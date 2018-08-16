2018-08-16T16:32:50+03:00
Общество

"Собака несколько недель гнила заживо": пес перестал доверять людям после издевательств детей

Они надели животному на шею цветочный горшок
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Собаке требуется помощь ветеринаров. Фото: Наталья ГрандовскаяСобаке требуется помощь ветеринаров. Фото: Наталья Грандовская
Изменить размер текста:

Пса Шарика на улице Тимирязевская города Краснослободска знает каждый житель. Животное подкармливали добросердечные соседи, как только он тут объявился еще щенком. Но пару недель назад они увидели у него на шее странный «ошейник». Когда подошли поближе, поняли, что это цветочный горшок. Пес безуспешно пытался его стянуть, но он прочно закрепился у него на голове.

Пес несколько недель ходил с таким "ошейником". Фото: Наталья Грандовская

Пес несколько недель ходил с таким "ошейником". Фото: Наталья Грандовская

- Мы несколько дней пытались его поймать. Но он убегал от людей, прятался. И все-таки удалось его загнать в подвал и там выстрелить снотворным, - говорит волонтер Наталья Грандовская.

С несчастного животного с трудом сняли «украшение», доставившее ему столько боли и страданий. Под ним оказались кровавые и гнойные раны. Наталья Грандовская, у которой домашний собачий приют, забрала Шарика себе. Ему обработали раны. Но пока он не готов общаться с людьми, которые сделали ему больно. Прячется в клетке, когда к ней подходят.

- Это детвора так игралась с животным, может быть подростки. Взрослый не додумается принести из дома и надеть псу на голову горшок, - считает волгоградка.

Псу предстоит долгое лечение. Фото: Наталья Грандовская

Псу предстоит долгое лечение. Фото: Наталья Грандовская

Кстати, у собаки новое имя – Лютик, и Наташа, надеется, что у животного начнется совсем другая жизнь. Правда, для этого ему необходимо серьезно подлечиться у хирурга. Волонтер будет рада любой помощи Лютику. И вдруг найдется тот, кому приглянется молодой пес. Телефон Натальи: 89608968616

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Прости нас, дедушка Ленин»: в поселке Ульяновской области разрешили гей-парад
Это могло бы стать первым в России шествием представителей секс-меньшинств, но похоже акция не состоится. Хотя ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил об официальном разрешении от местных властей
«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего спасителя аферистом и вымогателем
После того, как появился слух, что детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и квартиру, начался скандал. «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет
Новости 24
Трассу на Волжский под Волгоградом парализовал семикилометровый затор
Двое волгоградцев погибли в страшном ДТП под Рязанью
Волгоградец получил срок за продажу очков с видеокамерой
Глава Волгоградской области принял участие в видеоселекторе с Виталием Мутко
Глава района под Волгоградом помогла полиции задержать трудолюбивых воров
На севере Волгограда столкнулись четыре легковушки и автобус
В Волгограде начальник центра занятости потребовал взятку за досрочную пенсию женщине
На содержание «Волгоград Арены» до конца года выделили деньги из госбюджета
Волгоградев избавили от двойных платежек за отопление
ВгАЗ завершил строительство необходимых объектов в рамках подготовки к запуску производства анодов
За полгода волгоградцам вернули более 11 миллионов рублей за некачественные товары
«Ночь кино-2018» в Волгограде: три бесплатных фильма и «Мультфейерверк»
Под Волгоградом чиновники незаконно подарили частному предприятию 15 зданий, 17 машин и всю базу МУПа
Волгоградец семь часов ждал сотрудников ГИБДД, чтобы оформить аварию
Подробности аварии маршрутки и бензовоза под Волгоградом: пострадали восемь пассажиров
Под Волгоградом в аварии погиб пожилой водитель, а семья с ребенком - в больнице
В Волгоградской области школы оштрафовали за нарушения на 2,5 миллиона рублей
Москвич приехал в Астрахань на рыбалку и утонул
Троих волгоградских ватерполистов взяли в юниорскую сборную России