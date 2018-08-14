2018-08-14T21:34:25+03:00
Звезды

Астраханка рассказала Гарри Поттеру о России, о нашем кино и литературе

Дарья Нефедова выиграла в конкурсе пятиминутную беседу с Дэниелом Рэдклиффом
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Дарья с 15 лет влюблена в Гарри Поттера, и даже пошла по его стопам. Фото с личной странички Дарьи Нефедовой.Дарья с 15 лет влюблена в Гарри Поттера, и даже пошла по его стопам. Фото с личной странички Дарьи Нефедовой.
Изменить размер текста:

Что связывает девушку из Астрахани Дарью Нефедову и кумира миллионов - Дэниела Рэдклиффа, сыгравшего Гарри Поттера? Их связывает больше, чем просто кино. Еще до сегодняшнего дня незнакомые друг другу, они болтали по Скайпу, как закадычные друзья. Целых пять минут.

Эти пять минут общения со своим кумиром Дарья выиграла. Дело в том, что в России вот-вот состоится премьера фильма «Опасное задание», где Дэниел Рэдклифф играет шпиона. И в рамках премьеры актер решил провести конкурс. Главным призом стал разговор с ним по скайпу. Для участия надо было купить билет на новый фильм в любом из кинотеатров и зарегистрировать его номер на сайте фильма «Опасное задание». Компьютер выбрал троих победительниц, в числе которых оказалась и Даша из Астрахани.

Девушка играет на сцене, так что в некотором роде она коллега Рэдклиффа.

Девушка играет на сцене, так что в некотором роде она коллега Рэдклиффа.

- Я счастлива! Сначала волновалась, конечно. Но это оказалось так просто, как с давним другом поболтать. У нас было немного времени, отведенного регламентом, но это было так весело и по-настоящему, - с придыханием вспоминает Дарья этот разговор.

«О чем же говорили?», - спрашиваю.

- Обо всем! Поговорили о кино, собаках, литературе и России, - рассказывает «КП-Волгоград» астраханка. - Я поблагодарила Дэниела за обширную фильмографию и отметила фильм «Женщина в черном», вспомнив, что не спала неделю после его просмотра. Мне все время казалось, этот призрак смотрит на меня. На что Дэниэл ответил, что ему очень жаль и он никогда не простит себе этого (мы рассмеялись).

Дарья признается, что настолько увлечена была образом Гарри, что это даже стало ее жизненной философией. Фото с личной странички героини.

Дарья признается, что настолько увлечена была образом Гарри, что это даже стало ее жизненной философией. Фото с личной странички героини.

Дарья признается, что она влюблена в Гарри Поттера с детства и всю жизнь мечтала встретиться или вот так пообщаться с ним. Сотни раз пересматривала этот фильм и перечитывала книги. Она даже писала Дэниелу письмо! И в графе «любимые фильмы» на страничке в соцсетях у нее отдельным пунктом указано - «Рождественская история… и мой вечный Гарри Поттер».

- Я настолько давно увлечена ним, что из юношеского увлечения этот образ перекочевал в мою жизненную философию, - признается Даша.

Стоит сказать, что Дарья и вправду имеет прямое отношение к сказкам и спектаклям. Она танцует и поет, а после окончания университета стала работать в студии историко-бытового танца «VIVACE». Ее тоже можно увидеть на сцене под сиянием сапфиров и с волшебной палочкой в руке.

- Эта встречу я ждала с ранней юности. Все-таки мечты сбываются! – с нескрываемой улыбкой говорит астраханка.

cinemaus_studiocinemaus_studio
Отличная новость от Дэниэла Рэдклиффа. 16 августа в кинотеатрах России стартует фильм "Опасное задание" с Дэниэлом в главной роли. В связи с этим компания Синемаус Студио и Кинологистика совместно с командой Дэниэла Рэдклиффа объявляют долгожданный конкурс, победители которого смогут поговорить с Дэниэлом по скайпу. Стоп конкурса 13 августа в 15:00 по мск. Подведение итогов 13 августа в 19:00 по мск, в прямом эфире мы выберем победителей с помощью генератора случайных чисел. Места ограничены, успевайте купить билеты. Билеты уже в продаже! Несмотря на то,что фильм 18+, участвовать в конкурсе можно независимо от возраста. Разговор по скайпу состоится 14 августа. Для участия необходимо: 1. Зайти на сайт http://opasnoe-zadanie.ru/ 2. Прочитать условия конкурса (вкладка "Условия конкурса") 3. Купить билет (вкладка "Купить билет") 4. Зарегистрировать билет (вкладка "Участвовать") Если нужен будет переводчик, мы предоставим. ВНИМАНИЕ! Билет можно покупать в любом городе/кинотеатре, даже если проката фильма нет в вашем городе, вы все равно можете принять участие. На сайте мы разместили также ссылки на интернет-порталы и популярных блогеров, которые уже успели рассказать про нас. Все подробности тут opasnoe-zadanie.ru/ Видеообращение Дэниэл записывал для российских поклонников и участников 105-ого Российского кинорынка (апрель, Москва, 2018). Желаем удачи. #гаррипоттер #вкино #премьера #триллер #дэниэлрэдклифф #harypotter #danielradcliffe #joannerowling #film #movie #harrypotterfan #harrystyles #гаррипоттернавсегда #конкурсы #розыгрыши #призыв2018
2856 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Попса убивает авторскую песню: известный поэт Александр Городницкий считает, что жанр губит отсутствие смысла в стихах
Один из основоположников жанра авторской песни в России на 45-м Грушинском фестивале поделился своими мыслями о будущем фестиваля и бардовского движения в России
Новости 24
В ЖК «Комарово» в Волгограде начали строить новый детский сад
В Волгограде на полигоне выбрали лучших водопроводчиков
Более 65 тысяч волгоградцев пьют некачественную воду
Оригами, треш-арт и штампы: чем удивят юных волгоградцев на День города
В Астрахани горит завод: на помощь вызвали пожарный поезд
Бизнесвумен из Волжского не заплатила в бюджет более 30 миллионов рублей
«Молодогвардейцу», виновному в смерти семьи в ДТП под Волгоградом, приостановили членство в партии
В Волгограде разыскивают женщину с трехлетним ребенком
Волгоградскому профессору, которого поймали на взятке в 50 тысяч долларов, смягчили срок напополам
МЧС: в Волгоградской области чрезвычайная пожароопасность
Малыша, найденного в коробке в подъезде дома в Камышине, усыновит волгоградская семья
Волгоградские битбоксеры смогут выступить на одной сцене с Вахтангом
В нелегальных волгоградских теплицах нашли неизвестные удобрения и антисанитарию