Большой маленький блогер: как третьеклассница из Астрахани рвет Youtube

СЕГОДНЯ 17:33 2018-08-16T17:53:22+03:00

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Сегодня технологии так внедрились в нашу жизнь, что дети осваивают компьютер чуть ли не с пеленок. К школе они уже знают, что такое слайм, челендж, влог – значение которых не знают даже многие взрослые. Вот, Алиса Черненко из Астрахани всего 10 лет, а у нее один из самых популярных влогов в области, да что там – на всем юге страны. На ее канале Youtube 163 тысячи подписчиков! За это недавно она даже получила заветную «Серебряную кнопку» от популярного видеохостинга.

В чем секрет успеха? В креативе, красоте и упорстве.

Конечно же, такой успех не пришел к Алисе внезапно. Нет, она не проснулась знаменитой после первого же видео, которое залила в 8 лет. За два года от 900 просмотров она достигла цифры 1,3 миллиона.

Пришла девочка к этому не сама, а с помощью родителей. Они у нее тоже люди медийные личности: мама – журналист, папа – режиссер телевидения. Они то и подсказывают ей верные и популярные направления.

- На своем канале я проверяю DIY-рецепты от известных блогеров, делаю обзоры детской и органической косметики различных марок и брендов, тестирую наборы для творчества и провожу интересные мастер-классы, - так описывает свое творчество на Youtube Алиса. - Также я снимаю видео в формате VLOG. Занимаюсь конным спортом, учусь играть на саксофоне, люблю готовить и путешествовать. У меня много друзей, присоединяйся к ним и ты! =)

che_aliska Целое богатство! Сразу три крастибокса от @krasty.ru ! На моем канале выложен подробный обзор всего, что входит в набор по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере (есть даже легендарные леденцы со вкусом ушной серы ), наборы Единорог и Космический! Скорее смотрите, ссылка как всегда в био профиля #крастибокс

Самое популярное видео Алисы, где она проверяла рецепты приготовления лизунов и антистрессов своими руками. Каждое из них набрало по 1,3 миллиона просмотров.

Это забавно. Ну и плюс, Алиса – просто красивая девочка, которая просто покоряет своей кукольной внешностью. Она даже завоевала приз «Маленькая красавица Астрахани» в 2016 году.

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