2018-08-16T12:04:00+03:00
Авто

Volkswagen Jetta или как купить автомобиль на все случаи жизни!

Автомобиль Jetta по выгодным ценам в Волгограде от компании Волга-Раст - официального дилера Volkswagen
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Яркий, спортивный характер Volkswagen Jetta. Фото: Волга-Раст.Яркий, спортивный характер Volkswagen Jetta. Фото: Волга-Раст.
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Jetta – одна из популярных моделей концерна Volkswagen, которая впервые была выпущена три десятилетия назад. За это время автомобиль менялся как внешне, так и внутренне, добавились современные технологии помощи водителю, улучшились технические параметры машины.

На данный момент Volkswagen Jetta можно смело назвать автомобилем на все случаи жизни. И это неголословное утверждение. Автомобиль необходим для того, чтобы ездить по делам, иметь возможность в любое время выехать загород, помочь перевезти небольшой груз, начиная от пакетов из супермаркета, и заканчивая чемоданами в аэропорт. Но делать все это мы желаем в красивом авто, с комфортом, безопасностью и, чтобы расходы на бензин были приемлемыми.

VOLKSWAGEN JETTA – АВТО ДЛЯ МОЛОДЫХ

Сохраняя классические пропорции авто гольф-класса, модель демонстрирует спортивные черты и стильный мускулистый силуэт. Красивые очертания кузова элегантно подчеркивают изгибы пластиковых элементов обвеса. Вытянутые галогеновые фары отлично гармонируют с решёткой радиатора, образуя с ней единое целое. Стремительный профиль выделяет автомобиль в городском потоке высокой линией окон, оригинальными литыми дисками (R16-17), аккуратным бампером с возможной установкой светодиодных габаритов.

ДИНАМИЧНЫЙ СЕДАН

На дороге автомобиль демонстрирует хорошие ходовые качества и экономичность. Комбинация двигателя TSI мощностью 150 л.с. и автоматической коробки позволяет достичь в смешанном цикле расхода бензина в 5,2 л на 100 км, а на трассе это превращается в 4,4 л. Экономичная с точки зрения потребления топлива Jetta показывает хорошую динамику – с 0 до 100 км/ч за 8,6 с.

Для владельцев доступно 4 варианта двигателя:

MPI[1] – мощностью 90 и 110 л.с.;

TSI[2] - мощностью 125 и 150 л.с.;

Максимальная скорость варьируется, в базовом исполнении с атмосферными моторами она равна 180 км/ч, а старший турбированный агрегат разгонит авто до 220 км/ч с запасом мощности.

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ ДОРОГАМ И КЛИМАТУ

Активный стиль жизни подразумевает использование автомобиля в любых погодных условиях. К этому следует добавить знаменитое качество наших дорог. В результате многие ограничивают себя в использовании машины. Но это не относится к владельцам Volkswagen Jetta.

- Автомобиль прошел специальную подготовку к нашему климату и качеству дорог. В нем есть все необходимое для комфортных поездок зимой:

- Подогрев передних сидений;

- Оцинкованный кузов;

- Обогрев лобового стекла;

- Генератор 140А и аккумулятор увеличенной емкости для зимнего пуска;

- Обогрев форсунок омывателя.

А чтобы не бояться ездить по нашим дорогам заводская подготовка Volkswagen Jetta включает:

- Защиту двигателя;

- Функция Hill Hold[3]. Автоматическое удержание автомобиля на подъеме тормозной системой;

- Клиренс 160 мм. Один из лидеров сегмента;

- Стабилизаторы и амортизаторы. Усиленные передние и задние стабилизаторы и амортизаторы;

- Омыватель фар.

VOLKSWAGEN JETTA – СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Семейный человек выдвигает несколько иные требования к машине по сравнению с молодыми людьми. Ему важна экономичность, вместительность багажника и простор салона и безопасность в дороге. Готова Jetta показать эти качества?

Вместительный багажник

За рулем автомобиля прекрасно себя чувствует и глава семейства. Помимо красивого дизайна и хороших динамических характеристик Jetta — практичный автомобиль для ежедневных задач, в котором каждая мелочь имеет свое назначение. Организовать внутреннее пространство багажного отделения поможет удобный крючок-вешалка для поклажи и сетка для габаритного груза. В боковинах багажника вместительные карманы для полезных вещей. Крышка багажника открывается очень легко.

Большой багажный отсек в седане Jetta. Фото: Волга-Раст.

Большой багажный отсек в седане Jetta. Фото: Волга-Раст.

Объем багажного отделения составляет внушительные 510 литров, и отличается низкой покладочной высотой. Положить вещи удобно, поднимать высоко сумки нет никакой необходимости. Для длинномерных предметов в спинке заднего дивана предусмотрен проем, а само сиденье складывается в пропорции 40:60, значительно увеличивая и без того немалое пространство багажника.

Эргономичный салон

Про такую важную черту семейного авто как экономичность мы уже говорили, больше внимания сосредоточим на размере салона и безопасности.

Широкие возможности регулировки сидений позволяют подобрать удобное положение, как для рослого мужчины – главы семейства, так и для его жены. Кроме того, подлокотник может регулироваться по вылету, что также добавляет комфорта.

Volkswagen Jetta: просторный и элегантный интерьер салона. Фото: Волга-Раст.

Volkswagen Jetta: просторный и элегантный интерьер салона. Фото: Волга-Раст.

Просторный салон седана предусматривает достаточно места не только для передних пассажиров, но и тех, кто будет сидеть сзади. На втором ряду свободно расположатся несколько взрослых людей и может быть установлено детское кресло.

Безопасность

Безопасность модели подтверждена американскими и европейскими краш-тестами. В США модель включена в ежегодный рейтинг IIHS[4] с перечнем машин, получивших максимальные оценки по активной и пассивной безопасностью. По признанному рейтингу Euro NCAP[5] Volkswagen Jetta заработала максимальные 5 звезд.

Volkswagen Jetta – одна из самых востребованных машин на вторичном рынке

Популярность модели Jetta среди отечественных автомобилистов находит свое подтверждение и в большом количестве объявлений среди подержанных авто – на сайте Авито зарегистрировано 2 969 объявлений о продаже[6] машин этой марки. Востребованность Volkswagen Jetta среди б/у объясняется ее высокой остаточной стоимостью, надежность и техническими характеристиками. Проект «Правильная цена» совместно с аналитическим «Автостат Инфо» составили рейтинг остаточной стоимости автомобилей с пробегом в России.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

[1] МПАй

[2] ТСАй

[3] Хилл холд

[4] ИИХС

[5] Евро НКАП

[6] Сайт Авито. Достпно посылке: https://www.avito.ru/rossiya/avtomobili/volkswagen?s_trg=3&i=1

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