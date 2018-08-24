Волгоградские семьи могут пройти процедуру ЭКО бесплатно

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-24T10:52:57+03:00

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Количество семей в России, страдающих бесплодием, достигло 17% – такую критичную цифру называет Минздрав России. По оценкам специалистов, в нашем регионе консультация врача-репродуктолога необходима 57 тысячам пар.

Наиболее оптимальным методом лечения бесплодия остается экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Благодаря поддержке государства, эта процедура стала гораздо доступнее. В прошлом году пройти ее за счет ОМС смогли 900 жительниц Волгоградской области, родилось 300 малышей. В 2018 году запланировано 1170 бесплатных попыток ЭКО.

Для многих семей ЭКО остается крайней мерой. Фото: Ксения ЯРКОВА

Пройти процедуру ЭКО можно в самом Волгограде в клинике «Центр ЭКО» – без выезда в другие регионы и дополнительных расходов на проживание и дорогу. Волгоградская клиника пользуется популярностью и у жителей соседней Калмыкии, где до сих пор нет ни одного медицинского центра, предлагающего зачатие при помощи высоких технологий.

Всего в «Центр ЭКО» Волгограда лечение за счет ОМС прошли более 500 пациенток. Врач-репродуктолог Ирина Сапега считает, что процедура ЭКО – не то, чего стоит бояться и годами оттягивать неизбежное. «Думаю, гораздо страшнее годами жалеть об упущенных возможностях и времени, чем обратиться в клинику репродуктивных технологий. Процедура ЭКО этим летом отмечает свое 40-летие, поэтому она уже давно доказала и свою эффективность, и развенчала все мифы. Первые ЭКО-дети уже сами стали родителями – причем естественным путем. Наши малыши прекрасно растут, развиваются. Ни один врач не отличит ЭКО-ребенка от его обычного сверстника», - добавляет она. Положительный анализ на беременность благодаря «Центр ЭКО» получили более 400 женщин.

Помимо «классического» ЭКО, в клинике предлагают широкий спектр услуг. Фото: Ксения ЯРКОВА

Клиника «Центр ЭКО» принадлежит одноименной сети, чьи медицинские центры проводят лечение бесплодия в 23 регионах России. Клиника в Волгограде работает уже три года, и за это время просто за советом и профессиональной помощью обратились более 2000 семей.

«Наша задача – составить комплексную картину репродуктивного здоровья семьи, чтобы вместе понять – необходима ли процедура ЭКО в данном случае или можно надеяться на естественное зачатие при правильно назначенной терапии», считает репродуктолог клиники Любовь Донцова.

Средний возраст пациентки клиники – 32-33 года. Для многих семей ЭКО остается крайней мерой лечения, поэтому первый раз в клинику они приходят спустя примерно пять-семь лет безуспешного планирования. Есть и верхняя граница – пары старшего репродуктивного возраста, где идет борьба за свой генетический материал или уже привлекается донорский. Специалисты советуют не затягивать, и если в течение года долгожданные две полоски так и не порадовали своим появлением на тесте, найти время посетить репродуктолога и пройти первичное обследование – спермограмму, УЗИ малого таза и анализы на гормоны.

Помимо «классического» ЭКО, в клинике предлагают широкий спектр услуг по диагностике и лечению бесплодия методами ВРТ, крупнейший банк донорского материала, программы суррогатного материнства, генетическую диагностику.

Клиника «Центр ЭКО» в Волгограде

Клиника «Центр ЭКО» в Волгограде работает уже три года. Фото: Ксения ЯРКОВА

№ ЛО-34-01-002455 от 6 марта 2015 года

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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