2018-08-22T15:08:09+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пожар унес жизни троих детей

В огне погибли 12-летний мальчишка и его братья-близнецы
Наталья ГЛАЗУНОВАСергей ВИКТОРОВ
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Пожар вспыхнул в поддень, когда мать отлучилась из дома.Пожар вспыхнул в поддень, когда мать отлучилась из дома.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Большое горе случилось в семье из поселка Неженский Ольховского района Волгоградской области. Огонь уничтожил не только дом, он унес жизни сразу троих маленьких деток.

Произошло это днем 22 августа около 11.50. Мама многодетной семьи отлучилась к соседу на время. В доме остались 12-летний сынишка и братья-близнецы, которым едва исполнилось по 11 лет. Примерно в полдень домой вернулся старший сын хозяйки – 25-летний парень. Издалека он заметил дым, а когда открыл входную дверь в дом, оттуда повалил огонь.

Парень знал, что внутри могут находиться его младшие братья, он рвался внутрь сквозь огонь и одновременно звал на помощь. К сожалению, огонь уже полностью охватил деревянный дом, и молодой человек не смог пробраться к детворе. Он вызвал спасателей и «скорую» помощь, и до их приезда вместе с односельчанами пытался потушить пожар. Однако, стихия оказалась сильнее.

В 12.48 пожар потушили. Спасатели вынесли из дома уже бездыханные тела троих братиков. Сейчас на месте трагедии работают следователи. Они выясняют подробности слушившегося.

- По данному факту Иловлинским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Известно, что семья переехала в поселок Неженский из Волгограда в 2014-м году. Женщина одна воспитывала четырех сыночков. Жили скромно, но не бедствовали. Старший сын работал и во всем помогал матери. А сама волгоградка ухаживала за меньшими: у мальчишек врожденные тяжелые заболевания, из-за которых они не ходили в школу, и с ними учителя занимались на дому.

При этом все отзываются о семье положительно.

- На учете в органах системы профилактики не состояла, - добавляют следователи.

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