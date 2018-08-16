Выдрали друг другу волосы и ногти: в Астрахани ЯЖЕМАТЬ подралась с собачницей

СЕГОДНЯ 21:50 2018-08-16T22:34:06+03:00

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Конфликт между двумя молодыми женщинами произошел в одном из дворов в Кировском районе Астрахани. Девушка с амстаффом на поводке гуляла неподалеку от детской площадки. Мамочки опасливо поглядывали на такое соседство. Но молчали. Возмутилась лишь одна. Ее двухлетний сын испугался свирепого пса и попросился к маме на ручки. Астраханка сделала замечание собачнице. Мол, такую агрессивную собаку надо выводить гулять в наморднике. На что получила ответ: ее питомец на поводке и правила не обязывают ее ни к чему другому.

- Девица с собакой вела себя агрессивно, - рассказывает "КП-Волоград" Алена, свидетельница конфликта. - .Она начала оскорблять молодую женщину. Ребенка ублюдком назвала. Началась перепалка. Собачница первая бросилась в бой. При этом она держала псину, которая пыталась сорваться с поводка и бросалась в сторону малыша. Мальчика мамочка отдала бабушке - та гуляла вместе с ними. И началась драка.

Соперница разошлись не на шутку. Вцепились друг другу в волосы, стали царапаться. Женщины, которые были в этот момент на детской площадке в конфликт встревать не стали – все с детьми. А вот бабушка и несколько мужчин – знакомые девушки с собакой, бросились разнимать дерущихся. Дамы разошлись по разным сторонам двора.

Все произошло в половине восьмого вечера. Полицию вызвали сразу. Но участковый смог приехать только к девяти часам. На детской площадке к этому времени остались только участники конфликта. Остальные уже ушли усыплять детей.

Сейчас проводится проверка, допрашиваются свидетели. Уже точно ясно, что астраханке с собакой придется заплатить штраф за то, что выгуливала пса бойцовской породы без намордника. А вот, кто в этой ситуации будет пострадавшей, пока не ясно.

- Собачница выдрала у астраханки клок нарощенных волос, а та сломала другой накладные ногти. По идее, это порча имущества. Хотя если они докажут, что это все их, родное, то может квалифицироваться как вред здоровью, - прокомментировали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Полиция обещает разобраться в ситуации.