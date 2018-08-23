СЕГОДНЯ 16:21 2018-08-23T17:53:32+03:00

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Новость о том, что волгоградец выиграл в лотерею более 50 миллионов рублей, вмиг разлетелась по региону. Еще бы, этот джекпот – самый большой из тех, что удавалось выигрывать жителям Волгоградской области.

Сам же везунчик узнал об этом на следующее утро после розыгрыша – 17 августа, когда получил смс с известием от «Столото». В тот день мужчина был в командировке.

- Я когда сверил цифры и убедился, что это действительно моя комбинация, и я вправду выиграл, от радости аж запрыгал. Наверное, всех соседей разбудил, - вспоминает волгоградец.

Как рассказали «КП-Волгоград» в «Столото», зовут счастливчика Павел. Он госслужащий. Есть жена и 15-летний сын. Конечно же, именно они первыми узнали счастливую весть. И уже через сутки семья была в Москве: приехали оформлять выигрыш. Точная сумма - 50 176 693 рублей. Часть денег, естественно, уйдет на налоги, а на оставшиеся у семьи большие планы.

- Обязательно часть денег отдам на благотворительность, - говорит Павел. – Перечислю в детский дом, расположенный в Волжском. Еще часть пойдет на оплату обучения сына в престижном вузе. И, наконец-то, мы с женой осуществим свою главную мечту – построим дом, чтоб небольшой, но уютный, с баней и бассейном.

А еще в планах мужчины открыть собственный бизнес. Говорит, вероятнее всего он будет связан с его главным хобби – музыкой. Например, откроет караоке-клуб. Но всех секретов волгоградец не раскрывает.

Зато приоткрыл завесу тайны, что у него есть собственная стратегия выбора чисел при заполнении лотерейных билетов. И она, между прочим, уже не раз ему приносила удачу.

Даже в день оформления миллионного выигрыша он заполнил еще один лотерейный билет и выиграл 80 рублей. А еще Павла в этот день повысили по службе. Вот так одна "лотерейка" запустил целую череду везений волгоградцу.