Астраханка рассказала Гарри Поттеру о России, о нашем кино и литературе

СЕГОДНЯ 21:25 2018-08-14T21:34:25+03:00

Дарья с 15 лет влюблена в Гарри Поттера, и даже пошла по его стопам. Фото с личной странички Дарьи Нефедовой.

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Что связывает девушку из Астрахани Дарью Нефедову и кумира миллионов - Дэниела Рэдклиффа, сыгравшего Гарри Поттера? Их связывает больше, чем просто кино. Еще до сегодняшнего дня незнакомые друг другу, они болтали по Скайпу, как закадычные друзья. Целых пять минут.

Эти пять минут общения со своим кумиром Дарья выиграла. Дело в том, что в России вот-вот состоится премьера фильма «Опасное задание», где Дэниел Рэдклифф играет шпиона. И в рамках премьеры актер решил провести конкурс. Главным призом стал разговор с ним по скайпу. Для участия надо было купить билет на новый фильм в любом из кинотеатров и зарегистрировать его номер на сайте фильма «Опасное задание». Компьютер выбрал троих победительниц, в числе которых оказалась и Даша из Астрахани.

Девушка играет на сцене, так что в некотором роде она коллега Рэдклиффа.

- Я счастлива! Сначала волновалась, конечно. Но это оказалось так просто, как с давним другом поболтать. У нас было немного времени, отведенного регламентом, но это было так весело и по-настоящему, - с придыханием вспоминает Дарья этот разговор.

«О чем же говорили?», - спрашиваю.

- Обо всем! Поговорили о кино, собаках, литературе и России, - рассказывает «КП-Волгоград» астраханка. - Я поблагодарила Дэниела за обширную фильмографию и отметила фильм «Женщина в черном», вспомнив, что не спала неделю после его просмотра. Мне все время казалось, этот призрак смотрит на меня. На что Дэниэл ответил, что ему очень жаль и он никогда не простит себе этого (мы рассмеялись).

Дарья признается, что настолько увлечена была образом Гарри, что это даже стало ее жизненной философией. Фото с личной странички героини.

Дарья признается, что она влюблена в Гарри Поттера с детства и всю жизнь мечтала встретиться или вот так пообщаться с ним. Сотни раз пересматривала этот фильм и перечитывала книги. Она даже писала Дэниелу письмо! И в графе «любимые фильмы» на страничке в соцсетях у нее отдельным пунктом указано - «Рождественская история… и мой вечный Гарри Поттер».

- Я настолько давно увлечена ним, что из юношеского увлечения этот образ перекочевал в мою жизненную философию, - признается Даша.

Стоит сказать, что Дарья и вправду имеет прямое отношение к сказкам и спектаклям. Она танцует и поет, а после окончания университета стала работать в студии историко-бытового танца «VIVACE». Ее тоже можно увидеть на сцене под сиянием сапфиров и с волшебной палочкой в руке.

- Эта встречу я ждала с ранней юности. Все-таки мечты сбываются! – с нескрываемой улыбкой говорит астраханка.