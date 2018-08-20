2018-08-20T16:24:16+03:00
Общество

В волгоградском музтеатре показали, как моют старинную люстру

Десять тысяч хрусталиков засияли к новому театральному сезону [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Чешскую красавицу на два дня спускали с "небес".Чешскую красавицу на два дня спускали с "небес".Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский музыкальный театр откроет 87-й театральный сезон премьерным мюзиклом «Д'Артаньян и три мушкетера» 7 сентября 2018 года. Сейчас здесь идут последние приготовления к встрече со зрителями. В театре наводят марафет. Одним из главных таинств по традиции стало «умывание» 750-килограммовой люстры в зрительном зале. С девятиметровой высоты вниз ее спускают раз год, чтобы не только навести блеск, но и заменить все 130 лампочек, а при необходимости и подремонтировать по мелочи.

Спускают люстру в зал раз в год. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спускают люстру в зал раз в год.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Каждый из 10 000 хрусталиков моют и полируют вручную. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Каждый из 10 000 хрусталиков моют и полируют вручную.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На то, чтобы навести марафет, уходит два дня. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На то, чтобы навести марафет, уходит два дня.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В люстре разом меняют и 130 лампочек. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В люстре разом меняют и 130 лампочек.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Весит старинная люстра 750 килограммов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Весит старинная люстра 750 килограммов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После "умывания" люстру с помощью ручной лебедки поднимают обратно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После "умывания" люстру с помощью ручной лебедки поднимают обратно.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Четырехярусная хрустальная люстра в Волгоградском музтеатре сделана из меди. Родом она из Чехословакии - ее подарил Сталинграду город-побратим Острава. Чтобы спустить люстру с «небес», используют ручную лебедку, которая хранится на чердаке. Путь вниз и обратно громадина преодолевает всего за пятнадцать минут.

15 минут - и люстра вновь смотрит на всех свысока. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

15 минут - и люстра вновь смотрит на всех свысока.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Торжественный момент - чешская красавица вновь засияла огнями. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Торжественный момент - чешская красавица вновь засияла огнями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Следит за тем, чтобы все огни сияли, главный энергетик музтеатра Валентина Никитенкова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Следит за тем, чтобы все огни сияли, главный энергетик музтеатра Валентина Никитенкова.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пока люстра внизу, моют и полируют 20 плафонов и десять тысяч кристалликов чешского хрусталя, которые собраны в 415 нитей. Каждый из них обрабатывают вручную, чтобы хрусталь сверкал и переливался весь предстоящий театральный сезон. 20 августа состоялся торжественный момент – красавица-люстра вновь заняла свое место под потолком. И уже вскоре она появится на тысячах селфи и фото зрителей.

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