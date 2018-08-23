2018-08-23T17:19:33+03:00
Общество

Перекресток Комсомольской и Набережной в центре Волгограда закольцуют с 27 августа

Таким образом в мэрии надеются разгрузить один из сложных перекрестков города
Сергей ВИКТОРОВ
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С понедельника на этом перекрестке будет круговое движениеС понедельника на этом перекрестке будет круговое движениеФото: Андрей ПЕТРОВ
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С понедельника, 27 августа, в центре Волгограда, на одном из наиболее аварийно опасных перекрестков – улиц Комсомольская и Набережная 62-й Армии, заработает новая схема движения. Привычный перекресток уступит место кольцевой развязке.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, за считанные дни дорожники обустроят на перекрестке кольцо. Вместе с полосами для движения радиус нового перекрестка составит 12,5 метров. Дорожники уже начали убирать существующую на проезжей части разметку, затем поставят 20 новых дорожных знаков, а на перекрестке нарисуют разметку «круговое движение». Кроме того, поменяют и схемы подъезда к перекрестку.

Сейчас водители идут на риск, чтобы проехать в нужном направлении Фото: Андрей ПЕТРОВ

Сейчас водители идут на риск, чтобы проехать в нужном направленииФото: Андрей ПЕТРОВ

Пока же дорожные службы установили водоналивные блоки для того, чтобы водители привыкли к изменениям. Позже их заменят на конструкции из бордюрного камня.

Знаки «Главная дорога» заменят на знаки «Круговое движение», а проезжать новый перекресток нужно будет по действующим ПДД. В мэрии советуют водителям внимательнее смотреть на новые дорожные знаки, чтобы не попасть в аварийную ситуацию.

Что же касается пешеходов, то для них сохранятся существующие пешеходные переходы – перед перекрестком на улице Комсомольской и на Набережной.

По мнению специалистов из ГИБДД, организация кольцевого движения на этом перекрестке поможет снизить количество ДТП на этом участке дороги:

-Этот перекресток давно считался аварийно опасным участком из-за сложных его параметров, - прокомментировал начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Волгограду Марк Соркин. – Кольцо позволит водителям безопасно проезжать перекресток, и поможет избежать заторов, собирающихся на примыкающих дорогах из-за плотного потока транспорта по главной магистрали.

Такого же мнения придерживаются и эксперты, занимающиеся проектированием дорог:

-Организация кругового движения на этом перекрестке назрела очень давно, - уверен директор проектно-изыскательского института «Росгражданпроект» Игорь Шкопинский. - С продлением рокадной дороги до Краснооктябрьского района на набережной значительно увеличился поток транспорта, и выехать в сторону севера города стало очень сложно. Кольцо поможет немного разгрузить потоки, и сделать перекресток более безопасным. Но если делать кольцо нормативной ширины, то опять же, нужно делать уширение проезжей части, потому что круговая развязка отберет определенное количество метров у проезжей части.

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