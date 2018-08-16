"Собака несколько недель гнила заживо": пес перестал доверять людям после издевательств детей
Пса Шарика на улице Тимирязевская города Краснослободска знает каждый житель. Животное подкармливали добросердечные соседи, как только он тут объявился еще щенком. Но пару недель назад они увидели у него на шее странный «ошейник». Когда подошли поближе, поняли, что это цветочный горшок. Пес безуспешно пытался его стянуть, но он прочно закрепился у него на голове.
Пес несколько недель ходил с таким "ошейником". Фото: Наталья Грандовская
- Мы несколько дней пытались его поймать. Но он убегал от людей, прятался. И все-таки удалось его загнать в подвал и там выстрелить снотворным, - говорит волонтер Наталья Грандовская.
С несчастного животного с трудом сняли «украшение», доставившее ему столько боли и страданий. Под ним оказались кровавые и гнойные раны. Наталья Грандовская, у которой домашний собачий приют, забрала Шарика себе. Ему обработали раны. Но пока он не готов общаться с людьми, которые сделали ему больно. Прячется в клетке, когда к ней подходят.
- Это детвора так игралась с животным, может быть подростки. Взрослый не додумается принести из дома и надеть псу на голову горшок, - считает волгоградка.
Псу предстоит долгое лечение. Фото: Наталья Грандовская
Кстати, у собаки новое имя – Лютик, и Наташа, надеется, что у животного начнется совсем другая жизнь. Правда, для этого ему необходимо серьезно подлечиться у хирурга. Волонтер будет рада любой помощи Лютику. И вдруг найдется тот, кому приглянется молодой пес. Телефон Натальи: 89608968616