Под воду танки погружались, солдаты шли по дну реки

СЕГОДНЯ 13:27 2018-08-15T13:40:18+03:00

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Рев мощного дизеля сменяется едва слышным бульканьем. Тяжелый танк Т-90А уже практически скрылся под водой. Еще полметра – и понять, где бронемашина, можно лишь по воздухозаборной трубе. На полигоне Прудбой в Волгоградской области прошли учения для командиров танковых соединений по преодолению водных преград.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ

В занятиях по подводному вождению танков принимают участие около 50 офицеров частей и подразделений Южного военного округа, где есть танковые формирования. Затем полученные знания и опыт они передадут дальше, экипажам боевых машин, но уже в своих подразделениях:

Хитрости подготовки машин к форсированию водных преград постигали около 50 офицеровФото: Андрей ПЕТРОВ

-Такие занятия проходят каждый год, - говорит командир танкового батальона 136-й отдельной мотострелковой бригады майор Леонид Сергейчук. – В первую очередь они нужны для того, чтобы освежить память командиров. Да и к этому, командный состав регулярно меняется. Кто-то уходит на повышение, кто-то на пенсию, а на его место приходят новые офицеры. Они тоже должны это знать и уметь.

Изолирующий противогаз - обязательный атрибут танкиста. С его помощью можно продержаться под водой часФото: Андрей ПЕТРОВ

Форсированию водной преграды предшествовали занятия по легководолазной подготовке. Это необходимо на экстренный случай, когда танк по каким-то причинам глохнет на дне реки. У экипажа есть примерно час на то, чтобы спастись и выбраться из затопленной машины.

ПРОТИВОГАЗЫ НАДЕТЬ, ТАНК ПОКИНУТЬ!

Первым делом экипаж танка должен получить и подогнать под себя изолирующие противогазы. Они позволяют провести под водой около часа – именно на столько рассчитан регенеративный патрон, подающий воздух в маску противогаза. Здесь тоже есть свои хитрости. К примеру, устанавливаться патрон должен в специальный нагрудный карман, поскольку при работе он разогревается до 100 градусов. Корпус не должен иметь никаких повреждений или вздутий. Маска и прочие элементы противогаза тоже должны быть целыми. Ведь от этого зависят жизни экипажа.

Противогазы на герметичность проверяют в палатке с горящей дымовой шашкойФото: Андрей ПЕТРОВ

А вот проверяется противогаз в действии очень просто. Его нужно надеть и зайти в палатку, где работает дымовая шашка. Если все нормально, нет ни рези в глазах, ни першения в горле – противогаз исправен и им можно пользоваться.

Ходить под водой бойцов учат как в рекахФото: Андрей ПЕТРОВ

Занятия по легководолазной подготовке проводятся в два этапа. На первом танкисты в изолирующих противогазах должны пройти по дну водоема, привыкнуть к противогазу и воде, на втором – покинуть затопленный танк. В роли боевой машины, разумеется, выступает макет.

ГЛАВНОЕ В ТАНКЕ – НЕ ДРЕЙФИТЬ!

Экипаж готов, люки задраены, в «танк» начала поступать вода. Радиосвязь тоже не работает. Как узнать состояние экипажа и причину, по которой машина остановилась? Старым дедовским способом – перестукиванием с применением условных сигналов. Один удар снаружи – «как себя чувствуете». Ответный удар – чувствуем себя хорошо. Три удара с поверхности воды – затапливайте танк и готовьтесь покинуть машину. Три удара в ответ – танк затоплен, выходим:

Так и в специальных бассейнахФото: Андрей ПЕТРОВ

- Главное в любой нештатной ситуации сохранять спокойствие, - делится опытом командир танка танкового подразделения 20-й Гвардейской мотострелковой бригады Сергей Иванов. – Как только стало понятно, что танк дальше двигаться не способен, командир подает команду подготовить и надеть противогазы. Затем по команде механик-водитель открывает триплекс, танк затапливаем, открываем люки и выходим на поверхность. В мою практику таких случаев не было и, надеюсь, не будет, но если не дай бог – мы готовы ко всему.

К погружению танк готовит сразу три техникаФото: Андрей ПЕТРОВ

Кстати, к занятиям по легководолазной подготовке и подводному вождению допускаются только абсолютно здоровые бойцы. Перед тренировкой они проходят тщательное медицинское обследование. Если есть хоть малейшее сомнение в состоянии здоровья танкиста – к занятиям его не допустят.

И ВДРУГ ИЗ ПРУДА ВЫЕЗЖАЕТ ТАНК!

Сам танк к погружению готовит специальная команда техников. В ней – четыре человека. Три техника и регулировщик. У каждого механика есть своя технологическая карта, по которой он проверяет готовность машины к заплыву. На танк устанавливается длинная воздухозаборная труба, по которой в двигатель поступает кислород. Все люки промазываются специальной замазкой, не позволяющей воде попасть внутрь. Затем проводится так называемое «замачивание» - пробное погружение танка. И если все в порядке – руководитель учений дает команду на форсирование водной преграды.

Перед заездом по дну обязательное "замачивание" - проверка на герметичностьФото: Андрей ПЕТРОВ

Поверьте, выглядит это потрясающе. Огромный танк медленно подползает к краю искусственного озера и сантиметр за сантиметром скрывается под водой. Глубина водоема – пять метров, длина – около 50. В триплексах экипажа – лишь мутная вода. Механик-водитель должен слиться с машиной настолько, что чувствовать малейшее отклонение от курса. Кроме того, еще до входа в воду он должен выбрать оптимальную передачу и поддерживать постоянную скорость.

С ходу - в воду!Фото: Андрей ПЕТРОВ

Если танк вдруг потеряет ход или заглохнет в воде… Впрочем, не будем о грустном. Спустя несколько минут над водой появляются сначала антенны радиосвязи, затем так же по сантиметру танк выползает на берег. Экипаж чувствует себя хорошо. Упражнение выполнено.

На поверхности танк выдает лишь труба воздухозаборникаФото: Андрей ПЕТРОВ

На реке Карповке в это время шли учения по преодолению водной преграды на БМП-3. Этот вид бронетехники вполне способен преодолевать и более серьезные водные преграды, причем практически с ходу.

Из воды - сразу в бойФото: Андрей ПЕТРОВ

Экипажам в рамках тренировки предстоял въехать в воду, описать «восьмерку» в заранее огражденном коридоре, и выплыть метров через 100 выше по течению реки. И с этой задачей воины успешно справились.

БМП-3 прекрасно чувствует себя не только на сушеФото: Андрей ПЕТРОВ

Но и водных процедур не боитсяФото: Андрей ПЕТРОВ