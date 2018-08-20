Volkswagen Tiguan: Мужской и женский взгляд на преимущества модели

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-20T16:04:22+03:00

Канули в Лету времена, когда женщина за рулем была чем-то особенным и обращала на себя внимание

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Но мы по-прежнему делим автомобили на женские и мужские, считая, что дамам больше подходят маленькие юркие машинки, а мужчины должны сидеть за рулем больших джипов. Реальность вносит свои коррективы и опровергает нас: девушкам удобно и комфортно за рулем кроссоверов и менять их на другие они не собираются.

Volkswagen Tiguan – модель, в которой комфортно чувствуют себя как мужчины, так и женщины, при этом каждый из них отвечая на вопрос, что ему нравится в модели, отмечают зачастую совершенно разные характеристики автомобиля.

ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ ВНЕШНОСТЬ И УДОБНЫЕ ГАБАРИТЫ НЕМЕЦКОГО КРОССОВЕРА

Встречают, как известно, по одежке, поэтому дизайн экстерьера немаловажный элемент при выборе машины. Отзывы владельцев-мужчин, которые они размещают на профессиональных автоплощадках, опровергают устоявшееся утверждение, что для них важнее техническая составляющая авто, а не дизайн. Мужчины, отзываясь о внешности Volkswagen Tiguan, говорят, что автомобиль смотрится большим и солидным. Яркий дизайн кроссовера отличается не только эффектным внешним видом, но и функциональностью. В первую очередь речь идёт о пакете Off-Road[1], доступном в качестве опции. И куда бы вы ни поехали, линейка мощных двигателей и постоянный полный привод 4Motion[2] с различными профилями движения обеспечат вам максимальную проходимость, высочайший комфорт и удовольствие от поездки.

Геннадий из Москвы на Drom.ru честно признается, что не может ездить на авто, которое не нравится. Поэтому после долгого выбора остановился на Tiguan, внимание к которому привлек гармоничный дизайн и хорошее оснащение вместе с эргономичным салоном.

Павел из Перми, рассказывая о причинах побудивших его выбрать Volkswagen Tiguan, отмечает, что в первую очередь, важны габариты машины. В семье трое маленьких детей и нужен был большой автомобиль.

Несмотря на внушительные размеры кроссовера женщины комфортно себя чувствуют за рулем Tiguan.

Наталья, комментируя свой опыт владения Tiguan, пишет на сайте Drom.ru, что муж купил ей модель с турбодизелем. Привыкла к нему за неделю, в плане габаритов, а в остальном проблем не было, настолько все просто и главное в нужном месте. Очень нравится посадка, с асфальта съезжаю редко, но при прохождении неровностей на дороге тряски и вибраций минимум.

ЭРГОНОМИКА САЛОНА И ОСНАЩЕНИЕ VOLKSWAGEN TIGUAN

Основным элементом эргономичного дизайна салона является слегка наклонённая в сторону водителя центральная консоль. Она обеспечивает оптимальный доступ и возможность интуитивного управления различными функциями Volkswagen Tiguan 2017. Встроенные светодиодные ленты с регулируемой яркостью эффектно подсвечивают дверные ручки, декоративные планки, пороги и пространство для ног. А подогрев лобового стекла, руля и сидений способствует сохранению комфорта в любое время года.

Фото: Волга-Раст.

Сергей, рассказывая про свой кроссовер, отмечает удобную посадку и расположение приборов. Водительское кресло оборудовано электрорегулировками, включая настраиваемую поясничную поддержку. Архитектура передней панели логична и привычна. Внизу — блок управления климат - контролем, доступ к которому не перекрывается рычагом коробки передач. Выше — топовая мультимедийная система c 8-дюймовым дисплеем. Подносишь палец — выдвигаются подсказки в нижнем меню. Все сделано с заботой о водителе и пассажирах.

Девушки, оказавшись за рулем Tiguan, обращают больше внимание на удобство водительского кресла и просторный салон.

Елена Зверева отмечает, что была приятно удивлена тем, что залезть в автомобиль не составляет никакого труда. Внутри понравилась форма и отделка сидений, а также простор как для передних пассажиров, так и для тех, кто сидит сзади.

Профессиональный тест-пилот популярного сайта Автопанорама Наталья Полищук при оценке Tiguan выделяет удобные кресла с электрическими регулировками во всех возможных направлениях, включая поясничную поддержку. У них есть также функция запоминания сразу трех положений.

Ольга из Новороссийска говорит, что выбирала для себя Volkswagen Tiguan в максимальной комплектации, чтобы сразу все было под рукой. В машине порадовала забота о комфорте в мелочах, например, установлены контроллеры на все четыре двери – очень удобно, т.е если вы забыли закрыть окна, любое или все 4, то после выхода из машины, удерживайте кнопку закрытия окна на штатном ключе и все быстро решится.

ДВИГАТЕЛЬ – ЭКОНОМИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Новый бензиновый двигатель 150 л.с., которым оснащается Tiguan– образец высокой экономичности. Достаточно просто перечислить его преимущества:

Хорошая динамика — разгон до 100 км/ч за 9,2 секунды;

Отличная экономичность — средний расход 6,8 л/100 км;

700 км пробега на одной заправке;

Уверенный запуск при резких отрицательных температурах;

Выгодная стоимость владения;

Быстрый прогрев двигателя и салона;

Высокий уровень ездового комфорта;

Интервалы ТО 15 000 км или 1 год;

Широкий диапазон эффективной работы двигателя;

Гарантия 3 года или 100 000 км.

Помимо него доступны следующие варианты моторов: бензиновый агрегат мощностью 125, 180 и 220 л.с., а также 2-литровый дизель - 150 л.с.

Все двигатели Volkswagen проходят длительные ресурсные испытания, что обеспечивает долгосрочную эксплуатацию двигателя в реальных условиях и под разными нагрузками.

Современные технические решения, которые внедрены инженерами концерна Volkswagen в Tiguan, не остались незамеченными сильными представителями пола среди водителей. Мужчины, комментируя свой опыт владения кроссовером, существенное внимание уделяют его техническим характеристикам

Николай в дневнике на популярном сайте Drom.ru говорит, что выбрал вариант с дизелем, так как часто всей семьей ездят на юг и с учетом стоимости бензина такой вариант экономичнее. По поводу производителя вопросов не было, так как уже 10 лет он ездит на моделях концерна Volkswagen и все устраивает. При этом мощности мотора в городе на скоростях до 100км/ч более чем достаточно. При езде по трассе большого дискомфорта при обгоне фур не испытывал..

УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА ДОРОГЕ

Михаил из Саратова, рассказывая о поведении Tiguan на дороге, говорит, что активно пользуется возможностью по настройке оптимальных для себя режимов подвески. В распоряжении водителя — четыре режима: «Снег», «Дорога», «Бездорожье» и индивидуальный. Можно еще подобрать с помощью шайбы настройки ходовой. В любом случае управлять машиной легко: к усилию на руле привыкаешь за 10 минут. Нет проблем с быстрым прохождением змейки или объездом неожиданного препятствия.

Наталья за рулем кроссовера уже более полугода и ей нравится высокая водительская посадка, которая придает уверенности на дороге. С обзорностью проблем тоже нет. Кроссовер управляется отлично, прекрасно чувствуется связь с дорожным покрытием, а уменьшенный радиус поворота помогает при парковке в городских условиях.

Екатерина любит активно и быстро ездить. Электроусилитель руля позволяет легко и уверенно управлять машиной и двигаться из ряда в ряд, комфортная подвеска съедает все неровности и мягко переносит вас через «лежачих полицейских». В кроссовере есть свои плюсы, главными из которых для нее являются ощущение безопасности и уважения на дороге.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

[1] Офф роад

[2] 4 Моушн

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