Владельцы заводов, банкиры, врачи и казаки: новые лица в общественной палате Волгоградской области

СЕГОДНЯ 08:52 2018-08-14T09:02:29+03:00

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7 сентября заканчивается срок полномочий действующего состава общественной палаты Волгоградского области. Палату V созыва мы будем вспоминать добрым словом (или не очень добрым) еще не раз, особенно осенью, если нам доведется переводить стрелки. Именно с подачи этих людей в марте 2018 года у нас прошел референдум о времени. Чего ждать от членов ОП VI созыва, пока непонятно. Хотя уже точно известно, кто туда вошел. 13 августа члены ОП утвердили третью десятку в новый состав. На заседании присутствовали заместитель губернатора Волгоградской области Александр Блошкин и заместитель председателя Волгоградской областной Думы Сергей Горняков.

Напомним, в новый состав палаты войдут 30 человек. 10 кандидатур утвердил губернатор Андрей Бочаров, 10 – облдума. А потом эти 20 человек выбрали последнюю десятку. Отбирали из числа тех, кто подал заявления.

- Всего за указанный период к нам в Общественную палату поступило 16 заявлений на вступление в новый состав, - прокомментировала председатель действующего состава палаты Татьяна Гензе. – 4 кандидата пришлось исключить еще во время проверки предоставленного ими пакета документов. Кто-то не предоставил нужные справки и выписки, а кто-то допустил серьезные ошибки при их подготовке.

В итоге, по словам Гензе, из 12 кандидатов путем голосования выбрали 10. Четверо из них уже были в палате прошлого созыва – Алексей Бардаков, Наталья Гончарова, Елена Никитина и Андрей Сукачев. Еще шесть членов палаты – новенькие. Среди них известная бизнес-леди в регионе Софья Жилина – советник председателя правления банка «Возрождение».

В целом же в ОП Волгоградской области по сравнению с прошлым созывом сохранили свои места 15 человек, и 15 ушли. Не будет в новом составе худрука "молодежки" Владимира Бондаренко, гендиректора ЗАО "Волгоградгражданпроект" Андрея Куприкова, настоятеля храма Иоанна Предтечи Олега Кириченко, учителя математики школы №78 Юрия Лепехина, председателя «Российского детского фонда» Раисы Скрынниковой. Попрощались с палатой и Анатолий Вырщиков, Раиса Казимирова, Юрий Ключанских, Виктор Левкин, Владимир Любченко, Тлек Сейдалиев, Халадаев Магомед-Расул Хабибович, Ольга Цубенко. Нина Черняева прекратила свои полномочия досрочно – когда ее выбрали в депутаты Госдумы. Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин тоже входил в состав прошлого созыва палаты. Он скоропостижно скончался 11 августа 2018 года.

Новая Общественная палата приступит к работе 14 сентября этого года. На первом же заседании предстоит выбрать нового председателя палаты - это сделают открытым голосованием. Напомним, действующий председатель Татьяна Гензе сохранила свое место и в новом составе, а вот останется ли главой этого органа, рашат ее коллеги.

КОНКРЕТНО

Итоговый состав Общественной палаты Волгоградской области VI состава

Утверждены членами ОП:

Алексей Бардаков, профессор кафедры государственного управления и политологии Волгоградского института управления – филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного и государственной службы при Президенте РФ»

Наталья Гончарова, президент Нотариальной палаты Волгоградской области (Ассоциации)

Геннадий Долженко, член правления Волгоградской областной общественной организации "Союз "Чернобыль"

Софья Жилина, советник председателя правления банка «Возрождение» (ПАО)

Зоя Ломакина, председатель Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества

Надежда Каминская, директор государственного автономного учреждения "Волгоградский учебно-курсовой комбинат", советник Губернатора Волгоградской области

Елена Никитина, директор некоммерческого образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Ор Авнер"

Николай Репринцев, член Волжской городской общественной организации «Клуб первостроителей»

Сергей Романов, преподаватель кафедры педагогики, доцент Волгоградского государственного социально педагогического Университета, координатор Российского движения школьников по Волгоградской области

Андрей Сукачев, генеральный директор группы компаний "АС".

Утверждены губернатором:

Лев Алферов, председатель общественного совета при комитете строительства региона

Петр Байкалов, директор школы № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда

Ирина Бурова, директор Камышинского детского дома

Татьяна Гензе, председатель Волгоградского областного Совета профессиональных союзов

Светлана Емельянова, главный врач Волгоградской областной детской клинической больницы

Светлана Казаченок, президент ассоциации «Союз юристов Волгоградской области», член Общественной палаты РФ

Сергей Костров, генеральный директор ОАО «Волжский абразивный завод»

Анатолий Мальченко, директор государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградский областной краеведческий музей»

Алексей Петров, директор центра спортивной подготовки «Олимп»

Владимир Струк, советник губернатора по вопросам развития агропромышленного комплекса Волгоградской области.

Утверждены облдумой:

Александр Вязьмин, заместитель гендиректора по градостроительству ООО «Волгоградгражданпроект»

Марина Гаврилова, заместитель главврача Волгоградской областной клинической больницы №1

Абдулвагаб Джалилов, директор ООО «Торговый дом «Рада»

Феоктист (Андрей Игумнов), епископ Городищенский, викарий Волгоградской епархии

Александр Колесниченко, директор сельхозпредприятия «Донское»

Иван Никитин, почетный гражданин Волгоградской области

Сергей Рогачев, гендиректор ОАО «Себряковцемент»

Николай Сергеев, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор,

Вячеслав Черепахин, президент медиагруппы «Премия»,

Юрий Слущев, войсковой старшина, член городского казачьего общества «Станица Зацарицынская» Волгоградского казачьего округа Всевеликого войска Донского.