В этом году волгоградцев прививают от гриппа штаммов «Мичиган», «Сингапур» и «Колорадо»
Зима не за горами, а значит, пора готовить не только запасы в закрома, но и себя любимых к холодам. Сапожки, шубки – то само собой. Но главное – подкрепить иммунитет, чтобы не болеть. В региональном Роспотребнадзоре вот объявили о начале прививочной кампании против гриппа. Пора!
ЧТО ЗА ВАКЦИОНА И ДЛЯ ЧЕГО?
В этом году волгоградцам будут колоть вакцину под названием «Совигрипп». В медучреждения Волгограда, Волжского и муниципальных районов области уже поступила первая партия препарата. Всего 320850 доз.
Это вакциона для взрослых. И, как уточняют в ведомстве, имеет новый штаммовый состав, актуальный для эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов.
А в этом году формируют иммунитет против следующих вирусов:
- вируса, подобного А/Michigan/45/2015(Н1N1)pdm09,
- вируса, подобного A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2),
- вируса, подобного B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).
КОМУ И КОГДА ПРИВИВАТЬСЯ?
Прививку от гриппа медики рекомендуют делать за несколько месяцев до возможной эпидемии, то есть уже сегодня – начиная с конца августа.
Укол делают единоразово, внутримышечно в наружную поверхность плеча с использованием одноразового шприца и одноразовой иглы.
БЕСПЛАТНО сделают прививки:
тем, кто работает в образовательных и медицинских организациях, на транспорте, в коммунальной сфере;
пожилым людям старше 60 лет;
людям, у которых есть хронические заболевания;
молодым людям, которые готовятся идти в армию;
студентам ссузов и вузов старше 18-ти.
Вакцина для детей и беременных (во 2 и 3 триместре беременности) еще в Волгоградскую область не поступила, но ее ожидают на днях. И она также делается бесплатно.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сделать прививки от гриппа тем волгоградцам, которые работают на предприятиях птицеводства и свиноводства, а также тем, кто занимается разведением домашнего хозяйства.
- Всего в этом году бесплатную вакцинацию против гриппа в Волгоградской области смогут получить перед началом сезонного подъема заболеваемости 1 миллион 29 тысяч человек, это более 40% численности населения области, - говорят в региональном Роспотребнадзоре.
ГДЕ «УКОЛОТЬСЯ»?
Прививки от гриппа делают во всех государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства (в прививочных кабинетах поликлиник). Также можно привиться в учебных заведениях (в детских садах, школах, в ссузах и вузах Волгоградской области).
Можно уколоть вакцину и в негосударственных учреждениях здравоохранения, например в поликлинике НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Волгоград-1 ОАО «РЖД», ООО «Доктор Айболит», ООО «Маргоша», ООО «Медицинский центр иммунопрофилактики», ООО «МЕДИС», ООО «Диалайн», ООО «ЮгМед» и других при наличии медицинской лицензии.
Специалисты Роспотребнадзора обращаются также к руководителям волгоградских организаций с просьбой привить своих работников в коллективах.