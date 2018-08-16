Большой маленький блогер: как третьеклассница из Астрахани рвет Youtube
Сегодня технологии так внедрились в нашу жизнь, что дети осваивают компьютер чуть ли не с пеленок. К школе они уже знают, что такое слайм, челендж, влог – значение которых не знают даже многие взрослые. Вот, Алиса Черненко из Астрахани всего 10 лет, а у нее один из самых популярных влогов в области, да что там – на всем юге страны. На ее канале Youtube 163 тысячи подписчиков! За это недавно она даже получила заветную «Серебряную кнопку» от популярного видеохостинга.
В чем секрет успеха? В креативе, красоте и упорстве.
Конечно же, такой успех не пришел к Алисе внезапно. Нет, она не проснулась знаменитой после первого же видео, которое залила в 8 лет. За два года от 900 просмотров она достигла цифры 1,3 миллиона.
Пришла девочка к этому не сама, а с помощью родителей. Они у нее тоже люди медийные личности: мама – журналист, папа – режиссер телевидения. Они то и подсказывают ей верные и популярные направления.
- На своем канале я проверяю DIY-рецепты от известных блогеров, делаю обзоры детской и органической косметики различных марок и брендов, тестирую наборы для творчества и провожу интересные мастер-классы, - так описывает свое творчество на Youtube Алиса. - Также я снимаю видео в формате VLOG. Занимаюсь конным спортом, учусь играть на саксофоне, люблю готовить и путешествовать. У меня много друзей, присоединяйся к ним и ты! =)
Самое популярное видео Алисы, где она проверяла рецепты приготовления лизунов и антистрессов своими руками. Каждое из них набрало по 1,3 миллиона просмотров.
Это забавно. Ну и плюс, Алиса – просто красивая девочка, которая просто покоряет своей кукольной внешностью. Она даже завоевала приз «Маленькая красавица Астрахани» в 2016 году.
А вам нравится?
Лизуны от Стаси Мар / Проверка рецептов.Проверяем рецепты лизунов с клеем и без клея с канала "Стася Мар". Сегодня я попробую сделать рецепты из зубной пасты, клея-карандаша и маски-пленки для лица. Скорее смотри видео, чтобы узнать, что показала проверка! Лизун из зубной пасты: https://www.youtube.com/watch?v=IO0O4YvMCFM Гэлакси лизун: https://www.youtube.com/watch?v=R7WLBqZ6cmM Прозрачный лизун: https://www.youtube.com/watch?v=slecLZb4Jks Подпишись на мой канал! https://www.youtube.com/channel/UCW4FEpd_Jai7N9xCHE2vbww Моя группа в ВК - https://vk.com/club105860897 Ответы на самые частые вопросы - https://www.youtube.com/watch?v=B1imiYQd1fs&lc=z12bhzkisoikhnm1k22mexgibt34wplmb Смотри и подписывайся на новый канал Испытатели! Видео с лизунами из зубной пасты от Стаси Мар: https://www.youtube.com/watch?v=l_fJCv7yEAQ