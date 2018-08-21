2018-08-21T12:00:29+03:00
Общество

В этом году волгоградцев прививают от гриппа штаммов «Мичиган», «Сингапур» и «Колорадо»

Волгоградцев зовут пройти вакцинацию уже сегодня
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Прививки от гриппа многим делают бесплатно, и уже сегодня.Прививки от гриппа многим делают бесплатно, и уже сегодня.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Зима не за горами, а значит, пора готовить не только запасы в закрома, но и себя любимых к холодам. Сапожки, шубки – то само собой. Но главное – подкрепить иммунитет, чтобы не болеть. В региональном Роспотребнадзоре вот объявили о начале прививочной кампании против гриппа. Пора!

ЧТО ЗА ВАКЦИОНА И ДЛЯ ЧЕГО?

В этом году волгоградцам будут колоть вакцину под названием «Совигрипп». В медучреждения Волгограда, Волжского и муниципальных районов области уже поступила первая партия препарата. Всего 320850 доз.

Это вакциона для взрослых. И, как уточняют в ведомстве, имеет новый штаммовый состав, актуальный для эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов.

А в этом году формируют иммунитет против следующих вирусов:

- вируса, подобного А/Michigan/45/2015(Н1N1)pdm09,

- вируса, подобного A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2),

- вируса, подобного B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).

КОМУ И КОГДА ПРИВИВАТЬСЯ?

Прививку от гриппа медики рекомендуют делать за несколько месяцев до возможной эпидемии, то есть уже сегодня – начиная с конца августа.

Укол делают единоразово, внутримышечно в наружную поверхность плеча с использованием одноразового шприца и одноразовой иглы.

БЕСПЛАТНО сделают прививки:

тем, кто работает в образовательных и медицинских организациях, на транспорте, в коммунальной сфере;

пожилым людям старше 60 лет;

людям, у которых есть хронические заболевания;

молодым людям, которые готовятся идти в армию;

студентам ссузов и вузов старше 18-ти.

Вакцина для детей и беременных (во 2 и 3 триместре беременности) еще в Волгоградскую область не поступила, но ее ожидают на днях. И она также делается бесплатно.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сделать прививки от гриппа тем волгоградцам, которые работают на предприятиях птицеводства и свиноводства, а также тем, кто занимается разведением домашнего хозяйства.

- Всего в этом году бесплатную вакцинацию против гриппа в Волгоградской области смогут получить перед началом сезонного подъема заболеваемости 1 миллион 29 тысяч человек, это более 40% численности населения области, - говорят в региональном Роспотребнадзоре.

ГДЕ «УКОЛОТЬСЯ»?

Прививки от гриппа делают во всех государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства (в прививочных кабинетах поликлиник). Также можно привиться в учебных заведениях (в детских садах, школах, в ссузах и вузах Волгоградской области).

Можно уколоть вакцину и в негосударственных учреждениях здравоохранения, например в поликлинике НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Волгоград-1 ОАО «РЖД», ООО «Доктор Айболит», ООО «Маргоша», ООО «Медицинский центр иммунопрофилактики», ООО «МЕДИС», ООО «Диалайн», ООО «ЮгМед» и других при наличии медицинской лицензии.

Специалисты Роспотребнадзора обращаются также к руководителям волгоградских организаций с просьбой привить своих работников в коллективах.

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