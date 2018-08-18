«Только грязь не разводите»: Глава Волгограда проверил, как подрядчики ремонтируют дворы в Волгограде

СЕГОДНЯ 13:12 2018-08-18T13:44:29+03:00

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У кого-то суббота – выходной день, а глава Волгограда Виталий Лихачев с утра уже в поездках. Сегодня, 18 августа, он вместе с главой Тракторозаводского района отправился инспектировать, как подрядчики ремонтируют дворы, которые стали участниками федерального проекта по благоустройству общественных территорий. В этом районе сейчас одновременно приводят в порядок сразу шесть дворовых территорий.

НОВЫЕ БОРДЮРЫ, НОВЫЙ ТРОТУАР И ФОНАРИ

Первой контрольной точкой стал двор у домов №22-24 по улице Менжинского. Работы на Спартановке ведет волгоградская компания ООО «АВЕРС». В прошлом году она показала себя с хорошей стороны при ремонте дорог в Краснооктябрьском районе и в Городище.

Работа во дворе кипит: выкорчевывают старые бордюры, срезают остатки от асфальта у дома.

- Мы уже демонтировали бордюрный камень, сейчас ведет подготовительные работы к установке новых. Осталось уложить нам 380 погонных метров бордюра здесь. Потом возьмемся за дороги – 330 тонн асфальта планируем уложить на проезды и 290 тонн – на тротуары. Ну и в конце – сделаем основание под детскую площадку, - отчитывается перед главами инженер ООО «АВЕРС» Владимир Калюжный.

- От графика не отстаете? – интересуется Виталий Лихачев.

- Нет, все идет по плану: к 9 сентября планируем закончить весь фронт работ, - уверяет подрядчик.

- Вы только грязь не разводите: демонтировали старые бордюры – вывезли. Чтоб не складировали тут горы асфальта и мусора, через который люди будут спотыкаться, - указал глава Волгограда.

- Конечно-конечно. Мы с жителями сотрудничаем, разногласий нет, - говорит Калюжный.

Как отмечают в администрации Волгограда, прежде, чем рабочие приступят к дорожным работам, они поднимут люки и колодцы под уровень полотна, очистят ливневую канализацию, оборудуют удобные бетонные съезды.

На последнем этапе во дворах установят новые игровые комплексы для детей и зоны отдыха с лавочками для старшего поколения. А еще новые фонари. Но эти работы уже будут выполнять другие компании, которые выиграют соответствующие аукционы.

Заехал Виталий Лихачев и к дому №7 по улице Николая Отрады. Здесь двор облагородили в прошлом году. И, надо сказать, все осталось в целости и сохранности: детская площадка не разбита, бордюры побелены, в клумбах цветы. Жители до сих пор не нарадуются.

- Приятно, когда люди говорят добрые слова в адрес мэрии. Не часто в последнее время такое услышишь, - смеется глава Волгограда. – Поэтому и у нас настроение хорошее. И хоть на время ЧМ-2018 мы приостанавливали работы во дворах, сегодня они вернулись в график. Материалы есть, рабочие трудятся, так что до холодов все успеваем закончить.

Кстати, одновременно идет ремонт еще и во дворе дома №48 по улице 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе. Здесь благоустройство ведет компания ООО «Строй-финанс». А всего в этом году благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» обновят в Волгограде почти 50 дворовых территорий.

«СО СПАРТАНОВКОЙ НАДО ЗАКАНЧИВАТЬ»

Вместе с дворами на Спартановке ремонтируют и проезд по улице Николая Отрады. Эта дорога должна разгрузить магистраль с одноименным названием.

- Уникальность этого объекта в том, что здесь ремонта не было тридцать лет. Тут машины не ехали, а переваливались из ямы в яму. Теперь вот наконец-то дорога есть, - говорит Виталий Лихачев. – Останется улицу Кропоткина сделать, и дорогу на поселок ГЭС и на Спартановке мы в принципе все закончим.

Глава города пообщался в подрядчиком, убедился, что работы идут по плану, и дал несколько указаний.

- И да, надо еще улицу Мясникова подлатать к зиме, - указал Лихачев главе Тракторозаводского района.

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