2018-08-21T15:37:02+03:00
Общество

Волгоградка хотела отсудить у детсада 5 миллионов за синяк у ребенка

В суде ей удалось добиться компенсации в 11 тысяч рублей
Сергей ВИКТОРОВ
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За синяк на щеке мать отсудила у детского сада 11 тысяч рублейЗа синяк на щеке мать отсудила у детского сада 11 тысяч рублейФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоградка Татьяна в суде добилась выплаты компенсации от детского сада №135 в Красноармейском районе Волгограда. Учреждение дошкольного образования выплатит семь тысяч рублей ее дочери, и по две тысячи – Татьяне и ее супругу в качестве компенсации морального вреда за маленькое красное пятно на щеке у ребенка. Если, конечно, это решение суда не будет обжаловано.

ЗАВАЛИЛИ ЖАЛОБАМИ ВСЕ ИНСТАНЦИИ

Как рассказала «КП-Волгоград» сама Татьяна, с ноября прошлого года они начали замечать, что их дочь крайне неохотно начала ходить в садик и жаловаться на то, что «Юля ее бьет по голове». Юля – воспитатель в группе, куда ходил ребенок.

- Дочь не только говорила, что ее бьют, но еще и показывала, как это делается, - рассказывает Татьяна. – Тогда мы перестали водитель ребенка в ту смену, когда работает эта воспитательница. Но это мало помогло – каждый поход в сад сопровождался истерикой. Мы решили поговорить с директором сада и попросили принять меры. 8 декабря пришли за дочкой и увидели, что она избита. Мы сразу же отправились в травмпункт, сняли побои, медики обнаружили у дочки сотрясение мозга и вызвали полицию.

Однако ни полиция, ни следственный комитет не стали возбуждать дело о побоях. Даже прокуратура не находила в действиях органов следствия никаких нарушений:

- Мы писали и Путину, и Бастрыкину, ездили на прием к Михаилу Музраеву, и вот уже восемь месяцев не можем выяснить, кто и за что избил нашу дочь. В тот день в группе были два воспитателя и нянечка, но все молчат. Никто не хочет говорить.

Тогда женщина решила обратиться в суд и взыскать хотя бы материальный вред. И запросила ни много ни мало, а пять миллионов рублей. По миллиону – ей и супругу, еще три – дочери. По мнению матери, именно ненадлежащее исполнение воспитателями своих должностных обязанностей повлекло глубокие моральные и физические страдания как родителей дошкольницы, так и самой девочки. Суд принял дело к производству.

СИНЯК В 5 МИЛЛИМЕТРОВ

Когда судьи посмотрели материалы судебно-медицинской экспертизы (медики осматривали ребенка в тот же день, когда мама забрала девочку из садика с «побоями). В документах сказано, что у малышки имеется кровоподтек на правой скуле размером 5х5 миллиметра. Он образовался в результате воздействия тупого предмета незадолго до обращения в больницу, и не представляет никакой опасности для здоровья. Установить, каким образом девочка получила эту травму – невозможно.

Да и воспитатель, заметив на щеке синяк, сразу же сказала об этом родителям. И еще одна деталь. По словам сменщицы подозреваемой воспитательницы в обед никаких повреждений у ребенка не было. И лишь после полдника, когда воспитатель умывала девочку, заметила небольшое пятнышко на скуле.

В детском саду пока эту историю не комментируют – в учреждение решение суда пока не поступило. Однако в неофициальной беседе с корреспондентом «КП» сотрудники сказали, что эта группа находилась на особом контроле у директора сада. Из-за многочисленных жалоб на воспитателей со стороны Татьяны. Но никаких происшествий и более того, фактов избиения детей руководство не замечало.

В итоге суд установил, что раз синяк ребенок получил в детском саду (хотя обстоятельства получения травмы так и остались невыясненными), детский сад не выполнил своих обязанностей по безопасному пребыванию детей. По решению суда учреждение образования выплатит семь тысяч рублей дошкольнице, и по две тысячи – ее родителям (кстати, папа девочки работает адвокатом). В остальных требованиях суд родителям отказал, добавив, что решение может быть обжаловано в течение месяца.

В департаменте образования Волгограда от комментариев воздержались.

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