2018-08-21T13:45:27+03:00
Общество

На День «ЕвроХима» в Котельниково выступят «Artik & Asti»

В 2018 году компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», которая строит в Котельниковском районе Гремячинский горно-обогатительный комбинат, отмечает 12-ю годовщину со дня создания
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Фото предоставлено компанией ЕвроХим.Фото предоставлено компанией ЕвроХим.
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Как и в прошлые годы, «ЕвроХим-ВолгаКалий» приглашает всех котельниковцев и гостей города на свой день рождения!

В качестве подарка компания хотела бы принять отличное настроение, улыбки и радость как можно большего числа гостей!

Со своей стороны «ЕвроХим-ВолгаКалий» готовит большую праздничную программу, которая состоится 24 августа на центральной площади города Котельниково. Младшее поколение котельниковцев попробует свои силы в детективном квесте, приключенческой охоте за сокровищами форта Боярд.

Чтобы память об этом дне сохранилась надолго, огромные добрые белые медведи пригласят всех на фотосессию.

Завершит дневную часть праздника фестиваль красок Холи – официально разрешенное хулиганство ярких красок, смеха и чудачества. А для самых маленьких компания организует показ мультфильмов на огромном экране прямо на центральной городской площади.

Вечернюю программу откроют артисты г. Котельниково, которые выступят на разогреве у звезд - «Artik & Asti»

Искрометное завершение праздника – высотный салют!

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