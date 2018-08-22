В центре Котельниково строится православный храм

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-22T13:08:51+03:00

Первый камень в основание храма заложили в 2007 году

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В центре города Котельниково заискрился золотыми куполами храм Святой Живоначальной Троицы.

Первый камень в основание храма был заложен в 2007 году, средства на строительство собирали всем миром. На пожертвования котельниковцев был заложен фундамента и цокольный этажа. Строительство церкви возобновилось в 2015 году при финансовом участии компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».

«Наша компания не могла остаться в стороне от такого важного начинания, - отметил и.о. административного директора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Дмитрий Погребняк. – Предприятие выделило более 14 миллионов рублей на окончание строительства основной части храма, а также на изготовление купольной части. Теперь центр города Котельниково осеняют золотые купола новой церкви».

Предприятия котельниковской площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината помогли не только рублем, но делом. Непосредственное участие в монтаже куполов принимали сотрудники филиала ООО Новомосковск-ремстройсервис» в городе Котельниково. Массивные конструкции поднимали и устанавливали с помощью спецтехники - автомобильного крана грузоподъемностью 50 тонн и автовышки высотой 50 метров, предоставленной «Новомосковск-ремстройсервисом».

Строительство храма – большое событие для всех котельниковцев, на глазах которых в самом сердце города вырастает самое прекрасное и величественное сооружение, которое только можно представить.