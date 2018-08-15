ГУП «Волгофарм»: 26 лет с заботой о Вашем здоровье!

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-15T12:36:22+03:00

17 августа ГУП «Волгофарм» исполняется 26 лет. По традиции в этот день коллектив предприятия подводит итоги и строит дальнейшие планы

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Более четверти века «Волгофарм» исполняет миссию социально ответственного предприятия. Некоторые аптеки этого предприятия работают круглосуточно, чтобы в любую минуту прийти на помощь, когда лекарственные препараты могут спасти жизнь заболевшего. Аптечные пункты предприятия открываются не только в городах, райцентрах, но и в сельской глубинке, где лишь несколько десятков жителей.

А чтобы стать еще доступнее для людей разных поколений, ГУП «Волгофарм» запустило систему бронирования лекарств через интернет-сайт и через телефонную справочную службу: принимаются индивидуальные заказы на любые лекарства, доступные в Российской Федерации - работая с более чем 160 поставщиками, возможно почти все. За годы своей работы предприятие выстроило отлаженную логистику, обеспечив транспортировку лекарств специализированным оборудованным автотранспортом.

При доставке в аптечные пункты препаратам обеспечен необходимый температурный режим, что особенно важно в нашем жарком климате. Ведь многие лекарства при нарушении температурного режима на несколько градусов как в одну, так и в другую сторону полностью теряют свои свойства и становятся бесполезными. Поэтому при приемке лекарственных препаратов от производителя или поставщика ГУП «Волгофарм» запрашивает актуальную информацию о температурных режимах с автотранспорта и принимает только тот товар, который перевозился в надлежащих условиях. Все это отражается в официальных документах. Таким образом, предприятие может гарантировать качество и эффективность реализуемых лекарств.

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Складские помещения оборудованы напольно-потолочными системами охлаждения и современными приборами учета температуры и влажности, которые в режиме онлайн, 24 часа в сутки, позволяют поддерживать необходимые условия хранения в автоматическом режиме. Кроме того, аптечные учреждения сети ГУП «Волгофарм» обеспечены современным холодильным оборудованием. Соблюдение условий хранения на всех этапах прохождения лекарственных препаратов от производителя до потребителя - один из основных принципов работы специалистов предприятия, которое по праву считается флагманом волгоградской фармацевтики.

Следуя отечественным фармацевтическим традициям, ГУП «Волгофарм» сохранило производство лекарств по индивидуальным рецептам, выписанным врачом конкретному пациенту. Эти препараты чаще всего необходимы малышам с первых дней жизни, а также пожилым людям, поскольку индивидуальный рецепт позволяет учитывать особенности организма, возраст пациентов, наличие сопутствующих заболеваний. Отличительной чертой лекарственных препаратов аптечного изготовления ГУП «Волгофарм» являются отсутствие красителей, улучшителей вкуса и запаха, а главное - отсутствие консервантов, что подтверждается небольшими сроками годности. Сделать заказ на изготовление и получить готовый препарат можно в любой аптеке «Волгофарма» на территории Волгоградской области.

За 26 лет, которые ведущее фармацевтическое предприятие работает на волгоградском рынке, его коллективу не раз приходилось держать экзамен на прочность. И всякий раз испытания проходили с честью. Предстоит решить еще немало сложных задач. Но в будущее коллектив «Волгофарма» смотрит с оптимизмом. Потому что знают: их опыту доверяют и от их профессионализма зависит здоровье, а зачастую и жизнь волгоградских пациентов, тех, кто им доверяет, кто нуждается в квалифицированном подходе.

И можно с уверенностью сказать: «Волгофарм» не подведет.

На правах рекламы.