В Волгограде умер директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин

СЕГОДНЯ 19:39 2018-08-11T20:24:57+03:00

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11 августа вечером сообщили о смерти директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Васина. Он скончался у себя дома в Краснослободске. По предварительным данным, оторвался тромб. Ему был всего 51 год. Это известие стало для очень многих волгоградцев настоящим шоком. Алексей Васин успел сделать для Волгоградской области очень много.

- Ушёл из жизни мой друг Алексей Викторович Васин. Кому-то - директор музея Сталинградская битва, а мне - Леха, Лёша, брат по жизни. Плакать не могу. Ком в горле, - написал на своей странице в Фейсбуке Александр Осипов, депутат Волгоградской областной Думы

- Когда уходят очень близкие люди - будто землю из под ног. Будто кусок от тебя. Но все, что мы можем - молиться, чтобы все Небо для них. Алексей Васин. Леша. Жизнь без него, говоря его же словами, стала "намного беднее". Помолитесь, пожалуйста, за новопреставленного р.б. Алексея. Это ему сейчас нужнее всего. За свою жизнь он в той или иной степени помог, без преувеличения, тысячам людей. Светлый человек. Один из достойнеших. Вечная память, - поделилась своими переживаниями Антонина Донцова, главный редактор благотворительного журнала "Быть человеком".

- Сегодня оборвалась жизнь больше, чем коллеги, - пишет Николай Лукьяненко, депутат Волгоградской областной Думы. - С Алексеем Викторовичем Васиным мы работали не только в законотворческом поле, но и реализовали несколько патриотических проектов для школьников Волгограда. Вся его жизнь – преданность музейному делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым и неравнодушным к чужим проблемам. Поддерживал не только словом, но и делом. Глубокие соболезнования родным и близким. Пусть земля ему будет пухом...

Справка "КП"

Алексей Викторович Васин родился в Приморском крае в 1966 году. Прошел армию. В 1989 году окончил высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Великого Октября, в 2005 году получил диплом Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Он успел поработать советником Правительства Чечни, председателем по делам культуры Волгограда, затем возглавлял ВГТРК «Ставрополье», «Поморье».

С 2010 года занимал должность директора музея-заповедника «Сталинградская битва». Алексей Васин был членом Общественной палаты Волгоградской области. С 2017 года депутат Волгоградской областной Думы, беспартийный.

Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алексей Васин по настоящему обогатил культурную жизнь Волгограда. Впервые при нем показали мэппинг-шоу на мельнице Гергардта возле "Панорамы". Его стараниями "Родина-мать" стала золотой. Тысячи людей приходят сюда ежегодно 9 мая, чтобы увидеть это потрясающее представление. Обновился при нем и сам Мамаев курган. Музей-заповедник "Сталинградская битва" получил достойное финансирование федерального центра. А с 2017 года началась реконструкция Родины-матери. Внутренний ремонт уже закончен. После ЧМ-2018 должны начать внешние работы. Но уже без Алексея Васина.