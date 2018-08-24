И Ленин такой золотой: в Волгограде реставрируют памятник вождю

СЕГОДНЯ 16:13 2018-08-24T16:17:21+03:00

Памятник Ленину стоит на площади Титова напротив завода «Титан - Баррикады» много лет. И уже давно примелькался волгоградцам, слившись с окружением. И вдруг Ильич привлек к себе пристальное внимание. Сначала вокруг памятника установили яркое ограждение, рядом появилась бытовка. А сам монумент одели в леса. И вот пару дней назад Ленин засиял золотом, вернее, бронзой. И с каждым днем блестит все ярче и становится все заметней. Жители Краснооктябрьского района с интересом следят за реставрацией объекта культурного наследия. Занимается ей Производственная организация «ПромСтройРеставрация». На обновление наряда вождя мирового пролетариата выделили 5,25 миллиона рублей из федерального бюджета.

Сначала Ильича огородили забором и поставили леса.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Потом на лесах появились реставраторы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Сейчас специалисты снимают слой бронзы, который окислился со временем. Потом поверхность монумента будут полировать, выполнят многослойное патинирование, в конце покроют специальным лаком для бронзы. Затем демонтируют старый гранит постамента. Его отшлифуют, отполируют и сделают новые грани, потому что между ними уже все растрескалось, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» подрядчик.

Через пару дней заблестело пальто вождя.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Согласно контракту крайний срок выполнения работ – 31 октября 2018 года. Но рабочие планируют управиться уже в середине сентября.

А затем и голова.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В списке ремонтно-реставрационных работ - демонтаж облицовки и бордюра памятника, замена разбитых плит на новые идентичные по цвету и фактуре, а также восстановление бетонного постамента и его гидроизоляция. После того, как Владимир Ильич предстанет волгоградцам во всей красе, подрядчик также займется благоустройством клумбы рядом с памятником.