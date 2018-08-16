Регата крейсерских яхт, фестиваль «Загарушка», городской пленэр и День молодежи 2.0

СЕГОДНЯ 13:16 2018-08-16T14:00:30+03:00

Куда пойти и что посмотреть на неделе с 15 по 21 августа 2018 в Волгограде и Волжском [программа мероприятий, афиша, досуг]

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На этой неделе Волгоград начинает отмечать свой 429-й день рождения. Главные события праздника развернутся в начале сентября, пока же горожан ждут «Кубок нижней Волги – 2018» и семейный фестиваль «Загарушка». А в Волжском с опозданием в месяц, зато ярко и с приезжими звездами отметят День молодежи 2.0. И это далеко не все самое интересное. Куда пойти и что посмотреть с ребенком, с друзьями и всей семьей в Волгограде и Волжском с 15 по 21 августа 2018, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

«КУБОК НИЖНЕЙ ВОЛГИ – 2018»

2018 год - юбилейный для парусной регаты «Кубок Нижней Волги». Гонка крейсерских яхт состоится уже в 35-й раз. На этот раз из-за переноса дня города в Волгограде и Камышине изменили маршрут и сроки регаты. Несколько десятков яхт пройдут по Волге по маршруту Волгоград - Волжский - Камышин с 18 по 26 августа. Соревнования состоят из девяти регат – трех маршрутных и шести прибрежных гонок.

В Волгограде понаблюдать за красивыми парусными яхтами можно будет на набережной у музея-панорамы «Сталинградская битва» рядом с бронекатером БК-13. Первые две гонки регаты крейсерских яхт «Кубок нижней Волги – 2018» и парад яхт пройдут 18 августа. Откроются соревнования в полдень. В 13 и 15 часов пройдут две гонки на 6,5 морских миль. В Волжском 19 августа в 9.00 яхты пройдут шлюзование, а в 15.00 и в 16.00 начнутся гонки. 20 августа в 9.00 из Волжского стартует маршрутная гонка протяженностью более 120 миль до залива Даниловка. Оттуда парусные яхты отправятся 22 августа в 12.00 в Камышин.

Жители и гости, которые соберутся на День города в Камышине, смогут полюбоваться на парусную регату «Кубок Нижней Волги» в следующие выходные. Прибрежная гонка здесь пройдет 25 августа в 12.00, а в 14.00 стартует в 14 часов. И 26 августа в 12.00 начнется завершающая прибрежная гонка. Закрытие соревнований запланировано на 17.00.

Волгоград. Наб. 62-й Армии, рядом с бронекатером БК-13. 18 августа с 12.00 до 18.00.

Волжский. 19 августа, в 15.00 и 16.00.

Камышин, набережная Камышинки. 25 августа, в 12.00 и в 14.00. 26 августа с 12.00 до 17.00.

ФЕСТИВАЛЬ «ЗАГАРУШКА»

Пока на Волге будут пестреть паруса крейсерских яхт, на берегу у бронекатера БК-13 18 августа пройдет традиционный летний фестиваль «Загарушка». Волгоградцев приглашают с головой окунуться в лето, счастье и всевозможные забавы. На фестивале устроят конкурсы на самые-самые загорелое тело, головной убор, яркий и большой платок, креативный купальник и ладушки и другие. Откроют программу мероприятий фестиваля Загарушка-2018 18 июня с 9.00 до 12.00 развлечения, концерт и дегустация вкусных лимонадов. Каждый сможет разрисовать тело аквагримом и сразиться с брызгалками в водном баттле. В полдень начнется пенная дневинка, после которой стартует парад крейсерских яхт. С 14 до 17 часов устроят показ купальников и определят победителей конкурсов. С 17 до 18 часов волгоградцы могут пообщаться с яхтсменами и побывать на яхтах. В 18.00 начнут работать интерактивные площадки, а в 19.00 на набережной зазвучит рок в исполнении учеников волгоградской школы рока. Концерт плавно перетечет в дискотеку.

Пенная дискотека - это всегда весело!Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград. Наб. 62-й Армии, рядом с бронекатером БК-13. 18 августа, с 9.00 до 22.00. Вход свободный.

«БОЛЬШОЙ ГОРОДСКОЙ ПЛЕНЭР»

Вы любите рисовать и вам от 14 до 30 лет? Тогда в субботу, 18 августа, приходите на фестиваль «Большой городской пленэр» в парк Победы напротив стадиона. Отсюда открывается красивый вид на парк, Мамаев курган и стадион «Волгоград Арена». Его и будут рисовать. Также в программе мастер-классы по живописи от художников Павла Ермолаева и Маргариты Просвировой.

По итогам пленэра лучшие работы отправятся на выставку, а их авторы получат подарки.

Захватите с собой краски и этюдник.

Необходима регистрация.

Парк Победы у стадиона «Волгоград Арена», амфитеатр.

18 августа с 15.00 до 18.00.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 2.0

В 2018 году Волжский отметит День молодежи 2.0 большим концертом на площади Ленина. Зажигать будут не только местные коллективы и звездочки, но и звезды российской величины. Для волжан выступят DJ Грув (Евгений Рудин) и украинская группа Quest Pistols. Море танцевальной музыки и положительных эмоций всем гарантированы.

Волжский. Парк «Волжский», площадь Ленина.

19 августа, начало в 18.00.

«ГОЛОС ВОЛГОГРАДА» И «ВЕЧЕР В РИФМУ»

На этой неделе в Комсомольском саду по традиции в среду, 15 августа, пройдут ретро-танцы. В четверг, 16 августа с 19.30 до 23.00 покажут два фильма в открытом кинотеатре на лужайке. В пятницу в парке откроется поэтическая гостиная. Желающих провести «Вечер в рифму» ждут 17 августа с 17 до 20 часов на сцене на пеньках.

Семейный праздник с массой развлечений ждет волгоградцев в Комсомольском саду 18 августа с 10 до 17 часов. А в воскресенье здесь пройдет третий Открытый фестиваль вокалистов «Голос Волгограда». 19 августа с 12.00 до 15.00 на сцене на пеньках пройдет второй тур прослушиваний фестиваля. С 17.00 до 20.00 устроят третий финальный тур. На Круглой площади подведут итоги и наградят победителей, а затем начнется гала-концерт лауреатов.

В понедельник волгоградцев ждет традиционная велоэкскурсия. Начало 20 августа в 18.00. А во вторник, 21 августа в 18.00 зажигает детвора на дискотеке мыльных пузырей.

Комсомольский сад (за НЭТом).

«УДАЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ» И «МАЛИННИК»

На Спартановке в субботу устроят праздник в честь закрытия дачного сезона. В парке Аттракционов пройдут ярмарка и выставка. В программе фестиваль «Окрошки», мастер-классы, конкурсы, концерт и веселые игры.

Спартановка, парк Аттракционов.

18 августа, начало в 9.00.

Приходите готовить и дегустировать окрошку.Фото: Михаил ФРОЛОВ

На веселый «Водный день» детвору и их мам, пап, бабушек и дедушек приглашают в сквер Саши Филиппова.

Сквер Саши Филиппова.

17 августа, начало в 16.00

А в Дзержинском районе отметят День малинового варенья. В программе «Малинник», русские народные песни и чаепитие.

Парк «Семейный», ул. 8-й Воздушной Армии.

17 августа, начало в 18.00.

«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев на праздник «Яблочный Спас», с которого начнутся проводы лета. Гостей ждет интерактивная программа «Сказ про Спас!», народные гулянья и потехи, а также рассказ о традициях и полезные советы. Посетители поучаствуют в обряде пересыпания зерна на достаток и удачу, погадают на яблоках и горохе и отведают вкусное угощение.

Предварительная запись.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т. (8442) 67-33-02, 51-67-49.

19 августа, начало в 16.00.

ДЕТЯМ

«Машковское лето»

Музей Машкова приглашает детвору от 7 до 14 лет на творческую познавательную программу «Машковское лето». На этой неделе ребят ждут занятия «Казаки» и «Провинциальный городок».

15 августа в 11.00 - Казаки. Детям расскажут о казачьей культуре, песнях, костюмах и праздниках, а также научат делать народную игрушку – коня.

16 августа в 11.00 - Провинциальный городок. Ребятам узнают, почему художники любят маленькие городки, увидят полотна Шагала и распишут кружку городским пейзажем.

Необходима предварительная запись.

Музей Машкова, пр. Ленина, 21, т. (8442) 38-59-15.

Билеты: 200 руб. 7+

ВЫСТАВКИ

«…И это все о нем, и это все о ней»

В выставочном зале Горьковки 20 августа открывается выставка в формате «2 в 1» «…И это все о нем, и это все о ней». Приурочили ее к Дню знаний и Дню города. В экспозиции - живопись, графика и роспись по шелку от художницы Ирины Затонской. Работы посвящены Волгограду, природе нашего края и его и жителям. Вторая часть выставки - это фотографии, которые расскажут о волгоградской художнице Людмиле Ершовой, которая создавала костюмы и батики в волгоградском доме моделей.

Выставка продлится до 15 сентября..

Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15.

С 20 августа по 15 сентября.

Вход свободный.

КОНЦЕРТЫ

МУЗЫКА НАД ВОЛГОЙ

Волгоградцев приглашают на концерт на Волге, с ветерком, танцами и песнями на теплоходе «Отдых». В программе – джаз, блюз, босса-нова и самые известные эстрадные хиты. На сцену выйдут певица Жанна Попова и группа «Ристретто». Среди приглашенных гостей – иллюзион-шоу «Парадайз», Евгения Потихонина (вокал) и Илья Настасий (гитара). Зрителей также ждут фуршет и подарки. Продлится музыкальный круиз два часа.

Речпорт. Отправление с причала №17. Заказ билетов - 8-917-834-43-06.

15 августа, с 19.00 до 21.00.

Билеты: 1000 руб., детям – 500, до 7 лет – бесплатно. Многодетным скидка.

САКСОФОН И ГИТАРА В ДЖАЗЕ

Погулять новом в парке Победа у стадиона «Волгоград Арена» и послушать красивые джазовые мелодии волгоградцев приглашает в выходные оркестр «Комбо-джаз-бенд». В субботу в амфитеатре будет звучать «Саксофон в джазе», а в воскресенье зрителям представят «Гитару в джазе».

Парк Победы у стадиона «Волгоград Арена», амфитеатр.

18 и 19 августа с 18.00 до 19.00.

Вход свободный.

«ВРЕМЕНА ГОДА. ЗИМА»

Волгоградские исполнители авторской песни продолжают раскрывать тему времен года. На этот раз в Комсомольском саду споют лучшее и любимое о зиме и обо всем, что с ней связано. На сцене: Геннадий Евсеев, Сергей Каратунов, Алексей Куликов, Юлия Шелест, Максим Хмызов, Сергей Цыганков, дуэт «ТРИО», Ирина Аксенова, квартет «3+1», Оксана Мельникова, Елена и Сергей Коноваловы.

Комсомольский сад (за НЭТом). Круглая площадь.

18 августа, начало в 18.00.

Вход свободный.

ФЕСТИВАЛИ

КОСПЛЕЙ БИБЛИОФЕСТ

Юных волгоградцев приглашают на косплей библиофест «ЧитальНЯ» 2. Пройдет фестиваль любителей косплея в библиотеке для молодежи. В программе – одиночное и групповое косплей-дефиле, сценические постановки, каверденс, фотокосплей, а также номинации «Поэтическая пауза» и «Фанфикшн». Зрителей также ждут выставка манги, конкурсы, настольные игры и чаепитие.

Областная библиотека для молодежи, ул. Череповецкая, 1, т. (8442) 33-11-52.

19 августа, с 15.00 до 20.00.

Вход свободный. 6+

«ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»

На берегу Волги, в одном из красивейших мест Волгоградской области - балке патриарших дубов 17 и 18 августа пройдет областной фестиваль-конкурс бардовской песни «Волжские просторы». В этом году его посвятят 15-летнему юбилею природного парка «Щербаковский».

В течение двух дней поклонники авторской песни будут жить в палаточном лагере на живописной поляне, петь песни у костра и общаться. Победителей выберут в номинациях «Сольное исполнение», «Лучший поэт», «Групповое исполнение». Также определят обладателей приза зрительских симпатий и «Гран-при».

С собой нужно захватить все необходимое для палаточного лагеря.

Камышинский район, природный парк «Щербаковский», зеленая стоянка «Первый лес» в районе села Нижняя Добринка.

17 августа, начало в 17.00. 18 августа до 17.00.

Вход свободный.

НЕ ПРОПУСТИ!

Растения, которые любят поесть

Хотите увидеть самые необычные растения, пожирающие насекомых? Тогда приходите на выставку "хищных растений". Вы увидите знаменитые Венерины мухоловки и еще около 15 видов плотоядных растений. Что самое интересное: все растения можно приобрести! И избавить свой дом от летающих мошек. В 12.00, 14.00 и 16.00 будет завораживающее кормление растений и экскурсия.

Фото: Экзотика.

"Ручной зоопарк" в ТРЦ "Акварель", Университетский пр., 107.

с 17 по 19 августа с 12.00 до 18.00

Билеты: в выходные 350 рублей, детям до 14 лет - 300 рублей. В будни 300 рублей, детям до 14 лет - 250 рублей. До трех лет - бесплатно.