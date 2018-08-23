«Концессии водоснабжения» получили аккредитацию на поверку счетчиков

23 Авг. 18:00 2018-08-24T10:08:50+03:00

Счетчики теперь можно поверить в водоканале. Фото: КВ

Поверить приборы учета могут и волгоградцы, и юридические лица

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Теперь сделать поверку приборов учета волгоградцы могут в горводоканале. ООО «Концессии водоснабжения» получило аккредитацию для поверки разных средств измерений. Федеральная служба по аккредитации выдала соответствующий аттестат за номером RA.RU.312431.

Поверить счетчики здесь могут не только собственники жилья, но и юридические лица. Цена вопроса для самого ходового диаметра 15 - 20 мм - от 180 рублей. Самые выгодные расценки - для управляющих компаний и ТСЖ: поверка счетчиков для них выйдет дешевле, чем в других организациях. Оплата - только по стопроцентной предоплате. Поверка займет около 4 - 5 дней. После прибор вернут, а в его паспорте поставят штамп или выдадут свидетельство о поверке.

Какие приборы берут на поверку

1. Счетчики холодной и горячей воды, электромагнитные расходомеры, счетчики воды с импульсным выходом, вихревые преобразователи расхода, ультразвуковые расходомеры и акустические счетчики жидкости. Для них измеряют поток, расход, уровень и объем жидкости.

2. Теплосчетчики, тепловычислители, термопреобразователи сопротивления и термометры. Для них производят теплофизические и температурные измерения.

3. Манометры и преобразователи давления - измерения давления и вакуума.

Что понадобится

Для поверки нужно привезти прибор учета в лабораторию метрологии в Ворошиловский район Волгограда по адресу: ул. Азербайджанская, 268. При себе необходимо иметь паспорт средства измерения.

ВАЖНО!

Полный перечень поверяемых средств измерений и прейскурант размещены на сайте компании investvoda.ru в разделе «Потребителям», вкладка «Поверка приборов учета».

Телефон лаборатории метрологии - (8442) 60-62-47. Детали можно уточнить в будние дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). Дополнительную консультацию также можно получить по номеру круглосуточного контакт-центра компании: (8442) 99-67-96.

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