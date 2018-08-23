2018-08-23T23:09:33+03:00
Авто

7 причин почему я купил себе Honda PILOT

Honda Pilot дарит своим владельцам не только потрясающую надежность, мощь и низкий расход топлива, но и уникальные возможности
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Модель Honda Pilot успела завоевать внушительный список наград.Модель Honda Pilot успела завоевать внушительный список наград.
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1. Honda в лидерах. Модель Honda Pilot успела завоевать внушительный список наград по итогам тестов и испытаний, как от мировых, так и российских рейтинговых агентств:

«Лучшая покупка в 2017 году» в сегменте полноразмерных кроссоверов на рынке США по данным Kelly Blue Book[i] - известной консалтинговой компании в автомобильной индустрии США компании;

Высший рейтинг безопасности в 2016 году от Страхового Института безопасности США (IIHS[ii]);

«Лучший кроссовер по соотношению цены/качества» от известного новостного портала U.S. News & World Report[iii];

«Лучшая покупка. Лидер по остаточной стоимости» по данным консалтинговой компании Kelly Blue Book;

высший рейтинг безопасности Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA)[iv];

Победитель по итогам сравнительного теста трехрядных внедорожников, который проводил автомобильный журнал «Авторевю».

Качество автомобилей Honda признано во всем мире.

Качество автомобилей Honda признано во всем мире.

2.Надежность. Качество автомобилей Honda признано во всем мире, что подтверждается призовыми местами, которые получает Pilot по итогам испытаний и сравнительных тестов. Модель вошла в рейтинг ТОП-5 самых ликвидных автомобилей 2017 – начала 2018 года. Согласно статистике агентства iSeeCars[i], потери в цене Honda Pilot после первого года эксплуатации - 13,7%, что делает его одним из самых ликвидных автомобилей 2017 года.

Максимальные оценки Honda Pilot получил и от рядовых пользователей на отечественных сайтах. Рейтинг модели на портале Drom.ru – 8,9 баллов, Авто@Mail.ru – 4,8 балла из 5 возможных. Владельцы отмечают надежность всех компонентов автомобиля, начиная от двигателя, подвески, трансмиссии и заканчивая качеством отделки салона.

3. Технологичность.

Honda Pilot укомплектован большим количеством современных технологий, среди которых:

Система управления тягой. Благодаря ей водитель может выбрать тип покрытия и адаптировать полный привод под конкретные дорожные условия.

Система LaneWatch[ii]. В машине реализована такая полезная опция как вывод на дисплей изображения с камеры, встроенной в правое зеркало, благодаря чему управление габаритным внедорожником будет безопасным и комфортным.

Смарт-ключ. Запуск двигателя осуществляется нажатием кнопки Engine Start/Stop[iii]. Для старта достаточно иметь в кармане дистанционный ключ в виде фирменного брелка с кнопками управления центральным замком.

Фирменная мультимедийная система. Этот информационно-развлекательный модуль со встроенным дисплеем, размещённый на приборной панели, выступает в роли полноценного бортового компьютера, аудио-проигрывателя, навигатора и телефона. Также инженеры интегрировали в мультимедийную систему технологии Apple CarPlay[iv] и Android Auto[v].

Мультимедиа-система для задних пассажиров. С помощью неё дальние поездки будут захватывающими для всех пассажиров без исключений.

Honda Pilot укомплектован большим количеством современных технологий.

Honda Pilot укомплектован большим количеством современных технологий.

4. Экономичность. Большой мощный полноразмерный внедорожник со множеством электронных помощников, а потребление топлива как у бюджетного седана – такое возможно? Японцы не были бы самими собой, если бы не придумали, как создать динамичный, но экономичный двигатель, снабдив его множеством современных технологий:

Силовой агрегат Honda Pilot оснащен системой контроля работы цилиндров Variable Cylinder Management (VCM)[1], которая может отключать два или три цилиндра мотора, если от него не требуется полная тяга.

Новый генератор может работать с переменной нагрузкой, подстраиваясь под определенный режим движения.

Гидроопоры на которые установлен двигатель минимизируют вибрацию и повышают эффективность работы при меньшем количестве топлива;

Экономичный режим расхода топлива при включении доводит уровень потребления бензина до шоссейного;

Новые свечи зажигания точно и эффективно поджигают смесь в цилиндрах, обеспечивая ее максимальное сгорание;

Honda Pilot работает на 92-м бензине;

В результате с одной стороны потребление топлива в загородном режиме – 8,2 л/100 км (смешанном – 10,4 литра), а с другой разгон до сотни за 9,1 секунду. При этом снаряженная масса автомобиля составляет – 2 тонны.

Большой мощный полноразмерный и экономичный внедорожник.

Большой мощный полноразмерный и экономичный внедорожник.

5.Экологичность. Автомобиль собирается в США, где жесткие требования к экологии, поэтому в Honda Pilot отказались от различных систем наддува и турбин, сконцентрировавшись на своем двигателе V6 c фирменной функцией регулировки фаз газораспределения VTEC[2]. Максимальная мощь мотора в 249 л.с. сочетается с минимальным количеством выбросов вредных веществ в атмосферу.

6. Индивидуализм. Honda Pilot дарит своим владельцам не только потрясающую надежность, мощь и низкий расход топлива, но и уникальные возможности персонализации. Автомобиль, приспособлен для самых разных задач. В городских условиях он прекрасно справляется с функциями luxury-внедорожника[3], которому уступают место в плотном потоке мегаполиса. На трассе Pilot демонстрирует потрясающую динамику и предсказуемость траектории движения, в том числе при езде по замерзшему покрытию. На пересечённой местности автомобиль, оснащённый интеллектуальным полным приводом iVTM-4[4], легко преодолевает неровный ландшафт и «выгребает» из глубоких сугробов, грязи и песка.

Honda Pilot дарит своим владельцам уникальные возможности.

Honda Pilot дарит своим владельцам уникальные возможности.

7. Эмоции. Honda Pilot – автомобиль при встрече не оставляет тебя равнодушным. Стильная внешность большого внедорожника, богатое оснащение салона, удобное управление – модель дарит непередаваемые ощущения комфорта и удобства управления. Pilot – этот тот случай, когда при выборе авто эмоции, ощущения опережают доводы холодной логики.

Записаться на тест-драйв Honda Pilot можно у официального дилера ООО «Хонда Мотор Рус» компании ООО ВР-Сакура по телефону (8442) 55-26-55 или приехав по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а.

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[1] Вайребл цилиндр менеджмент (ВСМ),

[2] ВТЕК

[3] Лакшири-внедорожника

[4] айВТМ-4

[i] Айсикарс

[ii] ЛайнВатч

[iii] Энержи старт/стоп

[iv] Эпл кар Плей

[v] Андроид Ауто

[i] Келли Блю бук

[ii] ИИХС

[iii] Ю.С. Ньюс энд ворд репорт

[iv] НХТСА

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