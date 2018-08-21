На День «ЕвроХима» в Котельниково выступят «Artik & Asti»
Как и в прошлые годы, «ЕвроХим-ВолгаКалий» приглашает всех котельниковцев и гостей города на свой день рождения!
В качестве подарка компания хотела бы принять отличное настроение, улыбки и радость как можно большего числа гостей!
Со своей стороны «ЕвроХим-ВолгаКалий» готовит большую праздничную программу, которая состоится 24 августа на центральной площади города Котельниково. Младшее поколение котельниковцев попробует свои силы в детективном квесте, приключенческой охоте за сокровищами форта Боярд.
Чтобы память об этом дне сохранилась надолго, огромные добрые белые медведи пригласят всех на фотосессию.
Завершит дневную часть праздника фестиваль красок Холи – официально разрешенное хулиганство ярких красок, смеха и чудачества. А для самых маленьких компания организует показ мультфильмов на огромном экране прямо на центральной городской площади.
Вечернюю программу откроют артисты г. Котельниково, которые выступят на разогреве у звезд - «Artik & Asti»
Искрометное завершение праздника – высотный салют!