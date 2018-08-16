В Котельниково начаты работы по строительству Физкультурно-оздоровительного центра

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-16T12:41:02+03:00

В городе Котельниково приступили к подготовительным работам на строительной площадке первого из трех спортивных объектов

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Работы по проектированию современного спортивного центра на территории жилого района «Дубовая роща» выполнила компания «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Будущий спорткомплекс будет представлять собой три отдельно стоящих здания: физкультурно-оздоровительный центр, бассейн для плавания и ледовая арена. Такое решение было принято на совещании представителей ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», АО «МХК «ЕвроХим» и комитета физической культуры и спорта Волгоградской области о включении спортивных объектов в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

После разработки проектной документации и получения положительного заключения ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» проектно-сметная документация объекта «Региональный спортивно-тренировочный центр с трибунами для зрителей в зоне «А» жилого района «Дубовая роща» г. Котельниково. Физкультурно-оздоровительный центр» передана в администрацию Котельниковского муниципального района, которая и будет осуществлять функции заказчика при строительстве центра в рамках государственной программы. Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» будет выполнять функции строительного контроля.

Подрядчик на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного центра определен на состоявшемся в июле аукционе, который администрация Котельниковского муниципального района провела на Национальной электронной площадке.