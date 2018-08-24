Акция: корпоративный тариф «А.С.-АВТО»!
Дорогие клиенты!
Спешим сообщить Вам замечательную новость! Компания «А.С.-Авто» дарит всем сотрудником компаний партнеров «КИА МОТОРС Рус» возможность приобрести новый автомобиль КИА с выгодой от 5 %.
Ищите свою компанию в списке партнеров (см. Приложение № 1) и становитесь владельцем нового автомобиля КИА уже сегодня.
Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас и получите свою дополнительную выгоду уже сегодня!
Более подробную информацию вы можете получить, позвонив по телефону корпоративному менеджеру ООО «А.С.-Авто» - Елене Кожахметовой.
Контактные данные:
Тел.:+7 (8442)602-333;
Моб.:+7 (961)686-91-07;
Email evkozhahmetova@asauto.ru
Ждем Вас ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.
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