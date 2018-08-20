АО «Российский аукционный дом» сообщает

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-20T16:28:00+03:00

Торги 21 сентября 2018 года по лоту №1 отменены; назначен аукцион по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк на 18 сентября 2018 года

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Электронный аукцион по продаже единым лотом

прав (требований) по договорам, заключенным между ПАО Сбербанк и ООО Обществом с ограниченной ответственностью «Гермес Ритейл» (ИНН 3445077557) (до переименования 23.11.2017г. – ООО «МАН» (ИНН 3445077557)

Электронный аукцион будет проводиться 21 сентября 2018 г. с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»

Продавец – ПАО Сбербанк

Прием заявок с 10 августа 2018 года по 10 сентября 2018 до 17:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 10 сентября 2018 г.

Допуск претендентов к участию в электронном аукционе осуществляется 19 сентября 2018 г в 17-00.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Предметом торгов являются права (требования) (далее – Права, Лот № 1), возникшие из:

1. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 110 от 02.07.2015 г., заключенного с ООО «МАН» в редакции всех дополнительных соглашений к нему (далее Кредитный договор 1);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 1, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров, с учетом дополнительных соглашений к ним:

- Договор ипотеки № 109-И/2 от 21.08.2015г., заключенный с ООО "МАН";

- Договор ипотеки № 109-И/3 от 24.09.2015г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор ипотеки № 109-И/4 от 25.08.2015г., заключенный с Воробьевым Владимиром Александровичем;

- Договор ипотеки № 109-И/5 от 31.08.2015г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор ипотеки № 109-И/6 от 25.08.2015г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор ипотеки № 109-И/7 от 21.08.2015г., заключенный с Воробьевым Владимиром Александровичем;

- Договор ипотеки № 109-И/8 от 25.08.2015г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор ипотеки № 109-И/9 от 25.08.2015г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор ипотеки № 109-И/10 от 24.09.2015г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор ипотеки № 109-И/11 от 24.09.2015г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор поручительства № 110-П/1 от 02.07.2015г., заключенный с Воробьевым Андреем Владимировичем;

- Договор поручительства № 110-П/2 от 02.07.2015г., заключенный с Воробьевым Владимиром Александровичем;

- Договор поручительства № 110-П/3 от 02.07.2015г., заключенный с Воробьевой Марией Петровной;

- Договор поручительства № 110-П/4 от 16.07.2015г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор поручительства № 110-П/5 от 16.07.2015г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор поручительства № 110-П/6 от 16.07.2015г., заключенный с ООО "Свит";

- Договор поручительства № 110-П/7 от 16.07.2015г., заключенный с ООО "Дон-Агро";

- Договор поручительства № 110-П/8 от 16.07.2015г., заключенный с ООО "Светозар";

- Договор поручительства № 110-П/9 от 25.08.2015г., заключенный с АО "Торговый дом "Универсам";

2. Договора об открытии не возобновляемой кредитной линии № 8621/633 от 21.11.2016 г., заключенного с ООО «МАН» в редакции всех дополнительных соглашений к нему (далее Кредитный договор 2);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 2, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров, с учетом дополнительных соглашений к ним:

- Договор ипотеки № 8621/633-И/1 от 25.01.2017г., заключенный с ООО "МАН";

- Договор ипотеки № 8621/633-И/2 от 25.01.2017г., заключенный с Воробьевым Владимиром Александровичем;

- Договор ипотеки № 8621/633-И/3 от 07.02.2017г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор ипотеки № 8621/633-И/4 от 26.01.2017г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор ипотеки № 8621/633-И/5 от 27.03.2017г., заключенный с ООО "МАН";

- Договор ипотеки № 8621/633-И/6 от 27.03.2017г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор ипотеки № 8621/633-И/7 от 27.03.2017г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/633-П/1 от 21.11.2016г., заключенный с Воробьевым Андреем Владимировичем;

- Договор поручительства № 8621/633-П/2 от 21.11.2016г., заключенный с Воробьевым Владимиром Александровичем;

- Договор поручительства № 8621/633-П/3 от 21.11.2016г., заключенный с Воробьевой Марией Петровной;

- Договор поручительства № 8621/633-П/4 от 25.11.2016г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/633-П/5 от 25.11.2016г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/633-П/6 от 25.11.2016г., заключенный с ООО "Светозар";

3. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/635 от 25.11.2016 г., заключенного с ООО «МАН» в редакции всех дополнительных соглашений к нему (далее Кредитный договор 3);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 3, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров, с учетом дополнительных соглашений к ним:

- Договор поручительства № 8621/635-П/1 от 25.11.2016г., заключенный с Воробьевым Андреем Владимировичем;

- Договор поручительства № 8621/635-П/2 от 25.11.2016г., заключенный с Воробьевым Владимиром Александровичем;

- Договор поручительства № 8621/635-П/3 от 25.11.2016г., заключенный с Воробьевой Марией Петровной;

- Договор поручительства № 8621/635-П/4 от 20.12.2016г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/635-П/5 от 20.12.2016г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/635-П/6 от 20.12.2016г., заключенный с ООО "Светозар";

4. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/654 от 06.12.2016 г., заключенного с ООО «МАН» в редакции всех дополнительных соглашений к нему (далее Кредитный договор 4);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 4, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров, с учетом дополнительных соглашений к ним:

- Договор поручительства № 8621/654-П/1 от 06.12.2016г., заключенный с Воробьевым Андреем Владимировичем;

- Договор поручительства № 8621/654-П/2 от 06.12.2016г., заключенный с Воробьевым Владимиром Александровичем;

- Договор поручительства № 8621/654-П/3 от 06.12.2016г., заключенный с Воробьевой Марией Петровной;

- Договор поручительства № 8621/654-П/4 от 28.12.2016г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/654-П/5 от 28.12.2016г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/654-П/6 от 28.12.2016г., заключенный с ООО "Светозар";

5. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/689 от 26.01.2017 г., заключенного с ООО «МАН» в редакции всех дополнительных соглашений к нему (далее Кредитный договор 5);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 5, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров, с учетом дополнительных соглашений к ним:

- Договор ипотеки № 8621/689-И/1 от 27.03.2017г., заключенный с ООО "МАН";

- Договор ипотеки № 8621/689-И/2 от 27.03.2017г., заключенный с Воробьевым Владимиром Александровичем;

- Договор ипотеки № 8621/689-И/3 от 27.03.2017г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор ипотеки № 8621/689-И/4 от 27.03.2017г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/689-П/1 от 26.01.2017г., заключенный с Воробьевым Андреем Владимировичем;

- Договор поручительства № 8621/689-П/2 от 26.01.2017г., заключенный с Воробьевым Владимиром Александровичем;

- Договор поручительства № 8621/689-П/3 от 26.01.2017г., заключенный с Воробьевой Марией Петровной;

- Договор поручительства № 8621/689-П/4 от 27.01.2017г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/689-П/5 от 27.01.2017г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/689-П/6 от 27.01.2017г., заключенный с ООО "Светозар";

6. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/693 от 09.02.2017 г., заключенного с ООО «МАН» в редакции всех дополнительных соглашений к нему (далее Кредитный договор 6);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 6, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров, с учетом дополнительных соглашений к ним:

- Договор поручительства № 8621/693-П/1 от 09.02.2017г., заключенный с Воробьевым Андреем Владимировичем;

- Договор поручительства № 8621/693-П/2 от 09.02.2017г., заключенный с Воробьевым Владимиром Александровичем;

- Договор поручительства № 8621/693-П/3 от 09.02.2017г., заключенный с Воробьевой Марией Петровной;

- Договор поручительства № 8621/693-П/4 от 10.03.2017г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/693-П/5 от 10.03.2017г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/693-П/6 от 17.03.2017г., заключенный с ООО "Светозар";

7. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/713 от 16.02.2017 г., заключенного с ООО «МАН» в редакции всех дополнительных соглашений к нему (далее Кредитный договор 7);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 7, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров, с учетом дополнительных соглашений к ним:

- Договор поручительства № 8621/713-П/1 от 16.02.2017г., заключенный с Воробьевым Андреем Владимировичем;

- Договор поручительства № 8621/713-П/2 от 16.02.2017г., заключенный с Воробьевым Владимиром Александровичем;

- Договор поручительства № 8621/713-П/3 от 16.02.2017г., заключенный с Воробьевой Марией Петровной;

- Договор поручительства № 8621/713-П/4 от 10.03.2017г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/713-П/5 от 10.03.2017г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/713-П/6 от 17.03.2017г., заключенный с ООО "Светозар";

8. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/730 от 13.03.2017 г., заключенного с ООО «МАН» в редакции всех дополнительных соглашений к нему (далее Кредитный договор 8);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 8, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров, с учетом дополнительных соглашений к ним:

- Договор поручительства № 8621/730-П/1 от 13.03.2017г., заключенный с Воробьевым Андреем Владимировичем;

- Договор поручительства № 8621/730-П/2 от 13.03.2017г., заключенный с Воробьевым Владимиром Александровичем;

- Договор поручительства № 8621/730-П/3 от 13.03.2017г., заключенный с Воробьевой Марией Петровной;

- Договор поручительства № 8621/730-П/4 от 20.03.2017г., заключенный с ООО "Актив-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/730-П/5 от 17.03.2017г., заключенный с ООО "ТКМ-Капитал";

- Договор поручительства № 8621/730-П/6 от 17.03.2017г., заключенный с ООО "Светозар".

Начальная цена Лота №1 – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек.

Минимальная цена Лота №1 - 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на понижение – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

Для сведения:

- дело А12-2433/2018, в рамках которого ПАО Сбербанк обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании суммы задолженности с ООО «Гермес Ритейл», ООО «ТКМ-Капитал», ООО «Актив-Капитал», ООО «Светозар», ООО «Дон-Агро», АО «Торговый дом «Универсам», а также обращении взыскания на предмет залога, принадлежащего ООО «Гермес Ритейл», ООО «ТКМ-Капитал», ООО «Актив-Капитал»;

- дело 2-204/2018, в рамках которого ПАО Сбербанк обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании суммы задолженности с Воробьева Владимира Александровича, Воробьева Андрея Владимировича, Воробьевой Марии Петровны, а так же обращении взыскания на предмет залога, принадлежащего Воробьеву Владимиру Александровичу;

- дело А12-9497/2018 в рамках которого ПАО Сбербанк обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Гермес Ритейл» несостоятельным (банкротом);

- дело А12-13343/2018 в рамках которого ПАО Сбербанк обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «ТКМ-Капитал» несостоятельным (банкротом);

- дело А12-13346/2018 в рамках которого ПАО Сбербанк обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Актив-Капитал» несостоятельным (банкротом);

- дело А12-13347/2018 в рамках которого ПАО Сбербанк обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Светозар» несостоятельным (банкротом);

- дело А12-13345/2018 в рамках которого ПАО Сбербанк обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Дон-Агро» несостоятельным (банкротом);

- дело А12-13344/2018 в рамках которого ПАО Сбербанк обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании АО «Торговый Дом «Универсам» несостоятельным (банкротом);

- Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 29.12.2016 г. в рамках дела № А12-48731/2016 о признании ООО «СВИТ» несостоятельным (банкротом);

- Определение Арбитражного суда Волгоградской области от 18.04.2018 г. в рамках дела № А12-48731/2016, которым требования ПАО Сбербанк признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества ООО «Свит», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Свит».

Задолженность, по указанным в настоящем информационном сообщении кредитным договорам по состоянию на 10.08.2018г. составляет 1 379 678 680 (Один миллиард триста семьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 41 копейка.

Исполнение обязательств по кредитным договорам, указанным в настоящем информационном сообщении, обеспечивается залогом следующего имущества:

.

Продавец гарантирует, что Лот №1 никому не продан, не находится под арестом 3-х лиц, не обременен правами третьих лиц, не является предметом судебных разбирательств, за исключением указанных в настоящем информационном сообщении.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

Телефоны для справок: (846) 248-21-43, 8-800-777-57-57.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, не являющиеся аффилированными:

- по договору № 110 от 02.07.2015 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Свит", ООО "Дон-Агро", ООО "Светозар", АО "Торговый дом "Универсам";

- по договору № 8621/633 от 21.11.2016 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар";

- по договору № 8621/635 от 25.11.2016 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар";

- по договору № 8621/654 от 06.12.2016 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар";

- по договору № 8621/689 от 26.01.2017 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар";

- по договору № 8621/693 от 09.02.2017 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар";

- по договору № 8621/713 от 16.02.2017 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар";

- по договору № 8621/730 от 13.03.2017 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар". своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе могут юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся Пользователями электронной торговой площадки, за исключением лиц, указанных в предыдущем абзаце.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи о регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц/лист записи ЕГРЮЛ;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

- письмо, заверенное руководителем, о том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации или ликвидации, или банкротства, не является юридическим лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которого приостановлена.

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/лист записи ЕГРИП;

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора уступки прав (требований), который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору уступки прав (требований).

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщение;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату, указанную в сообщении о проведении торгов.

4) будут выявлены признаки аффилированности претендента:

- по договору № 110 от 02.07.2015 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Свит", ООО "Дон-Агро", ООО "Светозар", АО "Торговый дом "Универсам";

- по договору № 8621/633 от 21.11.2016 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар";

- по договору № 8621/635 от 25.11.2016 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар";

- по договору № 8621/654 от 06.12.2016 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар";

- по договору № 8621/689 от 26.01.2017 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар";

- по договору № 8621/693 от 09.02.2017 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар";

- по договору № 8621/713 от 16.02.2017 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар";

- по договору № 8621/730 от 13.03.2017 г. по отношению к заёмщику - ООО "Гермес Ритейл", залогодателям - Воробьеву Владимиру Александровичу, ООО "Гермес Ритейл", ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", поручителям - Воробьеву Андрею Владимировичу, Воробьеву Владимиру Александровичу, Воробьевой Марии Петровне, ООО "Актив-Капитал", ООО "ТКМ-Капитал", ООО "Светозар".

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на понижение (голландский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенным на сайте www.lot-online.ru.

В случае наличия одного ценового предложения, другой участник аукциона вправе подать более высокое ценовое предложение до момента окончания электронного аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену Прав.

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор уступки прав (требований) заключается между Продавцом и победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в качестве оплаты цены продажи Прав, по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Оплата цены продажи Прав, установленной в ходе аукциона, за вычетом суммы ранее внесенного задатка, производится Победителем аукциона (Покупателем) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, в следующем порядке по реквизитам:

1. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 110 от 02.07.2015 г., что составляет 16,64 % от цены продажи Прав за вычетом 16,64% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 110 от 02.07.2015г.»

2. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/633 от 21.11.2016 г., что составляет 14,99 % от цены продажи Прав за вычетом 14,99% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/633 от 21.11.2016г.»

3. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/635 от 25.11.2016 г., что составляет 14,99 % от цены продажи Прав за вычетом 14,99% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/635 от 25.11.2016г.»

4. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/654 от 06.12.2016 г., что составляет 24,90 % от цены продажи Прав за вычетом 24,90% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/654 от 06.12.2016г.»

5. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/689 от 26.01.2017 г., что составляет 6,43 % от цены продажи Прав за вычетом 6,43% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/689 от 26.01.2017г.»

6. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/693 от 09.02.2017 г., что составляет 6,28 % от цены продажи Прав за вычетом 6,28% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/693 от 09.02.2017г.»

7. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/713 от 16.02.2017 г., что составляет 7,48 % от цены продажи Прав за вычетом 7,48% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/713 от 16.02.2017г.»

8. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/730 от 13.03.2017 г., что составляет 8,31 % от цены продажи Прав за вычетом 8,31% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/730 от 13.03.2017г.»

Основанием для оплаты цены продажи прав (требований) является протокол подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора уступки прав (требований) задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае уклонения Победителя аукциона от оплаты цены продажи Прав /заключения договора уступки прав (требований), Продавец вправе заключить договор уступки прав (требований) с участником, предложившим в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона.

Продавец направляет участнику, предложившему в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона уведомление о возможности оплаты цены продажи прав (требований) по стоимости, предложенной таким участником.

Оплата цены продажи прав (требований) осуществляется участником, предложившим в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного выше уведомления.

Договор уступки прав (требований) заключается в течение 5 рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Продавца денежных средств в качестве оплаты цены прав (требований) от участника, предложившего в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска только одного участника, Продавец вправе подписать договор уступки прав (требований) с единственным участником аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона, по минимальной цене продажи Прав.

Оплата цены продажи прав (требований) осуществляется единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся, в следующем порядке по реквизитам:

1. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 110 от 02.07.2015 г., что составляет 16,64 % от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 110 от 02.07.2015г.»

2. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/633 от 21.11.2016 г., что составляет 14,99 % от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/633 от 21.11.2016г.»

3. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/635 от 25.11.2016 г., что составляет 14,99 % от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/635 от 25.11.2016г.»

4. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/654 от 06.12.2016 г., что составляет 24,90 % от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/654 от 06.12.2016г.»

5. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/689 от 26.01.2017 г., что составляет 6,43 % от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/689 от 26.01.2017г.»

6. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/693 от 09.02.2017 г., что составляет 6,28 % от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/693 от 09.02.2017г.»

7. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/713 от 16.02.2017 г., что составляет 7,48 % от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/713 от 16.02.2017г.»

8. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 8621/730 от 13.03.2017 г., что составляет 8,31 % от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара,

Кор/счет: 30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602001,

р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО «Гермес Ритейл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/730 от 13.03.2017г.»

Основанием для оплаты цены продажи для Единственного участника будет являться протокол признания аукциона несостоявшимся.

Для заключения Договора уступки прав (требований) Победитель аукциона должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в качестве оплаты цены продажи Прав явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, контактные телефоны: 8-906-402-39-92 Федотова Елена Элдаровна, 8-927-903-24-03 Солнцев Павел Владимирович.

Неявка Победителя аукциона по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания Договора уступки прав (требований) в установленный срок, рассматривается как отказ победителя аукциона от заключения Договора уступки прав (требований).

Аукцион признается несостоявшимся, если:

а) не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо ни один из претендентов не признан Участником торгов;

б) к участию в торгах допущен только один претендент;

в) ни один из Участников торгов не сделал предложения по минимальной цене Прав.

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк 18 сентября 2018 г. в 13:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-281/2018 от 08.05.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 18 сентября 2018г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 20 августа 2018 г. по 14 сентября 2018 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 14 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 17 сентября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 17 сентября 2018 г. с 12:30 до 12:55 по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 18 сентября 2018 г. по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу единым лотом (далее также -Объекты):

Лот №1:

Объект 1: ВСТРОЕННОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ, ПОМЕЩЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ: ПРОЧЕЕ, ПЛОЩАДЬ: ОБЩАЯ 150,7 КВ.М., ЭТАЖ: 1, расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕЛАНСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЕЛАНЬ, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ, ДОМ 62, кадастровый номер 34:06:250010:1979;

Объект 2: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ: АДМИНСТРАТИВНОЕ, ПЛОЩАДЬ: ОБЩАЯ 487,7 КВ.М., ЭТАЖ: 2, расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕЛАНСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЕЛАНЬ, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ, 62, кадастровый номер 34:06:250010:996 (в настоящее время собственником осуществляются действия по исправлению ошибочных сведений об объекте 2, содержащихся в ЕГРН)

В настоящее время в отношении объектов недвижимого имущества, реализуемых в составе Лота №1, проведен технический учет и площадь помещений согласно техническому паспорту от 10.04.2018 года составляет 608,4 кв.м. (Указанные сведения в государственный кадастр недвижимости в настоящее время не внесены);

Ограничения (обременения): не зарегистрировано.

Начальная цена Лота №1 – 3 956 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 933 849 руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 3 022 151 руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Лота №1 – 2 960 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 700 386 руб. 75 коп., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 2 666 613 руб. 25 коп., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 296 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 99 600 руб.

Шаг аукциона на понижение – 199 200 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды нежилых помещений Объекта 2, заключенных сроком менее чем на 1 год:

- Договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк-Сервис», площадь аренды 10,6 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено.

2.Обязательным условием продажи Объектов является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного договора аренды нежилых помещений общей площадью не более 260 кв.м., расположенных на 1 этаже и 2 этаже Объекта 2, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Условия допуска к участию в аукционе

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе на один лот.

Претендент, подавший более одной заявки на лот, к участию в аукционе по данному лоту не допускается.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Оформление участия в аукционе.

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух экземплярах, следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма 15, 16 РАД);

паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей - физических лиц);

- надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента;

- договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества (оригинал и копию).

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов Акционерного общества «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- №40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства;

- нотариально удостоверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица / листа записи ЕГРЮЛ;

- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления минимальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объекты;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

Предложения по цене Объектов заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену Объектов.

Цена Объектов, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи лота.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату приобретаемого Объектов.

Договор купли-продажи Объектов заключается с победителем аукциона в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов победителем аукциона (Единственным участником аукциона) производится в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона по начальной цене в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru.

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