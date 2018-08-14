Современный городской седан - какой он?

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-14T15:59:10+03:00

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ŠKODA RAPID, KIA PIO, и Hyundai Solaris – машины, которые наиболее часто встречаются на дорогах. Все три модели пользуются активным спросом среди водителей. Для определения автомобиля достойного звания современный городской кроссовер проведем сравнительный тест-драйв среди этой троицы. Для объективности оценивать модели будет на основе количественных критериев, т.к. такие субъективные критерии как дизайн, цвет авто каждый выбирает для себя.

Факт 1. Технологии

Городской седан используется владельцем по максимуму – семейное авто, машина для поездок на работу и в магазин за покупками и т.д. И внутри возит он не только водителя, но и пассажиров с детьми. Все это предъявляет высокие требования к оснащению машин современными технологиями, которые повышают безопасность, комфорт и удобство управления.

ŠKODA RAPID предлагает своим владельцам высокий уровень оснащения уже в базовой комплектации. Теперь начиная с комплектации Active клиентам марки доступны центральный замок и два складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в наружных зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. Для комплектации Ambition и выше предусмотрены светодиодные ходовые огни (а также задние светодиодные фонари для комплектации Style), а для дизайн-версии Monte Carlo в стандартное оснащение входят биксеноновые фары.

Корейские авто выпускаются на одной базе и оснащение их практически идентичное. В начальной комплектации KIA RIO установлены системы ABS и ESC , обогрев передних сидений и руля, все остальное доступно только в более дорогих комплектациях. Но приобретения RIO в максимальной комплектации, а всего у данной модели их целых шесть вариантов, не гарантирует вам максимального оснащения авто, для этого нужно заплатить и установить дополнительные пакеты.

На практике при сравнимых ценах за автомобили, Hyundai Solaris, оказывается в роли догоняющего. Для достижения одинакового уровня оснащения в его случае требуется заплатить немного больше по сравнению с конкурентами.

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Факт 2. Размер салона и багажника

У каждого из сравниваемых авто удобный дверной проем спереди и запас пространства по ширине и высоте для водителя и переднего пассажира.

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При своих габаритах RAPID впечатляет рекордной вместительностью. Высота потолка в задней части автомобиля составляет внушительные 972 мм, а пространство для коленей — 65 мм. С учетом объема багажного отделения в 530 л модель устанавливает новые стандарты в своем классе. Пассажирам на задних сиденьях в Rio и Солярисе довольно тесно, сказывается недостаток места над головой и в коленях. Багажное отделение чешского авто лидирует с большим отрывом – 530 литров, при этом оно правильной формы, что позволяет разместить не только маленькие пакеты, но и большие чемоданы. Конкуренты увозят меньше, и возможности трансформации у них похуже.

Факт 3. Эргономика водительского места

Городской седан – автомобиль, за рулем которого водитель проводит много времени. И одна из задач конструкторов – создать комфортную среду.

Фото: Волга-Раст-Октава.

ŠKODA RAPID демонстрирует самый удобный руль и сиденья с хорошей поддержкой. Водительские сиденья корейских авто абсолютно одинаковы и страдают недостатком опоры в плечах, плохим профилем особенно в области поясницы. Руль у KIA RIO и Hyundai Solaris обтянут скользкой кожей. Из плюсов можно отметить, что в RIO и Solaris камеры заднего вида дополнены динамической разметкой. Если говорить об обзоре с места водителя, то он у автомобилей примерно одинаковый. Во всяком случае, серьезных отличий по этому показателю замечено не было.

Факт 4. Динамические характеристики двигателя

Энерговооруженность RAPID на голову превосходит конкурентов. Если Rio и Solaris просто хорошо разгоняются, то у RAPID динамика чуть ли не эталонная для класса. RAPID 1.4 TSI DSG имеет самый динамичный разгон! Преимущество более 1.7 сек. Хорошо показывает себя и тандем атмосферника 1.6 MPI и классического 6АКПП у Rapid, он немного уступает в скорости турбированому двигателю TSI, но опережает аналогичные комплектации корейских седанов.

Двигатель Hyundai Solaris очень чувствителен к качеству топлива. Чуть хуже бензин и начинают плавать обороты. А там и до отключения на холостых не далеко. Так что если симптомы не исчезли после очередной заправки, лучше сразу ехать в сервис.

Факт 5. Экономичность

На потребление топлива оказывают влияние множество факторов: стиль вождения, скорость, качество дорожного покрытия, характеристика шин и т.д. Для оценки расхода бензина мы сравнили модели ŠKODA RAPID, KIA RIO и Hyundai Solaris со схожим объем двигателя и мощностью.

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Факт 6. Управляемость

На дороге седаны ведут себя достойно, но при детальном рассмотрении появляются различия. Тормоза у RAPID и Solaris настроены лучше, чем у RIO. Двигатели корейских авто любят высокие обороты, поэтому приходится постоянно крутить их, а чешский мотор TSI уверенно чувствует себя во всем диапазоне оборотов, две сотни ньютон-метров момента доступны практически с самых низов. Седан ŠKODA на дороге более собран, на прямой стабилен, на боковой ветер и колею не реагирует.

Факт 7. Адаптация к российским дорогам

У каждой из трех марок довольно развитая дилерская сеть. Клиренс Rio чуть больше, но только из-за того, что отсутствует какая-либо защита. Solaris снабжен опционной металлической защитой, уменьшающей просвет до 145 мм. RAPID основательно подготовлен для наших дорог. Владельцу доступен богатый зимний пакет, в котором есть не только обогрев сидений, но и обдув лобового стекла, а также высокий клиренс и отличная по сравнению с корейцами шумоизоляция салона.

Записаться на тест-драйв ŠKODA RAPID можно у официального дилера ŠKODA компании Волга-Раст-Октава по тел: +7 (8442) 55-23-55.

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