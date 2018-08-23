Volkswagen Touareg: тест-драйв новинки!

23 Авг. 16:00 2018-08-24T10:03:22+03:00

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В марте 2018-го компания Volkswagen официально презентовала Touareg 3 поколения на автосалоне в Пекине. Теперь модель доступна в России и самое время провести тест-драйв новинки по нашим дорогам и посмотреть, какие технические новшества немецкие инженеры и дизайнеры внедрили в этот автомобиль.

При первом знакомстве сразу видно, что перед нами респектабельное авто премиум-класса. Это ощущение сразу вызывают импозантная внешность и оригинальный интерьер.

Благодаря сложному рельефу, передняя часть НОВОГО Touareg выглядит очень выразительной. А салон с демонстративно повернутой к водителю центральной консолью не похож ни на один другой автомобиль концерна.

Объединение обеих фар – не только интересный дизайнерский прием, но он также несет в себе функциональное назначение. Яркость и форму светового потока можно менять. Лучи головной LED[1] оптики могут кратными вспышками указать на появившихся на дороге пешеходов, подстроиться под мокрый асфальт и сделать так, чтобы знаки подсвечивались, а не отражались в глаза водителю.

В России доступно три комплектации Touareg 3 поколения:

Respect[2] – базовая версия автомобиля оснащена светодиодными фарами ближнего и дальнего света, дневными ходовыми огнями, системой автоматического управления светом Light Assist[3], Кожаный мультируль с обогревом и т. д.;

Status[4]. В салоне имеется подогрев передних и внешних задних сидений, доводчик багажника, лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией;

R-Line[5] – топовая комплектация, в которую немецкие инженеры внедрили множество современных технологических решений. Например, автоматическое управление светом или боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом, электрохромные, с памятью настройки.

Для испытаний был взят Volkswagen Touareg в максимальной комплектации - R-Line с черным потолком, обвесом в цвет кузова и спортивной внешностью.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНТЕРЬЕР

Расположившись в салоне, сразу обращаешь внимание на технологичное оснащение. В НОВОМ Touareg третьего поколения нет традиционных для Volkswagen блоков переключателей. Практически всеми функциями автомобиля руководишь с огромного 15-дюймового сенсорного экрана. Изображение центральной секции щитка можно развернуть на всю панель кнопкой на руле. Камеры ночного видения и заднего вида ― с омывателями. Скорость и точность откликов дисплея высокие. Есть и управление жестами.

Автомобиль оснащен внушительным количеством электронных помощников водителя.

Сев за руль тестового автомобиля, быстро подстраиваешь необходимые параметры под себя. Водителю в НОВОМ Touareg нельзя пожаловаться на недостаток информации, ее в избытке, при этом ее удобно организовать под свои запросы и привычки. Например, карту, помимо центрального дисплея, где она будет во всех подробностях, можно вывести и на левый экран, потеснив приборы. Маршрутные подсказки отображаются на лобовом стекле.

Автомобиль оснащен внушительным количеством электронных помощников водителя:

Система ночного видения Night vision[6];

Система превентивной защиты водителя и пассажиров;

Адаптивный круиз-контроль с функцией регулирования скорости;

Парковочный автопилот Park Assist[7];

Ассистент проезда перекрестков Intersection Assist[8].

В НОВОМ Volkswagen Touareg внимание к мелочам очаровывает – работу моторчиков вентиляции сидений и пневмомассажа спинки не слышно, мягкая остановка стеклоподъемников в крайних положениях, большой сектор очистки лобового стекла и т.д.

Во время тест-драйва поначалу удивляет тишина в салоне. Дизель отлично заглушён и виброизолирован, и даже широкие покрышки не беспокоят. Как и ветер: на скорости 150 км/ч с пассажирами можно разговаривать не напрягаясь. В качестве опции доступны звукоизолирующие окна передних и задних дверей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ядром всех нововведений в области безопасного поведения автомобиля является система Roadwork Line Assist[9]. Она позволяет машине самостоятельно рулить в пробке. Иными словами, в транспортном потоке максимальной скоростью в 60 км/ч внедорожник придерживается полосы, автономно ускоряется, и оттормаживается вплоть до полной остановки.

Спереди установлен тепловизор. Инфракрасная камера в ночное время суток распознает людей и животных, появляющихся на пути движения машины. Полученную картинку компьютер обрабатывает и, скрывая приборы, предоставляет на анализ водителю.

Поддерживают систему безопасности в тонусе проактивные алгоритмы защиты пассажиров. Они, в случае обнаружения необратимой опасности:

натянут ремни;

закроют окна и крышу;

включат аварийку;

заблокируют двери.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Впервые для НОВОГО Volkswagen Touareg под капотом разместился четырехцилиндровый бензиновый 2-литровый двигатель мощностью TSI на 249 л.с. Помимо этого, доступны модели с 3-литровым дизелем мощностью в 249 и 340 л.с.

НОВЫЙ Touareg демонстрирует хорошую маневренность и отличную устойчивость.

Инженеры концерна Volkswagen провели основательную работу с технической стороной автомобиля. В первую очередь обращают на себя усовершенствования, связанные с шасси:

Электромеханические адаптивные стабилизаторы поперечной устойчивости;

Управление задними колесами;

Новейшие элементы пневматической подвески;

Продвинутые настройки дорожной электроники.

НОВЫЙ Touareg демонстрирует хорошую маневренность на малых скоростях и отличную устойчивость – на высоких.

В топовой комплектации автомобиль оснащается пневмоподвеской, которая в зависимости от выбранного режима меняет дорожный просвет от – 40 мм до + 70 мм. Новую машину она делает мягкой и комфортной даже в спортрежиме и с максимально возможным диаметром дисков — 21 дюйм. Со стальными пружинами углы въезда и съезда равны 25 градусам, а на пневмоподвеске они вырастают до 31º каждый. Но и в базовой комплектации модель показывает хорошую проходимость – за рулем НОВОГО Touareg можно смело штурмовать брод глубиной 490 мм.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Запускаем машину с помощью кнопки, расположенной за селектором автомата. Тест-драйв проводился на автомобиле с дизельным мотором. Тяговые возможности у двигателя велики, динамика «в пол» отличная. При переключении в спортрежим нужно быть осторожным с педалью газа – реакция машины на ее нажатие становится острой. Благодаря подруливанию задних колес на угол до пяти градусов, радиус разворота при парковке уменьшен.

На асфальте автомобиль ведет себя отлично, в повороты входит уверенно с хорошим запасом по сцеплению, без заносов. Съезжаем с асфальта на грунтовку, скорость не сбавляем, в салоне Touareg тряска практически не ощущается. Пакет Off-Road[10] (буксирные проушины, защиты агрегатов, увеличенный топливный бак) теперь включает в себя четыре внедорожных режима для разных покрытий вместо одного «снежного» в базовом исполнении.

Записаться на тест-драйв и получить всю необходимую информацию по новому Volkswagen Touareg можно у официального дилера Volkswagen компании Волга-Раст по телефону: (8442) 78-11-11, а также оставить заявку на сайте

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[1] ЛЕД

[2] Респект

[3] Лайт ассист

[4] Статус

[5] Р-лайн

[6] Найт вижн

[7] Парк ассист

[8] Интерсекшн ассист

[9] Роад лайн ассист