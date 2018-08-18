Ветер празднику не помеха: как волгоградцы «Загарушку» отмечали
К фестивалю «Загарушка», который в Волгограде уже завоевал славу главного события лета, горожане и организаторы готовились долго. Так что ветер, который обрушился на город 18 августа, уж никак не испугал тех, кто настроился в этот день веселиться, танцевать и зажигать. Поэтому на центральную Набережную пришли сотни волгоградцев. Пришли целыми семьями и в прекрасном настроении – уж отдыхать, так от души. И отдохнули, надо сказать, на славу!
Сначала, как положено, подкрепились на дегустации лимонадов и мороженного.
Праздник вкуса!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Потом, чтобы праздничный образ был окончательно законченным, нанесли рисунки аквагрима. Маленькие девочки превратились в кошечек, миленькие дамы – в расписных сударынь.
Это было здОрово и здоровО!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
И уже сытые и довольные окунулись с головой в море пены.
Лето нежное - пенно-снежное!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Это было самое искрящееся, самое снежное, самое нежное и веселое шоу этого лета! Благодаря ветру, настоящая пенная буря пронеслась по Набережной Волгограда.
Пены много не бывает!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
И в море пеня с головой.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
А как же без футбола? Этим летом футбольная тема присутствует везде. И даже здесь – на фестивале «Загарушка».
Спорт и лето, здоровье и смех...Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Современные ритмы или традиционные напевы, - каждый выбирает музыку себе по душе.
... и красота!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
И обязательно фото на память!
Фестиваль "Загарушка" все-таки объединяет, даже сердца.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Единственное, что немного омрачило этот праздник – отмена парусной регаты. Из-за сильного ветра гонку пришлось отложить. Яхтсмены не смогла даже поднять свои паруса из-за порывов.
В этом году регата «Кубок Нижней Волги» проходит уже в 35-й раз. Вот только начало получилось скомканным.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Но парадным строем участники регаты все равно прошли по Волге вдоль Набережной.
В этом году регата «Кубок Нижней Волги» проходит уже в 35-й раз. Участники проходят несколько этапов по маршруту: Волгоград – Волжский – Даниловка (Саратовская область) – Камышин. Протяжённость перехода составит 122 морские мили (220 километров).
19 августа яхты придут в акваторию Волжского.
20 августа яхты отправятся до залива Даниловка (граница Волгоградской и Саратовской областей).
И только яхтсмены расстроились из-за погоды.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Заключительные гонки парусной регаты состоятся в акватории одного из берегов Камышина. Они будут проходить 25 и 26 августа. В эти дни в Камышине организуют знаменитый на всю Россию «Арбузный фестиваль» и празднование 350-летия со дня основания города.
А завершит праздник рок-концерт с участием музыкальных коллективов волгоградской школы рока и дискотека.