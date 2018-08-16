ŠKODA OCTAVIA - вся правда о популярном авто из первых рук его владельцев

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-16T13:55:54+03:00

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ŠKODA OCTAVIA – лидирует в С-классе в России

ŠKODA OCTAVIA - мировой бестселлер чешской марки значительно изменился внешне, покупателям стали доступны новые опции, ранее считавшиеся принадлежностью автомобилей более высоких классов. Аналитическое агентство Автостат на основе данных продаж автомобилей за первый квартал 2018 года отмечает, что в России модель удержать лидерство в С-классе. OCTAVIA следует одному из главных принципов ŠKODA — предлагать клиентам больше, чем они могут ожидать. Как и прежде, OCTAVIA представлена в двух типах кузовов: лифтбек и универсал.

Имидж ŠKODA OCTAVIA в амплуа практичного автомобиля подтверждается и в рекордном объеме багажника:

В кузове лифтбек – 568 литров при сложенных сиденьях и 1558 литров при разложенных;

В кузове универсал – 588 и 1718 литров соответсвенно;

Для размещения и закрепления содержания багажника в арсенале – пять крючков и еще 12 петель для сеток. Модель поставляется в Россию с адаптированной подвеской и увеличенным клиренсом: 156/155мм для кузова лифтбек/универсал.

ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА

В салоне отличная эргономика, качественные отделочные материалы, плотные и удобные сиденья. Для водителя установлены широчайшие диапазоны регулировок сиденья и рулевой колонки. В зависимости от комплектации в ŠKODA OCTAVIA доступен обогрев руля при выключенном обогреве передних кресел, беспроводная зарядка смартфона, полностью светодиодные фары. Задние пассажиры могут воспользоваться двумя USB-разъемами[1] и откидными столиками.

Фото: Волга-Раст-Октава.

В ŠKODA OCTAVIA большое внимание уделено безопасной и комфортной поездке, как для пассажиров, так и для водителя. Системы безопасности и ассистенты помогают при маневрировании и парковке. Для моделей с автоматической коробкой передач и DSG предлагается ассистент подъема в гору, облегчающий старт в тех случаях, когда машина находиться под углом на склоне. Автоматика поднимает давление в тормозной магистрали в ожидании, пока не начнётся движение. Система XDS+ наделяет автомобиль спортивной управляемостью за счет перераспределения крутящий момент между колёсами в повороте. В итоге повороты автомобиль проходит быстрее и «чище». Дополнительно может быть установлен круиз-контроль с ограничением скорости и система автоматическим управлением дальним светом. Система контроля слепых зон работает на скорости от 10 км/час и при помощи радаров отслеживает, приближающиеся транспортные средства, и выдает соответствующий индикатор в зеркала заднего вида. При выезде с парковки помогает Rear Traffic Alert.[2] В случае если на пути появится угроза, пока выруливаем задом, эта система засигналит, а если дело совсем плохо – и вовсе остановит автомобиль.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Три варианта комплектации автомобиля удовлетворят выбор любого покупателя:

Active[3] - базовый версия оснащения авто. ŠKODA OCTAVIA в этом случае поставляется двумя вариантами двигателей: бензиновым атмосферным мотором 1,6 литра мощностью 110 сил с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКПП; либо двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с. с 6-ступенчатой механикой. Данная комплектация включает бортовой компьютер фирменную аудиосистему с MP3, электрические регулировки зеркал с подогревом, центральный замок с дистанционным управлением, регулировки водительского сиденья по высоте и рулевой колонки по углу и вылету, электрические стеклоподъемники спереди и складное заднее сиденье. За безопасность лифтбека отвечают две фронтальные подушки и многорежимная антиблокировочная система тормозов;

Ambition[4] - средняя по степени оснащения комплектация. ŠKODA OCTAVIA в этом исполнении предлагает весь спектр технических характеристик, от силового агрегата в 110 л.с. и до турбированного двигателя 1.8 литра мощностью 180 сил. В этой версии авто дополнительно устанавливается кондиционер, задние электрические стеклоподъемники, датчик дождя, подогрев сидений, боковые подушки безопасности и противотуманные фары;

Style[5] - топовый вариант ŠKODA OCTAVIA. Для покупателей доступен широкий диапазон двигателей, начиная с базового 110-сильного мотора и заканчивая топовым турбо-мотором 1.8 литра мощностью 180 л.с. Оснащение таких автомобилей дополнено климат-контролем, алюминиевыми колесными дисками, парктроником, датчиком давления в шинах, надувными шторками безопасности, круиз-контролем, сенсорным центральным дисплеем и мультифункциональным рулем.

Кроме того, на OCTAVIA можно заказать широкий список дополнительного оборудования как в составе опциональных пакетов, так и по отдельности. Среди предлагаемых опций можно выделить: кожаный салон, навигационную систему, биксеноновые фары, алюминиевые колесные диски увеличенного диаметра, спортивные сиденья и т.д.

МНЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ŠKODA OCTAVIA у большинства людей, купивших его, вызывает положительные эмоции. По данным сервиса Авто@Mail.ru владельцы оценили свой автомобиль в 4,2 баллов из 5 возможных. Рейтинг модели, по отзывам пользователей другого крупного автопортала Drom.ru, составляет 8,7 балла.

Фото: Волга-Раст-Октава.

Оценка отзывов владельцев, размещенных на крупных автопорталах, показывает, что модель в России нашла своего покупателя. По данным сервиса Авто@Mail.ru по оценке владельцев в своей ŠKODA OCTAVIA они больше всего отмечали следующие положительные характеристик:

- Управляемость;

- Салон;

- Ликвидность;

- Подвеска;

- Экономичность;

- Динамика;

- Стоимость обслуживания;

- Обзорность.

Владимир за год владения автомобилем отмечает следующие положительные моменты: качество отделки, эргономика, пространство для водителя и 3-х пассажиров, багажник. Удивил расход, когда ехал с юга до дома 2200 км на не обкатанном авто, он составил 4,9 л/100 км. Благодаря возможности выбора и большому количеству пакетов с опциями собрал для себя именно тот автомобиль, который нужен. Никаких лишних опций. Двигатель со своими 150 л.с. показывает отличную динамику на трассе.

Николай решил после почти десятка подержанных автомобилей приобрести себе первый новый автомобиль. Долго ходил по салонам, выбирал, тестировал, читал отзывы и рекомендации на различных сайтах. Остановил свой выбор на ŠKODA OCTAVIA из-за ходовых качеств, высокой безопасности и оснащения. По итогам первого года впечатления от машины положительные. Расход по трассе в районе 5,5 литров, в городе около 8 л/100 км. Экстерьер и интерьер нравится, всё продумано и на своих местах, качество отделки мне нравится. В процессе эксплуатации отметил практичность модели: удобные крючки в багажнике, места и полочки в салоне, даже зонтом пришлось пару раз пользоваться. Салон просторный, багажник большой. С детьми на машине ездили на море, все, что нужно взяли, да еще на обратном пути всем подарков купили и свободно разместили. Эргономика места водителя отличная: руль регулируется по высоте и вылету. Сиденья и спинки тоже регулируются по глубине. Расположение магнитолы удобное.

Сергей в своем отзыве, размещенном на портале на auto.ru отмечает, что это уже третий автомобиль бренда ŠKODA. Обратил внимание на OCTAVIA еще в прошлом кузове, как пришла пора обновить авто, то остановился на этой модели, но уже в новом исполнении. Одним из основных преимуществ Octavia А7 считаю то, что в этом автомобиле применен двигатель TSI 3-его поколения, который демонстрирует отличную динамику и малый расход топлива. Для меня в автомобиле главное, чтоб машина ездила и комплектация нормальная была. В выбранной OCTAVIA двухзонный климат контроль, датчики дождя и света, встроенный бортовой компьютер. За год успел проехать на ней 25 тысяч км, автомобиль очень надежный. За это время тратился только на бензин и масло поменял. При скорости 130-140 км/ч машина чувствует себя уверенно на трассе. Когда едешь в экономичном режиме 90-100 км/ч в салоне все тихо и спокойно.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании Волга-Раст-Октава по тел: +7 (8442)55-23-55

[1] Юсби-разъемами

[2] Реа Трафик Алерт

[3] Актив

[4] Амбишн

[5] Стайл

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