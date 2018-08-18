Ветер празднику не помеха: как волгоградцы «Загарушку» отмечали

СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-18T16:28:14+03:00

Регату из-за шторма отменили, а вот пенное шоу прошло на «ура!»

К фестивалю «Загарушка», который в Волгограде уже завоевал славу главного события лета, горожане и организаторы готовились долго. Так что ветер, который обрушился на город 18 августа, уж никак не испугал тех, кто настроился в этот день веселиться, танцевать и зажигать. Поэтому на центральную Набережную пришли сотни волгоградцев. Пришли целыми семьями и в прекрасном настроении – уж отдыхать, так от души. И отдохнули, надо сказать, на славу!

Сначала, как положено, подкрепились на дегустации лимонадов и мороженного.

Праздник вкуса!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Потом, чтобы праздничный образ был окончательно законченным, нанесли рисунки аквагрима. Маленькие девочки превратились в кошечек, миленькие дамы – в расписных сударынь.

Это было здОрово и здоровО!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И уже сытые и довольные окунулись с головой в море пены.

Лето нежное - пенно-снежное!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Это было самое искрящееся, самое снежное, самое нежное и веселое шоу этого лета! Благодаря ветру, настоящая пенная буря пронеслась по Набережной Волгограда.

Пены много не бывает!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И в море пеня с головой.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А как же без футбола? Этим летом футбольная тема присутствует везде. И даже здесь – на фестивале «Загарушка».

Спорт и лето, здоровье и смех...Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Современные ритмы или традиционные напевы, - каждый выбирает музыку себе по душе.

... и красота!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И обязательно фото на память!

Фестиваль "Загарушка" все-таки объединяет, даже сердца.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Единственное, что немного омрачило этот праздник – отмена парусной регаты. Из-за сильного ветра гонку пришлось отложить. Яхтсмены не смогла даже поднять свои паруса из-за порывов.

В этом году регата «Кубок Нижней Волги» проходит уже в 35-й раз. Вот только начало получилось скомканным.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Но парадным строем участники регаты все равно прошли по Волге вдоль Набережной.

В этом году регата «Кубок Нижней Волги» проходит уже в 35-й раз. Участники проходят несколько этапов по маршруту: Волгоград – Волжский – Даниловка (Саратовская область) – Камышин. Протяжённость перехода составит 122 морские мили (220 километров).

19 августа яхты придут в акваторию Волжского.

20 августа яхты отправятся до залива Даниловка (граница Волгоградской и Саратовской областей).

И только яхтсмены расстроились из-за погоды.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Заключительные гонки парусной регаты состоятся в акватории одного из берегов Камышина. Они будут проходить 25 и 26 августа. В эти дни в Камышине организуют знаменитый на всю Россию «Арбузный фестиваль» и празднование 350-летия со дня основания города.

А завершит праздник рок-концерт с участием музыкальных коллективов волгоградской школы рока и дискотека.