поклониться православным святыням. В Волжский из Москвы привезут ковчег с мощами Святителя Николая архиепископа Мир Ликийского, Августовскую икону Божией матери, Казанскую Кровоточивую икону Божией матери и другие святыни. Каждый день в программе молебны - в 12.00 и 16.00.

24 августа в 13.00 на выставке пройдет встреча с протоиереем Артемием Владимировым. 25 августа в 12.30 все желающие могут прийти на концерт матушки Натальи Копейкиной «Царская Голгофа». А накануне начала нового учебного года, 30 августа в 12.00, здесь устроят специальный молебен.

Волжский, парк «Волжский». С 24 по 29 августа, с 10.00 до 19.00. 30 августа, с 10.00 до 16.00. Вход свободный.

ОРЕХОВЫЙ СПАС

Мастера клуба народной куклы «Крупеничка» приглашают детей и взрослых на фольклорные праздники и мастер-классы. 29 августа в музее Машкова отметят Хлебный, или Ореховый Спас. В программе - музейные посиделки, интерактивные игры и мастер-класс, на котором научат создавать хлебного человечка из ткани.

Выставочный зал музея Машкова, ул. Чуйкова, 37. Запись по телефонам (8442) 38-59-15, 24-16-79. 29 августа, начало в 11.00.