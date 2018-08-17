В парке Дружбы волгоградцев научили уличному ямайскому танцу

СЕГОДНЯ 18:35 2018-08-17T18:41:27+03:00

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Уютные и немного прохладные летние вечера просто созданы для того, чтобы гулять и танцевать. А если вы не умеете, не стоит отчаиваться. Есть места, в которых вас научат красиво двигаться совершенно бесплатно. Молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда решил организовать танцевальные мастер-классы для волгоградцев. Проходят они прямо в парке. «Комсомолка» пообщалась в прекрасными жительницами города и узнала, почему их тянет танцевать.

Принять участие в открытом мастер-классе «Just dance» мог каждый желающий, предварительно подав заявку. Азам танцевального искусства волгоградцев обучала многократная чемпионка мира, Европы, России по HIP HOP UNITE Анна Семченко и представитель школы уличных танцев «Наш стиль» Дина Валиева.

- Дэнсхолл – это одно из самых популярных танцевальных направлений, родом из Ямайки. Оно состоит из множества «степов», которые я буду показывать людям. Простые шаги, делаются на легком каче – ребятам будет несложно, но в то же время весело и интересно, - говорит Дина, настраивая музыку.

По словам тренера, чтобы «ворваться» в танец, нужно все прочувствовать.

- Если ты чувствуешь, поймаешь эти ощущения в танце, то даже самые тяжёлые упражнения будут казаться легкими. Главное – кайфануть, - говорит девушка.

Мастер-класс проходил в парке Дружбы. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

Желающим научиться танцевать онадает главный совет - не ограничивать себя в движениях. Можно выучить пару лёгких движений, несколько интересных связок и чувствовать себя свободно.

- Важно, что абсолютно любой человек, любого возраста может это попробовать. И к нам в школу приходят и дети, и люди среднего возраста, и даже старше. Каждый находит для себя то, что ему нужно, и поэтому дэнсхолл может покорить любого.

Говорят, у каждого танцора своя история танцев. Для меня дэнсхолл – любовь, в первую очередь, - говорит Анна Семченко. - Если вы будете знать это направление, то узнаете, как живут люди на Ямайке. В отличии от движений традиционной хореографии, через дэнсхолл вы можете передать любые свои чувства, как негативные, так и лирику, любовь. Я занимаюсь танцами давно и это мое любимое направление.

Ощутить себя на Ямайке захотели несколько волгоградок. И старательно повторяли все движения за преподавателями по танцам.

- На Западе танцевать – нормально. У нас же люди стесняются, - констатирует Анна. - И наша задача сделать так, чтобы люди стали раскрепощеннее, как молодежь, так и старшее поколение. На самом деле, если люди приходят на занятие и танцы им преподаёт профессионал – это происходит само собой. Люди раскрываются. Такие открытые мастер-классы в парках – способ «раскачать» город. Наш народ нужно лишь подтолкнуть, показать, что танцы – это весело и несложно!

Танцуют на Ямайке однозначно лучше, чем играют в футбол! Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

Я переехала из Сербии, где также занималась танцами, и решила продолжать занятия. Зачем? Да просто после каждого занятия настроение улучшается, физическая форма, добавляется уверенности, которой хочется поделиться со всеми! – говорит 32-летняя Мари Веселинович.

А вот другая волгоградка пришла из любопытства.

- Честно, танцами я не занималась никогда – это впервые, - призналась 16-летняя Кристина. - Периодически у меня возникало желание танцевать, и для новичка нужна смелость, чтобы все-таки решиться танцевать. А тут узнала о мероприятии и решила, почему бы не попробовать?

И правда, почему бы и нет. Если вы тоже захотите выучить эти движения и зарядиться настроением Ямайки, следите за новостями молодежного центра «Лидер» и не пропустите следующий мастер-класс.