Опыт эксплуатации Suzuki Vitara на волгоградских дорогах

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-21T12:23:20+03:00

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Представьте себе автомобиль, в котором учтено все: технические характеристики, дизайн, а так же международные требования качества и безопасности? Далеко не все модели отвечают данному чек-листу, в отличие от Suzuki Vitara, который уже больше года успешно покоряет волгоградский рынок. Мы решили собрать воедино преимущества автомобиля, мнение автовладельцев с волгоградских форумов, а так же взять интервью у нашего постоянного клиента Николая.

Первым и одним из главных преимуществ модели является иностранная сборка (Венгрия) Практически все современные кроссоверы, продаваемые в России имеют отечественную сборку, что зачастую негативно сказывается на итоговом качестве автомобиля.

Во-вторых, разнообразие дорожного покрытия в Волгоградской области вынуждает водителя заранее задумываться о проходимости будущего автомобиля. Так, встроенная фирменная система полного привода ALLGRIP позволяет водителю выбрать любой из 4 режимов езды исходя из того, на каком покрытии он планирует эксплуатировать кроссовер – будь то трасса, проселочная дорога или пересеченная местность.

Справочно: совокупная протяженность дорог в области составляет 25 995 км, при это только 60,4% имеют твердое покрытия. Если из этого количества выделить местные дороги, не являющиеся федеральными трассами или частью города, то количество твердого покрытия сокращается до 43,5%. О качестве волгоградских дорог жизнелюбивые волгоградцы давно слагают легенды.

Представьте себе автомобиль, в котором учтено все. Фото: «А-моторс»

Пользователь сайта auto.ru отмечает, что «в суровую грязь загонять не приходилось, а вот преодолевать раскисшую от дождя, глиняную горку, без проблем. Как мне сказали позже, никто после нас, в эту горку так и не поднялся. В целом, Suzuki Vitara оставляет приятные впечатления и на наших дорогах встречается редко в новом лице».

В-третьих, продуманная система безопасности водителей и пассажиров, которой так известна марка Suzuki. В частности, в модели представлены: боковые шторки, боковые подушки, коленная подушка водителя - всего 7 наименований.

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В четвертых, наименьший среди конкурентов заявленный расход топлива – согласно данным производителя на Suzuki Vitara с автоматической коробкой передач в смешанном цикле тратит от 5,2 л на 100 км, что в современных условиях роста цен на бензин уже на 9% с начала года, и 18% с 1 января 2017 года.

В апреле 2016 года была представлена новая модификация кроссовера Suzuki Vitara S с турбодвигателем BOOSTERJET объёмом 1.4 л с системой турбонаддува и системой непосредственного впрыска мощностью 140 л.с.

Модель получила высокие отзывы автовладельцев, которые отмечают, в первую очередь ее безопасность и ходовые качества, согласно сайту auto.ru. Например, Александр характеризует свой выбор данной модели просто: «Захотелось этому человеку на тот момент обладающим фордом мондео 5 поколения взятым новеньким из салона с овощным мотором 2.5 литра в котором целых 150!!! Лошадей и крутящего момента вроде в 230 (Нм) чего-то "едущего".

Правда, об эксплуатации Suzuki Vitara на Волгоградских дорогах

О своем опыте эксплуатации Suzuki Vitara на Волгоградских дорогах делится Николай, который владеет этой моделью кроссовера уже 1,5 года.

«Два года назад я начал искать замену Renault Duster, который служил мне верой и правдой более 7 лет. Хотел взять автомобиль схожих характеристик, с сопоставимой проходимостью, более низким расходом топлива и максимально учитывающим современный прогресс. Все имеющиеся предложения: цена, клиренс, автомат, комплектация, экономичность. Рассматривал, однозначно, иномарки, в основном обращал внимание на бренды, которые собираются не у нас, как правило, по таким автомобилям средний срок владения автомобилем без нареканий больше. После похода по автосалонам города, общения на автомобильных форумах, чтения тематических обзоров остановился на автомобилях бренда Suzuki. Понравилось соотношение цена – качество, да и опыт владения Suzuki SX4 присутствовал у жены. Ждал пока появиться модель кроссовера версии Vitara S с турбомотором.

По топливу расход немного превышает заявленные показатели, так как лето постоянно езжу с кондиционером, плюс навигатор, радар-детектор и планшет подключены. Все это повышает потребление. Я бы отнес автомобиль скорее к экономичным, так как на трассе 6-7 л – это более чем достойные цифры. Для сравнения, на предыдущем авто на дорогу от Волгограда до Сочи я тратил 112 л в среднем, что мне стоило 4692,8 рубля по ценам августа, то на Suzuki Vitara цифра в 2 раза меньше – 66 л. Экономия налицо.

Фото: «А-моторс»

Когда выбирал машину, то читал в отзывах негатив про подвеску и шумоизоляцию. За полтора года эксплуатации своей Suzuki Vitara не могу, так сказать. Да, на мелких неровностях небольшая вибрация в салоне чувствуется, подвеска мягко реагирует на неровности, по грунтовкам можно двигаться с хорошей скоростью без каких-либо проблем со стороны управления. Сам по себе мотор тихий и на малых оборотах его совсем не слышно, но на трассе при скорости свыше 120км/ч посторонние шумы начинают проникать. Как к этому относиться, каждый выбирает для себя сам, но так как сильно на машине не гоняю, то делать дополнительную шумоизоляцию не планирую.» Мнение Николая подтверждают и другие автовладельцы из Волгограда. На сайте avtovolgograda.ru один из пользователей так комментирует свои впечатления от кроссовера: «Купил машину в конце зимы 16 года на смену своего SX4. За 5 месяцев на Suzuki Vitara проездила уже больше 14 000 км. Катаюсь ежедневно и даже усложняю автомобилю жизнь. За это время был выезд на расстояние больше 1,5 тыс. км. В дороге авто ни разу не сломалось, хотя и было загружено под завязку (4 пассажира и куча вещей в салоне и багажнике). Расход тоже радует при скорости свыше 100 всего 6 литров, а если с постоянными подъемами, то не больше 7 л на 100 км. Езжу каждый день, как по трассе, так и по городу расход не превышает 7 литров, при этом заливаю только А-92. Так что в целом я очень доволен машиной.» Его коллега с сайта cars.mail.ru так же отмечает данные о проходимости автомобиля: «Симпатичная, хорошая машина. За 2 года пока проблем не было. Зимой нигде не застревала, хотя дороги у нас как везде, наверное, просто ужас. ТО обходится не дорого. На трассе устойчивая, тормоза отличные. Вообще машиной довольна.» Отдельно, мы попросили Николая рассказать о стоимости владения Suzuki Vitara S. «За все время мои затраты по владению кроссовером, не считая цены составили:

• Топливо. При среднем пробеге за год в 15 000 км и стоимости бензина АИ-95 в 45 рублей за литр в год выходит около 35 тысяч рублей.

• Страховка. Первый год брал ОСАГО и КАСКО, на второй год только ОСАГО. Стоимость ОСАГО - 6 200 рублей и КАСКО – 10 700 рублей.

• ТО. Первое техобслуживание после 15 000 км. С учетом работ и замены расходников цена составила около 10 тысяч рублей.

• Транспортный налог. Объем двигателя не большой и в качестве налога заплатил 2,5 тысячи рублей.

Машина надежная за исключением обязательных расходов больше ничего в ней не менял, не ремонтировал. С учетом активной эксплуатации ее, так как использую авто как для работы, так и для дома, считаю стоимость владения ее не большая».

Suzuki Vitara - авто для тех, кто ценит оптимальное соотношение «цена-качество». Фото: «А-моторс»

В общем и целом, выбор модели Suzuki Vitara можно охарактеризовать как практичный, присущий тем автолюбителям, которые в первую очередь ценят оптимальное соотношение «цена-качество».

Заказать версию популярного кроссовера Suzuki Vitara можно у официального дилера Suzuki компании ООО "А-моторс" по телефону (8442) 55-11-00 или на сайте.

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