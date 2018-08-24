2018-08-24T14:37:35+03:00
Общество

В парке «Сказка» спилят только больные деревья

Взамен в мэрии пообещали высадить новые молодые деревца
Сергей ВИКТОРОВ
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Старые деревья в парке опасны для людей. Фото: администрации ВолгоградаСтарые деревья в парке опасны для людей. Фото: администрации Волгограда
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Волгоградцы уже начали бояться слов "реконструкция парка", поскольку зачастую это означает тотальную вырубку деревьев. Не избежал этой участи и парк "Сказка" в Ворошиловском районе. Там пустят под топор старые вязы и ясени. Сколько их будет - пока не определили. Однако в мэрии утверждают, что многие деревья больные. Здоровые же обещали не только сохранить, но и подкормить.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, обследование деревьев и кустарников в парке возле театра юного зрителя провели специалисты администрации Ворошиловского района, МБУ ЖКХ района и агрономы. Живые деревья сохранят, те же, которые спасти невозможно, заменят на новые саженцы. Предварительно в парк завезут новый грунт, богатый нужными для растений микроэлементами и смонтируют поливочный водопровод. Его протяженность составит 2,5 километра.

Подрядчик пообещал пилить только больные деревья. Фото: администрации Волгограда

Подрядчик пообещал пилить только больные деревья. Фото: администрации Волгограда

Предполагается, что после того, как реконструкция в парке закончится, там появится больше зелени. Уже известно, что после подготовительных работ подрядчик уложит более 6,5 тысяч квадратных метров газона, и высадит ценные породы деревьев и кустарников.

По словам агронома Светланы Кривенко, большая часть старых деревьев в парке – вязы, тополя и ясени. Многие стволы повреждены гнилью, вредителями и раковыми заболеваниями. На вязах и тополях отваливается кора, падают ветки. Многие стволы уже сильно накренились и держатся только за счет соседних деревьев и в любой момент могут рухнуть.

А вот здоровые сохранят. Фото: администрации Волгограда

А вот здоровые сохранят. Фото: администрации Волгограда

Такие деревья спилят в первую очередь. Их точное количество станет известно только после того, как завершится обследование. Взамен спиленных, в парке появятся липа, клен, рябина. Сосны, туи и спиреи, попавшие в зону реконструкции парка, пересадят в другое место, а здоровые деревья сохранят, полностью заменив верхний слой почвы. Он будет помогать растениям, снабдит их питательными веществами и способствовать росту. Также запланирован поливочный водовод.

В парке уже демонтировали все аттракционы Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В парке уже демонтировали все аттракционыФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сейчас бригады демонтируют старый асфальт на тротуарах и мешающие работам конструкции. Вместо асфальта уложат разноцветную брусчатку, а велодорожку сделают из специального резинового покрытия. Для удобства передвижения маломобильных группа населения тротуары оснастят тактильной плиткой и сделают пандусы. Изюминкой парка станет отремонтированный фонтан – на нем заменят оборудование.

Часть деревьев пересадят. Фото: администрации Волгограда

Часть деревьев пересадят. Фото: администрации Волгограда

Для детей обустроят две игровых площадки, а для взрослых поставят 30 парковых скамеек и урн. По вечерам парк осветят около 30 светильников, еще восемь –подсветят спортплощадки.

И начали разбирать дорожки Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И начали разбирать дорожкиФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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