2018-08-16T17:53:22+03:00
Общество

Большой маленький блогер: как третьеклассница из Астрахани рвет Youtube

У 10-летней Алисы 160 тысяч подписчиков и «Серебряная кнопка»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Теперь Алиса мечтает о "золотой кнопке" видеохостинга. Фото с личной странички героини.Теперь Алиса мечтает о "золотой кнопке" видеохостинга. Фото с личной странички героини.
Изменить размер текста:

Сегодня технологии так внедрились в нашу жизнь, что дети осваивают компьютер чуть ли не с пеленок. К школе они уже знают, что такое слайм, челендж, влог – значение которых не знают даже многие взрослые. Вот, Алиса Черненко из Астрахани всего 10 лет, а у нее один из самых популярных влогов в области, да что там – на всем юге страны. На ее канале Youtube 163 тысячи подписчиков! За это недавно она даже получила заветную «Серебряную кнопку» от популярного видеохостинга.

В чем секрет успеха? В креативе, красоте и упорстве.

Конечно же, такой успех не пришел к Алисе внезапно. Нет, она не проснулась знаменитой после первого же видео, которое залила в 8 лет. За два года от 900 просмотров она достигла цифры 1,3 миллиона.

Пришла девочка к этому не сама, а с помощью родителей. Они у нее тоже люди медийные личности: мама – журналист, папа – режиссер телевидения. Они то и подсказывают ей верные и популярные направления.

- На своем канале я проверяю DIY-рецепты от известных блогеров, делаю обзоры детской и органической косметики различных марок и брендов, тестирую наборы для творчества и провожу интересные мастер-классы, - так описывает свое творчество на Youtube Алиса. - Также я снимаю видео в формате VLOG. Занимаюсь конным спортом, учусь играть на саксофоне, люблю готовить и путешествовать. У меня много друзей, присоединяйся к ним и ты! =)

che_aliskache_aliska
Целое богатство! Сразу три крастибокса от @krasty.ru ! На моем канале выложен подробный обзор всего, что входит в набор по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере (есть даже легендарные леденцы со вкусом ушной серы ), наборы Единорог и Космический! Скорее смотрите, ссылка как всегда в био профиля #крастибокс
449 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

Самое популярное видео Алисы, где она проверяла рецепты приготовления лизунов и антистрессов своими руками. Каждое из них набрало по 1,3 миллиона просмотров.

Это забавно. Ну и плюс, Алиса – просто красивая девочка, которая просто покоряет своей кукольной внешностью. Она даже завоевала приз «Маленькая красавица Астрахани» в 2016 году.

А вам нравится?

Лизуны от Стаси Мар / Проверка рецептов.Проверяем рецепты лизунов с клеем и без клея с канала "Стася Мар". Сегодня я попробую сделать рецепты из зубной пасты, клея-карандаша и маски-пленки для лица. Скорее смотри видео, чтобы узнать, что показала проверка! Лизун из зубной пасты: https://www.youtube.com/watch?v=IO0O4YvMCFM Гэлакси лизун: https://www.youtube.com/watch?v=R7WLBqZ6cmM Прозрачный лизун: https://www.youtube.com/watch?v=slecLZb4Jks Подпишись на мой канал! https://www.youtube.com/channel/UCW4FEpd_Jai7N9xCHE2vbww Моя группа в ВК - https://vk.com/club105860897 Ответы на самые частые вопросы - https://www.youtube.com/watch?v=B1imiYQd1fs&lc=z12bhzkisoikhnm1k22mexgibt34wplmb Смотри и подписывайся на новый канал Испытатели! Видео с лизунами из зубной пасты от Стаси Мар: https://www.youtube.com/watch?v=l_fJCv7yEAQ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Прости нас, дедушка Ленин»: в поселке Ульяновской области разрешили гей-парад
Это могло бы стать первым в России шествием представителей секс-меньшинств, но похоже акция не состоится. Хотя ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил об официальном разрешении от местных властей
«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего спасителя аферистом и вымогателем
После того, как появился слух, что детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и квартиру, начался скандал. «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет
Новости 24
Волгоградцев зовут бесплатно проверить свое здоровье
Волгоградец едва не лишился машины за долг в 16 тысяч
Трассу на Волжский под Волгоградом парализовал семикилометровый затор
Двое волгоградцев погибли в страшном ДТП под Рязанью
Волгоградец получил срок за продажу очков с видеокамерой
Глава Волгоградской области принял участие в видеоселекторе с Виталием Мутко
Глава района под Волгоградом помогла полиции задержать трудолюбивых воров
На севере Волгограда столкнулись четыре легковушки и автобус
В Волгограде начальник центра занятости потребовал взятку за досрочную пенсию женщине
На содержание «Волгоград Арены» до конца года выделили деньги из госбюджета
Волгоградев избавили от двойных платежек за отопление
ВгАЗ завершил строительство необходимых объектов в рамках подготовки к запуску производства анодов
За полгода волгоградцам вернули более 11 миллионов рублей за некачественные товары
«Ночь кино-2018» в Волгограде: три бесплатных фильма и «Мультфейерверк»
Под Волгоградом чиновники незаконно подарили частному предприятию 15 зданий, 17 машин и всю базу МУПа
Волгоградец семь часов ждал сотрудников ГИБДД, чтобы оформить аварию
Подробности аварии маршрутки и бензовоза под Волгоградом: пострадали восемь пассажиров
Под Волгоградом в аварии погиб пожилой водитель, а семья с ребенком - в больнице
В Волгоградской области школы оштрафовали за нарушения на 2,5 миллиона рублей
Москвич приехал в Астрахань на рыбалку и утонул
Троих волгоградских ватерполистов взяли в юниорскую сборную России