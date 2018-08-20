В Дзержинском районе Волгограда построят новую дорогу

СЕГОДНЯ 14:06 2018-08-20T14:10:05+03:00

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Сразу несколько улиц Дзержинского района, не видевших серьезного ремонта по крайней мере, последние пять лет, уже практически готовы к сдаче. Среди них – улицы Качинцев и Московская, где ежедневно проходит внушительное количество автотранспорта и даже ездят рейсовые автобусы. Ход работ по ремонту улиц осмотрел губернатор Андрей Бочаров.

ДО СЕНТЯБРЯ УСПЕЕМ!

Первым пунктом объезда стала улица Качинцев от Рокоссовского до Московской. По словам руководителя подрядной организации Александра Никуйко, на этой улице дорожники полностью уложили выравнивающий слой асфальта.

-Основной слой уложен на половине дороги, - прокомментировал Александр Никуйко. – Три-четыре дня – и основные работы завершим. Останется только нанести разметку и сдавать объект. На это уйдет еще недели две-три. Думаю, к середине сентября все закончим. По срокам мы укладываемся безусловно.

Улица Качинцев была одной из наиболее нелюбимых автомобилистами дорог. Двухполосная проезжая часть, идущая через частный сектор Дзержинского района изобиловала огромными ямами, в которых легко могла оставить колесо средних размеров легковушка. Сейчас же на всем протяжении улицы лежит новый асфальт. И ездить по Качинцев стало гораздо приятнее.

А здесь построят двухполосную дорогуФото: Андрей ПЕТРОВ

Второй участок ремонта – улица Покрышкина. Там дорожники укрепили дамбу, а на пересечении с улицей Расула Гамзатова сделали круговое движение для безопасного проезда. Сейчас дорожники завершают прочистку ливневой канализации, а финальным штрихом станет нанесение дорожной разметки.

СТРОИМ НОВЫЕ, РЕМОНТИРУЕМ СТАРЫЕ

По словам губернатора Андрея Бочарова, все эти улицы очень важны для динамично развивающегося Дзержинского района. В нем строятся новые жилые комплексы, поток машин увеличивается с каждым днем, но некоторые жилые комплексы до сих пор не имеют подъездных дорог с твердым покрытием. Поэтому первоочередной задачей сейчас является развитие опорной сети дорог Дзержинского района. Это поможет разгрузить основные улицы города и как следствие – повысить скорость движения транспорта.

Проект трассы уже прошел экспертизуФото: Андрей ПЕТРОВ

Именно для этих целей в Дзержинском районе начинают строить новую дорогу. Она соединит бульвар 30 лет Победы и улицу 8-й Воздушной Армии с выходом у центра водных видов спорта. Проектная стоимость двухполосной шестиметровой дороги – 156 миллионов рублей. Такая дороговизна обусловлена необходимостью выноса массы коммуникаций, проходящих под землей. Однако подрядчики обещали подумать и снизить стоимость дороги так, чтобы хватило на еще один участок – от улицы 8-й Воздушной армии вглубь Дзержинского района. Предполагается, что работы по строительству новой дороги начнутся в ближайшее время – проект уже прошел экспертизу, осталось только найти финансирование.