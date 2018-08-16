"Собака несколько недель гнила заживо": пес перестал доверять людям после издевательств детей

СЕГОДНЯ 15:51 2018-08-16T16:32:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Пса Шарика на улице Тимирязевская города Краснослободска знает каждый житель. Животное подкармливали добросердечные соседи, как только он тут объявился еще щенком. Но пару недель назад они увидели у него на шее странный «ошейник». Когда подошли поближе, поняли, что это цветочный горшок. Пес безуспешно пытался его стянуть, но он прочно закрепился у него на голове.

Пес несколько недель ходил с таким "ошейником". Фото: Наталья Грандовская

- Мы несколько дней пытались его поймать. Но он убегал от людей, прятался. И все-таки удалось его загнать в подвал и там выстрелить снотворным, - говорит волонтер Наталья Грандовская.

С несчастного животного с трудом сняли «украшение», доставившее ему столько боли и страданий. Под ним оказались кровавые и гнойные раны. Наталья Грандовская, у которой домашний собачий приют, забрала Шарика себе. Ему обработали раны. Но пока он не готов общаться с людьми, которые сделали ему больно. Прячется в клетке, когда к ней подходят.

- Это детвора так игралась с животным, может быть подростки. Взрослый не додумается принести из дома и надеть псу на голову горшок, - считает волгоградка.

Псу предстоит долгое лечение. Фото: Наталья Грандовская

Кстати, у собаки новое имя – Лютик, и Наташа, надеется, что у животного начнется совсем другая жизнь. Правда, для этого ему необходимо серьезно подлечиться у хирурга. Волонтер будет рада любой помощи Лютику. И вдруг найдется тот, кому приглянется молодой пес. Телефон Натальи: 89608968616