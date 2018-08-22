2018-08-22T16:06:07+03:00
Общество

МТС подарила волгоградским поклонникам уличного спорта новую площадку

Оператор сообщает об открытии новой спортивной площадки в Дзержинском районе Волгограда в рамках всероссийского проекта МТС «Культурный код»
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Новый многофункциональный спортивный комплекс появился на улице 51-й гвардейской, 28. Фото: МТСНовый многофункциональный спортивный комплекс появился на улице 51-й гвардейской, 28. Фото: МТС
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Новый многофункциональный спортивный комплекс появился в Жилгородке по адресу 51-й гвардейской дивизии, 28. Площадка для воркаута позволит жителям крупного спального микрорайона получить круглосуточный и бесплатный доступ к занятиям спортом на свежем воздухе.

«МТС поддерживает региональные культурные и социальные проекты и развивает в каждом уголке России местные традиции. Мы искренне считаем, что каждый из нас способен сделать лучше место, в котором живет. Волгоград – один из самых спортивных городов России, родина олимпийских чемпионов – Елены Исинбаевой, Евгения Плющенко, Александра Попова, Татьяны Лебедевой, Максима Маринина, Алексея Петрова, Максима Опалева и многих других великих спортсменов. Поэтому для нашего города мы выбрали акцию с установкой площадки для воркаута, которая, уверены, будет пользоваться большой популярностью у волгоградцев. Рады, что наша компания смогла внести свой вклад в благоустройство нашего замечательного города», - отметила директор волгоградского филиала компании МТС Наталья Мещерякова.

Площадка для воркаута будет пользоваться большой популярностью у волгоградцев. Фото: МТС

Площадка для воркаута будет пользоваться большой популярностью у волгоградцев. Фото: МТС

«Культурный код» – это волонтерская акция сотрудников МТС, целью которой является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив: разработка творческих технологий, сохранение памятников культуры, поддержка ремесленных школ, уникальных мастеров, поддержка инициативных местных сообществ и движений, а также уникальных самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов.

«Культурный код» – это волонтерская акция сотрудников МТС. Фото: МТС

«Культурный код» – это волонтерская акция сотрудников МТС. Фото: МТС

В 2018 году проект проходит с июня по сентябрь в 18 регионах страны: в Астраханской, Курской, Калининградской. Липецкой, Пензенской, Нижегородской, Кемеровской, Волгоградской, Ульяновской, Мурманской областях, республиках Тува, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чувашия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Мордовия и Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках проекта МТС уже выступила партнером старейшего в России калининградского зоопарка и фестиваля горлового пения в Кызыле, установила детскую площадку в Астрахани и станцию велоремонта в Чебоксарах. Следующим регионом, принимающим эстафету, станет Чечня, где силами волонтеров МТС будет выполнена архитектурная подсветка древней сторожевой башни в Шатойском районе республики и уборка территории, прилегающей к памятнику архитектуры.

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